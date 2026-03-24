17:25 · 24 มีนาคม 2026

PMI ยุโรป – การผลิตแข็ง แต่อบริการอ่อนตัว

24.03.2026 – สรุปดัชนี PMI ยุโรป (มีนาคม)

ฝรั่งเศส:

  • Manufacturing PMI: 50.2 (คาด 49.5; ก่อนหน้า 50.1)
  • Services PMI: 48.3 (คาด 49.0; ก่อนหน้า 49.6)

เยอรมนี:

  • Manufacturing PMI: 51.7 (คาด 49.4; ก่อนหน้า 50.9)
  • Services PMI: 51.2 (คาด 52.0; ก่อนหน้า 53.5)

ยูโรโซน:

  • Manufacturing PMI: 51.4 (คาด 49.4; ก่อนหน้า 50.8)
  • Services PMI: 50.1 (คาด 50.9; ก่อนหน้า 51.9)

สรุปเทรนด์

  • เป็นการ กลับตัวชัดเจน จากเทรนด์เดือนก่อน
  • ปลายปี 2025 บริการมักสูงกว่าคาด ขณะที่ การผลิตอยู่ในภาวะชะลอตัวแต่ต่อเนื่อง

เหตุผลที่เป็นไปได้:

  • การผลิตดีขึ้นจาก คำสั่งซื้อในภาคกลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน
    → EU เน้น ขยายกองกำลังและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  • อัตราการว่างงานยังคง สูงกว่าปีก่อนหน้า → ส่งผลต่อ กำลังซื้อ
  • ปัจจัยลบต่อบริการชัดเจนคือ สายการบินได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันพุ่ง
    → ทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินสูงขึ้น → กระทบ การท่องเที่ยวและบริการ แม้ยังประเมินค่าได้ยาก
