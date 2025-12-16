อ่านเพิ่มเติม
14:42 · 16 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และรายงาน PMI เบื้องต้น 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างหนาแน่น ในช่วงครึ่งแรกของวัน จะมีการประกาศชุดข้อมูล PMI เบื้องต้นประจำเดือนธันวาคมจากยุโรป โดยเนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุด ระยะเวลาในการเก็บแบบสำรวจจึงสั้นลง ทำให้ข้อมูลถูกประกาศเร็วกว่าเวลาปกติ

จากนั้น ความสนใจของตลาดจะย้ายข้ามมหาสมุทรไปยังสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูล NFP ประจำเดือนพฤศจิกายนที่เลื่อนมา รวมถึงตัวเลข PMI เดือนธันวาคม

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวัน (รายละเอียด):

07:00 น. GMT | สหราชอาณาจักร – ข้อมูลตลาดแรงงาน เดือนตุลาคม

  • อัตราการว่างงาน: ก่อนหน้า 5.0%

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (3M/3M): ก่อนหน้า -22K MoM

  • ค่าจ้างเฉลี่ยไม่รวมโบนัส: ก่อนหน้า 4.6%

  • ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ยรวมโบนัส: ก่อนหน้า 4.8%

08:15 น. GMT | ฝรั่งเศส – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม

  • HCOB PMI ภาคบริการฝรั่งเศส: ก่อนหน้า 51.4

  • HCOB PMI ภาคการผลิตฝรั่งเศส: ก่อนหน้า 47.8

  • HCOB PMI รวมฝรั่งเศส: ก่อนหน้า 50.4

08:30 น. GMT | เยอรมนี – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม

  • HCOB PMI ภาคบริการเยอรมนี: ก่อนหน้า 53.1

  • HCOB PMI ภาคการผลิตเยอรมนี: ก่อนหน้า 48.2

  • HCOB PMI รวมเยอรมนี: ก่อนหน้า 52.4

09:00 น. GMT | ยูโรโซน – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม

  • HCOB PMI ภาคบริการยูโรโซน: ก่อนหน้า 53.6

  • HCOB PMI ภาคการผลิตยูโรโซน: ก่อนหน้า 49.6

  • HCOB PMI รวมยูโรโซน: ก่อนหน้า 52.8

09:30 น. GMT | สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม

  • S&P Global PMI ภาคบริการ: ก่อนหน้า 51.3

  • S&P Global PMI ภาคการผลิต: ก่อนหน้า 50.2

  • S&P Global PMI รวม: ก่อนหน้า 51.2

10:00 น. GMT | ยูโรโซน – ดุลการค้า เดือนตุลาคม

  • ดุลการค้า: ก่อนหน้า 19.4 พันล้านยูโร

13:30 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลตลาดแรงงาน เดือนพฤศจิกายน

  • การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP): ก่อนหน้า 119K

  • การจ้างงานนอกภาคเกษตรภาคเอกชน: ก่อนหน้า 97K

  • อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน: ก่อนหน้า 62.4%

  • อัตราการว่างงาน: คาดการณ์ 4.4% | ก่อนหน้า 4.4%

  • ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย: ก่อนหน้า +0.2% MoM

13:30 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – ยอดค้าปลีก เดือนตุลาคม

  • ยอดค้าปลีก: ก่อนหน้า 4.26% YoY

  • ยอดค้าปลีกพื้นฐาน: คาดการณ์ +0.3% MoM | ก่อนหน้า +0.3% MoM

  • ยอดค้าปลีก: คาดการณ์ +0.2% MoM | ก่อนหน้า +0.2% MoM

13:30 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – ใบอนุญาตก่อสร้าง เดือนกันยายน

  • คาดการณ์ 1.340 ล้านยูนิต | ก่อนหน้า 1.330 ล้านยูนิต

13:30 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – การเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัย

  • คาดการณ์ 1.320 ล้านยูนิต | ก่อนหน้า 1.307 ล้านยูนิต

14:45 น. GMT | สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม

  • S&P Global PMI ภาคบริการ: ก่อนหน้า 54.1

  • S&P Global PMI ภาคการผลิต: ก่อนหน้า 52.2

  • S&P Global PMI รวม: ก่อนหน้า 54.2

 

