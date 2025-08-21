อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: PMI เยอรมนีและฝรั่งเศสออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD พุ่งขึ้น 0.2%

15:24 21 สิงหาคม 2025

ฝรั่งเศส (08:15 AM BST)

  • Composite PMI: 49.8 (คาดการณ์ 48.5, ก่อนหน้า 48.6)

  • Manufacturing PMI: 49.9 (คาดการณ์ 48.2, ก่อนหน้า 48.2)

  • Services PMI: 49.7 (คาดการณ์ 48.5, ก่อนหน้า 48.5)

เยอรมนี (08:30 AM BST)

  • Composite PMI: 50.9 (คาดการณ์ 50.2, ก่อนหน้า 50.6)

  • Manufacturing PMI: 49.9 (คาดการณ์ 48.8, ก่อนหน้า 49.1)

  • Services PMI: 50.1 (คาดการณ์ 50.4, ก่อนหน้า 50.6)

👉 โดยรวม:

  • PMI ฝรั่งเศสออกมาดีกว่าคาดทั้ง 3 ดัชนี แม้ยังต่ำกว่า 50 (หดตัวเล็กน้อย แต่ชะลอตัวน้อยกว่าที่คาด)

  • เยอรมนี Composite และ Manufacturing PMI ออกมาดีกว่าคาด แต่ Services PMI ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย

 

PMI ฝรั่งเศสและเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด 🚀

  • ฝรั่งเศส: ดัชนี PMI ทั้ง Manufacturing, Services และ Composite ต่างออกมาสูงกว่าคาด บ่งชี้ว่าภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณ "ทรงตัว" หลังจากหดตัวต่อเนื่องหลายเดือน การจ้างงานปรับตัวดีขึ้นเร็วที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี แม้คำสั่งซื้อใหม่ยังซบเซาและแรงกดดันด้านต้นทุนกลับมาเพิ่มขึ้นจากค่าแรงและวัตถุดิบ

  • เยอรมนี: ภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นำโดยภาคการผลิตที่โตแรงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี จากคำสั่งซื้อใหม่ที่พุ่งขึ้น แต่ภาคบริการชะลอตัวลงกว่าที่คาด ความเชื่อมั่นอ่อนแรง และการจ้างงานยังหดตัว เน้นเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าขยายกำลังการผลิต

ภาพรวม: ตัวเลข PMI ที่แข็งแกร่งช่วยสะท้อนความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจยูโรโซน แต่ความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตกับบริการยังเป็นจุดที่ต้องจับตา ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งจากต้นทุนค่าแรง

 

EUR/USD ฟื้นแรงขึ้นกว่า 0.2% หลังการประกาศตัวเลข PMI โดยคู่เงินกำลังทดสอบเส้น 100-period EMA บนกราฟ H1 แม้ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านใกล้ 1.1670 ได้
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
