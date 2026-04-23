21:31 · 23 เมษายน 2026

ดัชนี PMI สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด หุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวก

United States S&P Global Composite PMI United States S&P Global Manufacturing PMI United States S&P Global Services PMI

PMI สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดทุกตัว

ข้อมูล Flash PMI เดือนเมษายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดทั้ง 3 ภาคส่วน:

  • Composite PMI: 52.0 (คาด 50.6 | ก่อนหน้า 50.3)
  • Manufacturing PMI: 54.0 (คาด 52.5 | ก่อนหน้า 52.3)
  • Services PMI: 51.3 (คาด 50.6 | ก่อนหน้า 49.8)

ภาพรวมชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีโมเมนตัมที่แข็งแรง แม้จะมีแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ก็ตาม

รายละเอียดเชิงลึก: ไม่ได้ “สวยทั้งชุด”

แม้ headline จะดูเป็นบวก แต่โครงสร้างภายในมีความผสม:

  • การจ้างงาน: ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 50.2
  • คำสั่งซื้อใหม่ (new orders): ชะลอลงเล็กน้อยที่ 50.9

👉 แปลว่า “การเติบโตยังมีอยู่ แต่ไม่ได้เร่งตัวขึ้น”

จุดสำคัญ: แรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มกลับมา

ตัวเลขที่ตลาดจับตาที่สุดคือด้านราคา:

  • Input prices: 62.6 (สูงสุดตั้งแต่ ก.ค. 2022)
  • Output prices: 59.9

สิ่งนี้สะท้อนว่า:

  • ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
  • แรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนเริ่มกลับมาเด่น

👉 นี่คือส่วนที่ “ไม่เป็นมิตรกับตลาด” มากที่สุดในรายงาน

ตลาดตอบสนองอย่างไร?

แม้ Brent crude จะพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ในช่วงแรกและกดดัน sentiment แต่:

  • ฟิวเจอร์ส S&P 500 พลิกจากลบเป็นบวก
  • หุ้นโดยรวมกลับมายืนแดนเขียว
  • ปิดใกล้ระดับปิดเมื่อวาน

👉 ตลาดเลือก “โฟกัส growth มากกว่า inflation ในทันที”

สรุปภาพรวม

ข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ บอกภาพสองด้าน:

ด้านบวก

  • เศรษฐกิจยังขยายตัว
  • ทั้ง manufacturing และ services ดีกว่าคาด
  • momentum โดยรวมยังไม่แผ่ว

ด้านลบ

  • แรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนเพิ่มขึ้นชัดเจน
  • new orders เริ่มชะลอ
  • โครงสร้างการเติบโตยังไม่เร่งขึ้นจริง

บทสรุปสำหรับตลาด

ตัวเลขชุดนี้คือ:

“Growth ดีขึ้น แต่ inflation ก็กลับมาแรงขึ้นพร้อมกัน”

ทำให้ภาพรวมไม่ใช่ bullish แบบเต็มตัว แต่เป็น growth-with-inflation risk ซึ่งตลาดยังเลือกมองเชิงบวกในระยะสั้นมากกว่า

👉 ระยะต่อไป ตลาดจะจับตาว่า:

  • เฟดจะมอง “growth” หรือ “inflation” มากกว่ากัน
  • และราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผ่านไปสู่เงินเฟ้อรอบใหม่หรือไม่
 

Source: xStation5

23 เมษายน 2026, 21:27

ข้าวสาลีพยายามต่อแนวโน้มขาขึ้น แม้สภาพอากาศในสหรัฐจะดีขึ้น 🔎 อะไรต่อไป?
23 เมษายน 2026, 15:18

💶 PMI ยุโรปทรุดหนัก ท่ามกลางความขัดแย้งอิหร่านที่กดดันกิจกรรมเศรษฐกิจ
23 เมษายน 2026, 15:15

ตลาดเด่นวันนี้: เงินเยนกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน ท่ามกลางความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซและนโยบาย Bank of Japan
23 เมษายน 2026, 13:43

Economic Calendar: PMI เป็นจุดโฟกัส วันสำคัญของตลาดการเงินโลก
รายงานเศรษฐกิจ
