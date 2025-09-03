ดัชนี PMI ภาคบริการเยอรมนี ร่วงแรงกว่าคาด ขณะที่ ฝรั่งเศสออกมาดีกว่าประเมิน 🇩🇪🇫🇷

อัปเดตข้อมูล PMI ยุโรป (ส.ค.)
🇫🇷 ฝรั่งเศส
-
HCOB Services PMI: 49.8 (คาด 49.7; ก่อนหน้า 48.5)
-
HCOB Composite PMI: 49.8 (คาด 49.8; ก่อนหน้า 48.6)
👉 ดัชนีภาคบริการพุ่งขึ้นแตะ ระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน สาเหตุจากการชะลอลงของคำสั่งซื้อใหม่ ปริมาณงานค้างเพิ่มขึ้น และการจ้างงานขยายตัวแรงที่สุดในรอบกว่า 1 ปี
❗แต่ความต้องการจากต่างประเทศยังอ่อนแรง และแรงกดดันด้านต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น กดจำกัดการปรับขึ้นราคาขาย
🇩🇪 เยอรมนี
-
HCOB Services PMI: 49.3 (คาด 50.1; ก่อนหน้า 50.6)
-
HCOB Composite PMI: 50.5 (คาด 50.9; ก่อนหน้า 50.6)
👉 ภาคบริการ กลับเข้าสู่ภาวะหดตัว ในเดือนส.ค. กดดันจากอุปสงค์ที่เปราะบาง คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง และการจ้างงานหยุดชะงัก
❗งานค้างลดลงเร็วขึ้น ต้นทุนแรงงานสูงขึ้นอีกครั้ง แม้การเติบโตชะลอ แต่บริษัทต่าง ๆ ยังคงรักษาอำนาจการตั้งราคาและมุมมองเชิงบวก สะท้อนถึงความยืดหยุ่น แต่ยังคงเผชิญความไม่แน่นอนและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างด้านแรงงาน
💶 ค่าเงินยูโร (EURUSD): ดีดกลับเหนือแนวรับสำคัญที่ 1.1627 หลังร่วงช่วงเช้า ขณะนี้ใกล้ระดับปิดเมื่อวาน
Source: xStation5