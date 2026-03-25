09:19 · 25 มีนาคม 2026

ข้อมูล PMI สหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน 🗽 ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น

US PMI (มีนาคม)

  • Composite PMI: 51.4 (คาด 51.9; ก่อนหน้า 51.9)
  • Manufacturing PMI: 52.4 (คาด 51.5; ก่อนหน้า 51.6)
  • Services PMI: 51.1 (คาด 52.0; ก่อนหน้า 51.7)

ตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ สะท้อนแนวโน้มเดียวกับยุโรป คือ ภาคการผลิตสูงกว่าคาดการณ์ ในขณะที่ ภาคบริการต่ำกว่าคาด เนื่องจากภาคบริการมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจสหรัฐฯ แนวโน้มความเชื่อมั่นโดยรวมจึงดูเป็นลบ แม้ดัชนีรวม (Composite) ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้การขยายตัว

สาเหตุที่ภาคการผลิตและบริการเบี่ยงเบนกัน อาจมาจาก สงครามในอิหร่าน ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ ขณะเดียวกันกดดันภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว
ปัจจัยกดดันการท่องเที่ยวสหรัฐฯ อาจมาจาก:

  • การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อสหรัฐฯ
  • วิกฤตการจัดการอากาศยานในสหรัฐฯ

แม้ว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลจำกัด แต่คู่ EUR/USD ปรับตัวขึ้นหลังเผยแพร่ข้อมูล

 

Source: xStation5

