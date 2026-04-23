ดัชนี PMI สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด หุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวก

PMI สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดทุกตัว
ข้อมูล Flash PMI เดือนเมษายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดทั้ง 3 ภาคส่วน:
- Composite PMI: 52.0 (คาด 50.6 | ก่อนหน้า 50.3)
- Manufacturing PMI: 54.0 (คาด 52.5 | ก่อนหน้า 52.3)
- Services PMI: 51.3 (คาด 50.6 | ก่อนหน้า 49.8)
ภาพรวมชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีโมเมนตัมที่แข็งแรง แม้จะมีแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ก็ตาม
รายละเอียดเชิงลึก: ไม่ได้ “สวยทั้งชุด”
แม้ headline จะดูเป็นบวก แต่โครงสร้างภายในมีความผสม:
- การจ้างงาน: ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 50.2
- คำสั่งซื้อใหม่ (new orders): ชะลอลงเล็กน้อยที่ 50.9
👉 แปลว่า “การเติบโตยังมีอยู่ แต่ไม่ได้เร่งตัวขึ้น”
จุดสำคัญ: แรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มกลับมา
ตัวเลขที่ตลาดจับตาที่สุดคือด้านราคา:
- Input prices: 62.6 (สูงสุดตั้งแต่ ก.ค. 2022)
- Output prices: 59.9
สิ่งนี้สะท้อนว่า:
- ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
- แรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนเริ่มกลับมาเด่น
👉 นี่คือส่วนที่ “ไม่เป็นมิตรกับตลาด” มากที่สุดในรายงาน
ตลาดตอบสนองอย่างไร?
แม้ Brent crude จะพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ในช่วงแรกและกดดัน sentiment แต่:
- ฟิวเจอร์ส S&P 500 พลิกจากลบเป็นบวก
- หุ้นโดยรวมกลับมายืนแดนเขียว
- ปิดใกล้ระดับปิดเมื่อวาน
👉 ตลาดเลือก “โฟกัส growth มากกว่า inflation ในทันที”
สรุปภาพรวม
ข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ บอกภาพสองด้าน:
ด้านบวก
- เศรษฐกิจยังขยายตัว
- ทั้ง manufacturing และ services ดีกว่าคาด
- momentum โดยรวมยังไม่แผ่ว
ด้านลบ
- แรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนเพิ่มขึ้นชัดเจน
- new orders เริ่มชะลอ
- โครงสร้างการเติบโตยังไม่เร่งขึ้นจริง
บทสรุปสำหรับตลาด
ตัวเลขชุดนี้คือ:
“Growth ดีขึ้น แต่ inflation ก็กลับมาแรงขึ้นพร้อมกัน”
ทำให้ภาพรวมไม่ใช่ bullish แบบเต็มตัว แต่เป็น growth-with-inflation risk ซึ่งตลาดยังเลือกมองเชิงบวกในระยะสั้นมากกว่า
👉 ระยะต่อไป ตลาดจะจับตาว่า:
- เฟดจะมอง “growth” หรือ “inflation” มากกว่ากัน
- และราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผ่านไปสู่เงินเฟ้อรอบใหม่หรือไม่
Source: xStation5
