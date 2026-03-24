PMI ยุโรป – การผลิตแข็ง แต่อบริการอ่อนตัว

24.03.2026 – สรุปดัชนี PMI ยุโรป (มีนาคม)
ฝรั่งเศส:
- Manufacturing PMI: 50.2 (คาด 49.5; ก่อนหน้า 50.1)
- Services PMI: 48.3 (คาด 49.0; ก่อนหน้า 49.6)
เยอรมนี:
- Manufacturing PMI: 51.7 (คาด 49.4; ก่อนหน้า 50.9)
- Services PMI: 51.2 (คาด 52.0; ก่อนหน้า 53.5)
ยูโรโซน:
- Manufacturing PMI: 51.4 (คาด 49.4; ก่อนหน้า 50.8)
- Services PMI: 50.1 (คาด 50.9; ก่อนหน้า 51.9)
สรุปเทรนด์
- เป็นการ กลับตัวชัดเจน จากเทรนด์เดือนก่อน
- ปลายปี 2025 บริการมักสูงกว่าคาด ขณะที่ การผลิตอยู่ในภาวะชะลอตัวแต่ต่อเนื่อง
เหตุผลที่เป็นไปได้:
- การผลิตดีขึ้นจาก คำสั่งซื้อในภาคกลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน
→ EU เน้น ขยายกองกำลังและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
- อัตราการว่างงานยังคง สูงกว่าปีก่อนหน้า → ส่งผลต่อ กำลังซื้อ
- ปัจจัยลบต่อบริการชัดเจนคือ สายการบินได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันพุ่ง
→ ทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินสูงขึ้น → กระทบ การท่องเที่ยวและบริการ แม้ยังประเมินค่าได้ยาก
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในเยอรมนีและฝรั่งเศส ท่ามกลางราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
