H1: ราคาน้ำมันร่วง 3% 📉 จะหลุดระดับ 80 ดอลลาร์หรือไม่?

Brent crude (OIL) ปรับตัวลดลงเกือบ 3% ในวันนี้ โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากความอ่อนแอยังดำเนินต่อไป ตลาดอาจค่อย ๆ เคลื่อนตัวลงไปทดสอบโซน 73–76 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่เห็นล่าสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ก่อนเหตุการณ์โจมตีระหว่างอิสราเอลและสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
ในกรอบรายวัน ค่า RSI อยู่ที่ 31.2 ซึ่งถือว่าต่ำมาก สะท้อนว่าตลาดเริ่มเข้าใกล้ภาวะ oversold แล้ว (แต่ยังไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม) ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัด MACD ยังไม่แสดงสัญญาณว่ากำลังแรงขาลงเริ่มอ่อนตัวลง
ดูเหมือนว่าข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะมาถูกจังหวะสำคัญ เพราะได้ช่วยลดความเสี่ยงด้านอุปทานสะดุดจากตลาด ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มหันกลับไปโฟกัสที่ “ปัจจัยด้านการผลิต” มากกว่าข้อจำกัดทางกายภาพของการขนส่งน้ำมัน
วันนี้สำนักข่าว ISNA ของอิหร่านรายงานว่า การยกเลิกมาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ กำลังอยู่ในกระบวนการยุติลง ซึ่งอาจทำให้ตลาดเห็นกระแสข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการขนส่ง รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันที่ใช้เส้นทางผ่านจุดยุทธศาสตร์ดังกล่าว
สถานการณ์ใหม่นี้อาจทำให้ตลาดฟิวเจอร์สค่อย ๆ ปรับลด “geopolitical risk premium” ที่เคยถูกสะท้อนในราคาออกไป แม้จะยังมีความกังวลด้านอุปทานและระดับสินค้าคงคลัง แต่ราคาฟิวเจอร์สของน้ำมันอาจกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าตลาดสปอต
แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง (bearish) และหากฝั่งซื้อไม่สามารถดันราคากลับไปเหนือแนวต้านสำคัญที่ 87 ดอลลาร์ได้ สถานการณ์พื้นฐานยังชี้ไปที่ความเสี่ยงของการปรับตัวลงต่อไปในระยะข้างหน้า
OIL (D1 timeframe)
Source: xStation5
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