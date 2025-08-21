ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ในความสนใจ

วันพฤหัสบดีเน้นที่รายงาน PMI ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรม ภาคการผลิตและบริการ ในเศรษฐกิจหลัก ดัชนี Eurozone ที่อยู่เหนือ 50 เล็กน้อยหลายเดือน คาดว่าจะลดลง 0.2 ชี้ให้เห็นการขยายตัวของภาคเอกชนที่ ช้าลงหลังการเก็บภาษีของ Donald Trump
ฝั่งสหรัฐฯ นอกเหนือจาก PMI จะมีการเผยแพร่ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (jobless claims) ซึ่งสำคัญโดยเฉพาะหลังจาก บันทึกการประชุม Fed เมื่อวาน เน้นความมั่นใจในการจ้างงานและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังมีรายงาน Philadelphia Fed และ U.S. Leading Index
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:
-
08:15 BST – ฝรั่งเศส, รายงาน PMI สิงหาคม:
-
Composite PMI: forecast 48.5; previous 48.6
-
Manufacturing PMI: forecast 48.2; previous 48.2
-
Services PMI: forecast 48.5; previous 48.5
-
-
08:30 BST – เยอรมนี, รายงาน PMI สิงหาคม:
-
Composite PMI: forecast 50.2; previous 50.6
-
Manufacturing PMI: forecast 48.8; previous 49.1
-
Services PMI: forecast 50.4; previous 50.6
-
-
09:00 BST – Eurozone, รายงาน PMI สิงหาคม:
-
Composite PMI: forecast 50.7; previous 50.9
-
Services PMI: forecast 50.8; previous 51.0
-
Manufacturing PMI: forecast 49.5; previous 49.8
-
-
09:00 BST – โปแลนด์, การผลิตอุตสาหกรรม กรกฎาคม:
-
Industrial output: forecast 1.6% y/y; previous -0.1% y/y
-
-
09:00 BST – โปแลนด์, ข้อมูลตลาดแรงงาน กรกฎาคม:
-
Employment growth: forecast -0.8% y/y; previous -0.8% y/y
-
Corporate sector wages: forecast 8.6% y/y; previous 9.0% y/y
-
-
09:00 BST – โปแลนด์, ข้อมูลเงินเฟ้อ กรกฎาคม:
-
PPI: forecast -1.4% y/y; previous -1.8% y/y
-
-
09:30 BST – สหราชอาณาจักร, รายงาน PMI สิงหาคม:
-
Services PMI: forecast 51.8; previous 51.8
-
Manufacturing PMI: forecast 48.2; previous 48.0
-
Composite PMI: forecast 51.6; previous 51.5
-
-
12:30 BST – สหรัฐฯ, การบรรยายโดย FOMC member Raphael Bostic
-
13:30 BST – แคนาดา, Raw Materials Price Index (RMPI) กรกฎาคม:
-
Monthly: forecast -0.5% m/m; previous 2.7% m/m
-
Annual: previous 1.1% y/y
-
-
13:30 BST – แคนาดา, ข้อมูลเงินเฟ้อ กรกฎาคม:
-
Industrial Product Price Index (IPPI): forecast 0.3% m/m; previous 0.4% m/m
-
IPPI y/y: previous 1.7% y/y
-
-
13:30 BST – สหรัฐฯ, Weekly jobless claims:
-
Initial claims: forecast 226K; previous 224K
-
4-week average: previous 221.75K
-
Continuing claims: forecast 1.960M; previous 1.953M
-
-
13:30 BST – สหรัฐฯ, Philadelphia Fed report สิงหาคม:
-
Manufacturing index: forecast 6.8; previous 15.9
-
Business conditions: previous 21.5
-
Prices: previous 58.8
-
New orders: previous 18.4
-
Employment: previous 10.3
-
-
14:45 BST – สหรัฐฯ, รายงาน PMI สิงหาคม:
-
Manufacturing PMI: forecast 49.7; previous 49.8
-
S&P Global Composite PMI: previous 55.1
-
Services PMI: forecast 54.2; previous 55.7
-
-
15:00 BST – สหรัฐฯ, Leading Index กรกฎาคม:
-
Forecast -0.1% m/m; previous -0.3% m/m
-
-
15:00 BST – สหรัฐฯ, Existing Home Sales กรกฎาคม:
-
Forecast 3.92M; previous 3.93M
-
-
18:00 BST – สหรัฐฯ, 30-year TIPS auction:
-
Previous 2.403%
-