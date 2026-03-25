ข้อมูล PMI สหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน 🗽 ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น

US PMI (มีนาคม)
- Composite PMI: 51.4 (คาด 51.9; ก่อนหน้า 51.9)
- Manufacturing PMI: 52.4 (คาด 51.5; ก่อนหน้า 51.6)
- Services PMI: 51.1 (คาด 52.0; ก่อนหน้า 51.7)
ตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ สะท้อนแนวโน้มเดียวกับยุโรป คือ ภาคการผลิตสูงกว่าคาดการณ์ ในขณะที่ ภาคบริการต่ำกว่าคาด เนื่องจากภาคบริการมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจสหรัฐฯ แนวโน้มความเชื่อมั่นโดยรวมจึงดูเป็นลบ แม้ดัชนีรวม (Composite) ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้การขยายตัว
สาเหตุที่ภาคการผลิตและบริการเบี่ยงเบนกัน อาจมาจาก สงครามในอิหร่าน ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ ขณะเดียวกันกดดันภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว
ปัจจัยกดดันการท่องเที่ยวสหรัฐฯ อาจมาจาก:
- การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อสหรัฐฯ
- วิกฤตการจัดการอากาศยานในสหรัฐฯ
แม้ว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลจำกัด แต่คู่ EUR/USD ปรับตัวขึ้นหลังเผยแพร่ข้อมูล
Source: xStation5
