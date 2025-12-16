ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และรายงาน PMI เบื้องต้น 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างหนาแน่น ในช่วงครึ่งแรกของวัน จะมีการประกาศชุดข้อมูล PMI เบื้องต้นประจำเดือนธันวาคมจากยุโรป โดยเนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุด ระยะเวลาในการเก็บแบบสำรวจจึงสั้นลง ทำให้ข้อมูลถูกประกาศเร็วกว่าเวลาปกติ
จากนั้น ความสนใจของตลาดจะย้ายข้ามมหาสมุทรไปยังสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูล NFP ประจำเดือนพฤศจิกายนที่เลื่อนมา รวมถึงตัวเลข PMI เดือนธันวาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวัน (รายละเอียด):
07:00 น. GMT | สหราชอาณาจักร – ข้อมูลตลาดแรงงาน เดือนตุลาคม
-
อัตราการว่างงาน: ก่อนหน้า 5.0%
-
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (3M/3M): ก่อนหน้า -22K MoM
-
ค่าจ้างเฉลี่ยไม่รวมโบนัส: ก่อนหน้า 4.6%
-
ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ยรวมโบนัส: ก่อนหน้า 4.8%
08:15 น. GMT | ฝรั่งเศส – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม
-
HCOB PMI ภาคบริการฝรั่งเศส: ก่อนหน้า 51.4
-
HCOB PMI ภาคการผลิตฝรั่งเศส: ก่อนหน้า 47.8
-
HCOB PMI รวมฝรั่งเศส: ก่อนหน้า 50.4
08:30 น. GMT | เยอรมนี – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม
-
HCOB PMI ภาคบริการเยอรมนี: ก่อนหน้า 53.1
-
HCOB PMI ภาคการผลิตเยอรมนี: ก่อนหน้า 48.2
-
HCOB PMI รวมเยอรมนี: ก่อนหน้า 52.4
09:00 น. GMT | ยูโรโซน – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม
-
HCOB PMI ภาคบริการยูโรโซน: ก่อนหน้า 53.6
-
HCOB PMI ภาคการผลิตยูโรโซน: ก่อนหน้า 49.6
-
HCOB PMI รวมยูโรโซน: ก่อนหน้า 52.8
09:30 น. GMT | สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม
-
S&P Global PMI ภาคบริการ: ก่อนหน้า 51.3
-
S&P Global PMI ภาคการผลิต: ก่อนหน้า 50.2
-
S&P Global PMI รวม: ก่อนหน้า 51.2
10:00 น. GMT | ยูโรโซน – ดุลการค้า เดือนตุลาคม
-
ดุลการค้า: ก่อนหน้า 19.4 พันล้านยูโร
13:30 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลตลาดแรงงาน เดือนพฤศจิกายน
-
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP): ก่อนหน้า 119K
-
การจ้างงานนอกภาคเกษตรภาคเอกชน: ก่อนหน้า 97K
-
อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน: ก่อนหน้า 62.4%
-
อัตราการว่างงาน: คาดการณ์ 4.4% | ก่อนหน้า 4.4%
-
ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย: ก่อนหน้า +0.2% MoM
13:30 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – ยอดค้าปลีก เดือนตุลาคม
-
ยอดค้าปลีก: ก่อนหน้า 4.26% YoY
-
ยอดค้าปลีกพื้นฐาน: คาดการณ์ +0.3% MoM | ก่อนหน้า +0.3% MoM
-
ยอดค้าปลีก: คาดการณ์ +0.2% MoM | ก่อนหน้า +0.2% MoM
13:30 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – ใบอนุญาตก่อสร้าง เดือนกันยายน
-
คาดการณ์ 1.340 ล้านยูนิต | ก่อนหน้า 1.330 ล้านยูนิต
13:30 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – การเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัย
-
คาดการณ์ 1.320 ล้านยูนิต | ก่อนหน้า 1.307 ล้านยูนิต
14:45 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม
-
S&P Global PMI ภาคบริการ: ก่อนหน้า 54.1
-
S&P Global PMI ภาคการผลิต: ก่อนหน้า 52.2
-
S&P Global PMI รวม: ก่อนหน้า 54.2
ตลาดเด่นรายวัน: NZDUSD
BREAKING: ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ
สรุปข่าวเช้า