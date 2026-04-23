💶 PMI ยุโรปทรุดหนัก ท่ามกลางความขัดแย้งอิหร่านที่กดดันกิจกรรมเศรษฐกิจ

🇩🇪 เยอรมนี (PMI Composite): ดัชนีร่วงลงอย่างหนักสู่ระดับ 48.3 จาก 51.9 สะท้อนการหดตัวของกิจกรรมภาคเอกชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 โดยไม่คาดคิด
🇩🇪 เยอรมนี (PMI Services): ดัชนีดิ่งลงสู่ 46.9 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2022 จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งกับอิหร่าน
🇫🇷 ฝรั่งเศส (PMI Composite): กิจกรรมลดลงสู่ 47.6 (จาก 48.8) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน และเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันที่อยู่ต่ำกว่าระดับขยายตัว 50.0
🇫🇷 ฝรั่งเศส (PMI Services): ภาคบริการลดลงสู่ 46.5 เนื่องจากความขัดแย้งทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นอย่างชัดเจน
🏭 ความประหลาดใจในภาคการผลิต: แม้ภาคบริการจะอ่อนตัวลง แต่ภาคการผลิตของทั้งสองประเทศยังคงอยู่ในโซนขยายตัว โดยฝรั่งเศสแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปีที่ 52.8 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าอาจเป็นเพียงชั่วคราว จากการเร่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนและราคาที่สูงขึ้น
ความขัดแย้งตะวันออกกลางหยุดการฟื้นตัวของยูโรโซน
ข้อมูล PMI ล่าสุดชี้ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนถูก “หยุดชะงัก” อย่างชัดเจนจากสงครามในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งกับอิหร่านกลายเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความไม่เสถียร โดยกระทบหนักต่อภาคบริการผ่านความไม่แน่นอนและต้นทุนพลังงาน–ขนส่งที่พุ่งสูง
ในเยอรมนี ภาคบริการเผชิญการร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ขณะที่ภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่งอยู่ในตอนนี้ แต่เศรษฐกรของ S&P Global เตือนว่า ความเชื่อมั่นที่ลดลงและแรงกดดันด้านราคา (เพิ่มขึ้นเร็วสุดในรอบ 3 ปี) อาจนำไปสู่ความอ่อนแอของตลาดแรงงานในอนาคต รัฐบาลเบอร์ลินได้ออกมาตรการช่วยเหลือราคาน้ำมันมูลค่า 1.6 พันล้านยูโรเพื่อบรรเทาผลกระทบ แต่บรรยากาศโดยรวมยังเป็นลบ
สถานการณ์ในฝรั่งเศสเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยความอ่อนแอของภาคบริการฉุดกิจกรรมเศรษฐกิจลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ธุรกิจเผชิญความไม่แน่นอนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 และเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ระดับ 2%
ความท้าทายของ ECB
ข้อมูลชุดนี้ทำให้ European Central Bank เผชิญโจทย์ที่ซับซ้อน:
แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่แรงกดดันเงินเฟ้อจากต้นทุนยังเพิ่มขึ้น ทำให้เส้นทางนโยบายการเงินยากขึ้น
แม้ตลาดคาดว่า ECB จะ “คงดอกเบี้ย” ในเดือนนี้ แต่แรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอาจบังคับให้มีการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไป
EURUSD ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง
หลังข้อมูลยุโรปอ่อนแอและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังสูง EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยถูกกดดันเพิ่มจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้น
ขณะนี้คู่เงินกำลังทดสอบระดับ 1.1700 ซึ่งเป็นการอ่อนค่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
ในเชิงเทคนิค ราคาได้หลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นแล้ว สะท้อนว่าตลาดยังให้น้ำหนักกับความเสี่ยงตะวันออกกลาง และยังคงเลือกถือดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
แนวรับสำคัญอยู่บริเวณระดับ Fibonacci 38.2% ของรอบขาลงใหญ่ต้นปี หากราคาพลังงานยังอยู่ในระดับสูงและความขัดแย้งยังยืดเยื้อ แนวโน้มความแข็งแกร่งของดอลลาร์มีโอกาสดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
