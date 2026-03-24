ปฏิทินเศรษฐกิจ – โฟกัสอยู่ที่ PMI หลังราคาน้ำมันกลับมาเป็นขาขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจ – PMI กลายเป็นจุดโฟกัส ท่ามกลางน้ำมันที่กลับมาปรับขึ้น
แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้จะมีความสำคัญมากกว่าเมื่อวาน
แต่ตลาดโลกยังคง ผูกติดกับสถานการณ์ตะวันออกกลาง
แม้ Donald Trump จะออก คำขาด 5 วัน เพื่อบรรลุข้อตกลงทางการทูต
แต่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของ Iran ในช่วงข้ามคืน
ได้ จุดชนวนให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
ข้อมูลญี่ปุ่น: อ่อนแอกว่าคาด
ในช่วง Asian session ญี่ปุ่นรายงานข้อมูลที่ออกมาต่ำกว่าคาด:
- PMI ภาคการผลิต (มี.ค.) ลดลงเหลือ 51.4
(ต่ำกว่าคาดที่ 53.2)
- เงินเฟ้อ CPI อยู่ที่ 1.3% YoY
(ลดลงจาก 1.5%)
👉 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า
Bank of Japan ยังมีแนวโน้ม ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายน
จากแรงกดดันด้านราคาพลังงานที่กำลังส่งผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจ
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ (Consensus จาก Reuters)
- 08:15 – ฝรั่งเศส
- Manufacturing PMI: 49.4 (ก่อนหน้า 50.1)
- Services PMI: 49.2 (ก่อนหน้า 49.6)
- 08:30 – เยอรมนี
- Manufacturing PMI: 49.6 (ก่อนหน้า 50.9)
- Services PMI: 52.5 (ก่อนหน้า 53.5)
- 09:00 – ยูโรโซน
- Manufacturing PMI: 49.4 (ก่อนหน้า 50.8)
- Services PMI: 51.1 (ก่อนหน้า 51.9)
- 09:30 – สหราชอาณาจักร
- Manufacturing PMI: 50.0 (ก่อนหน้า 51.7)
- Services PMI: 52.8 (ก่อนหน้า 53.9)
- 12:30 – สหรัฐฯ
- Unit Labor Costs Q4: 2.8% QoQ (ก่อนหน้า -1.9%)
- Non-farm Productivity Q4: 2.8% QoQ (ก่อนหน้า 4.9%)
- 13:45 – สหรัฐฯ
- Manufacturing PMI: 51.5 (ก่อนหน้า 51.6)
- Services PMI: 52.0 (ก่อนหน้า 51.7)
- 20:30 – สหรัฐฯ
- API Crude Oil Stockpile (ก่อนหน้า 6.6 ล้านบาร์เรล)
ตลาดจะตีความอย่างไร?
🇪🇺 PMI (ยุโรป / เยอรมนี / UK)
ข้อมูล PMI เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจ “เรียลไทม์” ของเดือนปัจจุบัน
👉 ตอนนี้ EUR/USD อยู่ที่ 1.16
- หาก PMI ภาคการผลิต “ต่ำกว่าคาด” และหลุดต่ำกว่า 50
→ อาจเกิด แรงขายยูโรทันที
→ ตลาดจะเริ่มตั้งคำถามต่อเส้นทางนโยบายของ European Central Bank
🇺🇸 Unit Labor Costs & Productivity
ในสภาพแวดล้อมดอกเบี้ย “สูงนาน”
Federal Reserve ให้ความสำคัญกับ แรงกดดันเงินเฟ้อจากค่าจ้าง
👉 หาก Unit Labor Costs สูงกว่าคาด (>2.8%)
→ สะท้อนว่า wage inflation ยังไม่จบ
→ USD มีโอกาสแข็งค่าต่อ
API Crude Oil Stockpile
ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและ Persian Gulf
👉 ข้อมูลสต็อกน้ำมันจะถูกจับตาอย่างมาก
- หากเกิด draw (สต็อกลดลง)
→ จะเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมให้กับ ขาขึ้นของน้ำมัน
Key Takeaway
👉 ตอนนี้ตลาดมี “2 แรงขับหลัก”
- Geopolitics (ตะวันออกกลาง) → ขับเคลื่อนน้ำมัน
- PMI + เงินเฟ้อ → ขับเคลื่อน FX และดอกเบี้ย
💡 สรุปสั้น:
- น้ำมัน = ขึ้นตามความเสี่ยงสงคราม
- ยูโร = เสี่ยงถ้า PMI อ่อน
- USD = แข็ง หากเงินเฟ้อยังไม่ลง
📌 ทรัมป์เตือนอิหร่านอีกครั้ง: สถานการณ์กำลังจะบานปลายหรือไม่?
🚩 VIX พุ่งขึ้น 2.5% ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในเยอรมนีและฝรั่งเศส ท่ามกลางราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed