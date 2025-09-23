ข่าวเด่น: ยูโรดีดกลับ หลังตัวเลข PMI เยอรมนีออกมาดีกว่าคาด

เยอรมนี (Germany):
HCOB Composite PMI: 52.4 (คาดการณ์ 50.7; ก่อนหน้า 50.5)
HCOB Manufacturing PMI (ก.ย. P): 48.5 (คาดการณ์ 50.0; ก่อนหน้า 49.8)
HCOB Services PMI: 52.5 (คาดการณ์ 49.5; ก่อนหน้า 49.3)
เดือนกันยายน กิจกรรมทางธุรกิจของเยอรมนีเติบโตเร็วที่สุดในรอบ 16 เดือน โดย Composite PMI แตะ 52.4 ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคบริการ อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อใหม่ทั้งภาคการผลิตและบริการยังคงลดลง สะท้อนถึงความต้องการที่เปราะบาง และทำให้อัตราการจ้างงานลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 แรงกดดันด้านเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยราคาต้นทุนและราคาขายปรับขึ้นเร็วที่สุดในรอบหลายเดือน โดยเฉพาะภาคบริการ ขณะที่ความคาดหวังทางธุรกิจในปีข้างหน้ากลับอ่อนตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ต้นทุนสูง และความต้องการที่อ่อนแอ แม้เศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัว แต่การขาดคำสั่งซื้อใหม่และความเชื่อมั่นที่ซบเซาบ่งชี้ว่าโมเมนตัมอาจไม่ยั่งยืนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ฝรั่งเศส (France):
HCOB Manufacturing PMI (ก.ย. P): 48.1 (คาดการณ์ 50.1; ก่อนหน้า 50.4)
HCOB Services PMI: 48.9 (คาดการณ์ 49.6; ก่อนหน้า 49.8)
HCOB Composite PMI: 48.4 (คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 49.8)
เดือนกันยายน กิจกรรมทางเศรษฐกิจฝรั่งเศสอ่อนตัวแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดย Composite PMI ลดลงสู่ 48.4 ถือเป็นการหดตัวรายเดือนที่เร็วที่สุดในรอบ 5 เดือน ทั้งภาคการผลิตและบริการมียอดผลิตลดลงชัดเจน ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 สาเหตุจากความต้องการอ่อนแอและความไม่แน่นอนทางการเมือง แม้การจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 แต่ความเร็วของการขยายตัวยังจำกัด และบริษัทต่าง ๆ เริ่มลดราคาครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพื่อกระตุ้นความสามารถในการแข่งขัน ต้นทุนการดำเนินงานยังคงสูงขึ้นแม้ชะลอตัวลง แต่แนวโน้มการเติบโตยังอ่อนแอเพราะความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อและความต้องการซบเซา ตัวชี้วัดล่วงหน้าไม่ส่งสัญญาณถึงการปรับตัวดีขึ้น และสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ
