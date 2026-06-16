AUDUSD ร่วงหลังการประชุม RBA แม้ยังคงจุดยืนสาย Hawkish ⚔️

AUDUSD ปรับตัวลดลงหลังการประชุม RBA แม้ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงส่งสัญญาณเชิง Hawkish ⚔️
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% สิ้นสุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้ง และเข้าสู่ “ช่วงพัก” ครั้งแรกของปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมติเป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงยังคงสะท้อนท่าทีระมัดระวังอย่างชัดเจน RBA เน้นว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และเตือนว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากแรงกดดันด้านราคายังไม่ชะลอลง
เงินเฟ้อยังเป็นความกังวลหลัก
RBA ระบุว่าเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 จากแรงกดดันทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน แม้ CPI จะลดลงมาอยู่ที่ 4.2% ในเดือนเมษายน แต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2–3% อย่างมาก ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูง
ความเสี่ยงเงินเฟ้อสำคัญ ได้แก่:
- ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงสูงขึ้น ส่งผลต่อค่าขนส่ง อาหาร วัสดุก่อสร้าง และบริการ
- ภาคธุรกิจส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค
- เงินเฟ้อภาคบริการยังคงอยู่ในระดับสูง
- แรงกดดันด้านค่าจ้าง รวมถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
- ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของอุปทานน้ำมันโลก
RBA กังวลว่าแรงกระแทกจากพลังงานอาจฝังตัวในระบบเศรษฐกิจในระยะยาว
เศรษฐกิจชะลอตัว เปิดช่องให้ “พักดอกเบี้ย”
เหตุผลหลักที่ RBA ตัดสินใจคงดอกเบี้ยคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจ GDP ออสเตรเลียขยายตัวเพียง 0.3% QoQ ในไตรมาสแรก ลดลงจาก 0.9% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับแรงกดดันจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง
ภาคครัวเรือนเผชิญแรงกดดันจาก:
- ภาระดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงขึ้น
- ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
- เงินออมลดลง
ตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัว โดยอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปี แม้ตัวชี้วัดบางส่วนยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวยังไม่รุนแรงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางนโยบายไปสู่การผ่อนคลาย
แนวโน้มดอกเบี้ย: “พัก” ไม่ใช่ “จบรอบขึ้นดอกเบี้ย”
RBA ส่งสัญญาณชัดเจนว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเพียงการหยุดเพื่อประเมินข้อมูล ไม่ใช่การยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ย
- ดอกเบี้ยยังอยู่ที่ 4.35%
- ต้องประเมินผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยก่อนหน้า
- เงินเฟ้อยังสูงเกินกว่าจะพิจารณาผ่อนคลาย
- ราคาน้ำมันและพลังงานยังเป็นความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อ
- ยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากแรงกดดันด้านราคายังอยู่
อย่างไรก็ตาม ธนาคารใหญ่ในออสเตรเลียส่วนใหญ่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ 4.35% และการลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้ในปี 2027 เท่านั้น ขณะที่ Westpac มีมุมมอง Hawkish มากที่สุด โดยคาดว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้
การตอบสนองของ AUD
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าหลังการประกาศของ RBA สะท้อนว่านักลงทุนให้น้ำหนักกับ “การพักดอกเบี้ย” มากกว่าท่าที Hawkish
- AUDUSD ปรับลงจากประมาณ 0.7060 ไปที่ 0.7050
- ลดลงราว 0.3% ในวันเดียว
แม้การเคลื่อนไหวจะค่อนข้างจำกัด เนื่องจากตลาดคาดการณ์ไว้แล้ว แต่การอ่อนค่าของ AUD สะท้อนว่าตลาดให้น้ำหนักกับสัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมากกว่าความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคต
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