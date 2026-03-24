อ่านเพิ่มเติม
14:02 · 24 มีนาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ – โฟกัสอยู่ที่ PMI หลังราคาน้ำมันกลับมาเป็นขาขึ้น

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

ปฏิทินเศรษฐกิจ – PMI กลายเป็นจุดโฟกัส ท่ามกลางน้ำมันที่กลับมาปรับขึ้น

แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้จะมีความสำคัญมากกว่าเมื่อวาน
แต่ตลาดโลกยังคง ผูกติดกับสถานการณ์ตะวันออกกลาง

แม้ Donald Trump จะออก คำขาด 5 วัน เพื่อบรรลุข้อตกลงทางการทูต
แต่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของ Iran ในช่วงข้ามคืน
ได้ จุดชนวนให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

ข้อมูลญี่ปุ่น: อ่อนแอกว่าคาด

ในช่วง Asian session ญี่ปุ่นรายงานข้อมูลที่ออกมาต่ำกว่าคาด:

  • PMI ภาคการผลิต (มี.ค.) ลดลงเหลือ 51.4
    (ต่ำกว่าคาดที่ 53.2)
  • เงินเฟ้อ CPI อยู่ที่ 1.3% YoY
    (ลดลงจาก 1.5%)

👉 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า
Bank of Japan ยังมีแนวโน้ม ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายน
จากแรงกดดันด้านราคาพลังงานที่กำลังส่งผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจ

🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ (Consensus จาก Reuters)

  • 08:15 – ฝรั่งเศส
    • Manufacturing PMI: 49.4 (ก่อนหน้า 50.1)
    • Services PMI: 49.2 (ก่อนหน้า 49.6)
  • 08:30 – เยอรมนี
    • Manufacturing PMI: 49.6 (ก่อนหน้า 50.9)
    • Services PMI: 52.5 (ก่อนหน้า 53.5)
  • 09:00 – ยูโรโซน
    • Manufacturing PMI: 49.4 (ก่อนหน้า 50.8)
    • Services PMI: 51.1 (ก่อนหน้า 51.9)
  • 09:30 – สหราชอาณาจักร
    • Manufacturing PMI: 50.0 (ก่อนหน้า 51.7)
    • Services PMI: 52.8 (ก่อนหน้า 53.9)
  • 12:30 – สหรัฐฯ
    • Unit Labor Costs Q4: 2.8% QoQ (ก่อนหน้า -1.9%)
    • Non-farm Productivity Q4: 2.8% QoQ (ก่อนหน้า 4.9%)
  • 13:45 – สหรัฐฯ
    • Manufacturing PMI: 51.5 (ก่อนหน้า 51.6)
    • Services PMI: 52.0 (ก่อนหน้า 51.7)
  • 20:30 – สหรัฐฯ
    • API Crude Oil Stockpile (ก่อนหน้า 6.6 ล้านบาร์เรล)

ตลาดจะตีความอย่างไร?

🇪🇺 PMI (ยุโรป / เยอรมนี / UK)

ข้อมูล PMI เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจ “เรียลไทม์” ของเดือนปัจจุบัน

👉 ตอนนี้ EUR/USD อยู่ที่ 1.16

  • หาก PMI ภาคการผลิต “ต่ำกว่าคาด” และหลุดต่ำกว่า 50
    → อาจเกิด แรงขายยูโรทันที
    → ตลาดจะเริ่มตั้งคำถามต่อเส้นทางนโยบายของ European Central Bank

🇺🇸 Unit Labor Costs & Productivity

ในสภาพแวดล้อมดอกเบี้ย “สูงนาน”

Federal Reserve ให้ความสำคัญกับ แรงกดดันเงินเฟ้อจากค่าจ้าง

👉 หาก Unit Labor Costs สูงกว่าคาด (>2.8%)
→ สะท้อนว่า wage inflation ยังไม่จบ
→ USD มีโอกาสแข็งค่าต่อ

API Crude Oil Stockpile

ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและ Persian Gulf

👉 ข้อมูลสต็อกน้ำมันจะถูกจับตาอย่างมาก

  • หากเกิด draw (สต็อกลดลง)
    → จะเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมให้กับ ขาขึ้นของน้ำมัน

Key Takeaway

👉 ตอนนี้ตลาดมี “2 แรงขับหลัก”

  1. Geopolitics (ตะวันออกกลาง) → ขับเคลื่อนน้ำมัน
  2. PMI + เงินเฟ้อ → ขับเคลื่อน FX และดอกเบี้ย

💡 สรุปสั้น:

  • น้ำมัน = ขึ้นตามความเสี่ยงสงคราม
  • ยูโร = เสี่ยงถ้า PMI อ่อน
  • USD = แข็ง หากเงินเฟ้อยังไม่ลง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก