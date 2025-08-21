อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ในความสนใจ

14:20 21 สิงหาคม 2025

วันพฤหัสบดีเน้นที่รายงาน PMI ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรม ภาคการผลิตและบริการ ในเศรษฐกิจหลัก ดัชนี Eurozone ที่อยู่เหนือ 50 เล็กน้อยหลายเดือน คาดว่าจะลดลง 0.2 ชี้ให้เห็นการขยายตัวของภาคเอกชนที่ ช้าลงหลังการเก็บภาษีของ Donald Trump

ฝั่งสหรัฐฯ นอกเหนือจาก PMI จะมีการเผยแพร่ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (jobless claims) ซึ่งสำคัญโดยเฉพาะหลังจาก บันทึกการประชุม Fed เมื่อวาน เน้นความมั่นใจในการจ้างงานและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังมีรายงาน Philadelphia Fed และ U.S. Leading Index

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:

  • 08:15 BST – ฝรั่งเศส, รายงาน PMI สิงหาคม:

    • Composite PMI: forecast 48.5; previous 48.6

    • Manufacturing PMI: forecast 48.2; previous 48.2

    • Services PMI: forecast 48.5; previous 48.5

  • 08:30 BST – เยอรมนี, รายงาน PMI สิงหาคม:

    • Composite PMI: forecast 50.2; previous 50.6

    • Manufacturing PMI: forecast 48.8; previous 49.1

    • Services PMI: forecast 50.4; previous 50.6

  • 09:00 BST – Eurozone, รายงาน PMI สิงหาคม:

    • Composite PMI: forecast 50.7; previous 50.9

    • Services PMI: forecast 50.8; previous 51.0

    • Manufacturing PMI: forecast 49.5; previous 49.8

  • 09:00 BST – โปแลนด์, การผลิตอุตสาหกรรม กรกฎาคม:

    • Industrial output: forecast 1.6% y/y; previous -0.1% y/y

  • 09:00 BST – โปแลนด์, ข้อมูลตลาดแรงงาน กรกฎาคม:

    • Employment growth: forecast -0.8% y/y; previous -0.8% y/y

    • Corporate sector wages: forecast 8.6% y/y; previous 9.0% y/y

  • 09:00 BST – โปแลนด์, ข้อมูลเงินเฟ้อ กรกฎาคม:

    • PPI: forecast -1.4% y/y; previous -1.8% y/y

  • 09:30 BST – สหราชอาณาจักร, รายงาน PMI สิงหาคม:

    • Services PMI: forecast 51.8; previous 51.8

    • Manufacturing PMI: forecast 48.2; previous 48.0

    • Composite PMI: forecast 51.6; previous 51.5

  • 12:30 BST – สหรัฐฯ, การบรรยายโดย FOMC member Raphael Bostic

  • 13:30 BST – แคนาดา, Raw Materials Price Index (RMPI) กรกฎาคม:

    • Monthly: forecast -0.5% m/m; previous 2.7% m/m

    • Annual: previous 1.1% y/y

  • 13:30 BST – แคนาดา, ข้อมูลเงินเฟ้อ กรกฎาคม:

    • Industrial Product Price Index (IPPI): forecast 0.3% m/m; previous 0.4% m/m

    • IPPI y/y: previous 1.7% y/y

  • 13:30 BST – สหรัฐฯ, Weekly jobless claims:

    • Initial claims: forecast 226K; previous 224K

    • 4-week average: previous 221.75K

    • Continuing claims: forecast 1.960M; previous 1.953M

  • 13:30 BST – สหรัฐฯ, Philadelphia Fed report สิงหาคม:

    • Manufacturing index: forecast 6.8; previous 15.9

    • Business conditions: previous 21.5

    • Prices: previous 58.8

    • New orders: previous 18.4

    • Employment: previous 10.3

  • 14:45 BST – สหรัฐฯ, รายงาน PMI สิงหาคม:

    • Manufacturing PMI: forecast 49.7; previous 49.8

    • S&P Global Composite PMI: previous 55.1

    • Services PMI: forecast 54.2; previous 55.7

  • 15:00 BST – สหรัฐฯ, Leading Index กรกฎาคม:

    • Forecast -0.1% m/m; previous -0.3% m/m

  • 15:00 BST – สหรัฐฯ, Existing Home Sales กรกฎาคม:

    • Forecast 3.92M; previous 3.93M

  • 18:00 BST – สหรัฐฯ, 30-year TIPS auction:

    • Previous 2.403%

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก