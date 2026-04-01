อ่านเพิ่มเติม
16:26 · 1 เมษายน 2026

PMI ยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด 📈 EURUSD ปรับตัวขึ้น

-
-
Open account Download free app

PMI ภาคการผลิต – ยุโรป | มีนาคม 2026

  • ยูโรโซน: 51.6 (คาดการณ์: 51.4; ครั้งก่อน: 51.4)
  • เยอรมนี: 52.2 (คาดการณ์: 51.7; ครั้งก่อน: 51.7)
  • อิตาลี: 51.3 (คาดการณ์: 50.9; ครั้งก่อน: 50.6)
  • ฝรั่งเศส: 50.0 (คาดการณ์: 50.2; ครั้งก่อน: 50.2)
  • สวิตเซอร์แลนด์: 53.3 (คาดการณ์: 47.0; ครั้งก่อน: 47.4)
  • สเปน: 48.7 (คาดการณ์: 50.4; ครั้งก่อน: 50.0)
  • สวีเดน: 56.3 (ครั้งก่อน: 56.1)
  • โปแลนด์: 48.7 (คาดการณ์: 47.2; ครั้งก่อน: 47.1)

ข้อมูล PMI ภาคการผลิตของยุโรปประจำเดือนมีนาคมออกมาค่อนข้าง “ดีกว่าคาด” โดยรวม แม้ภาพรวมยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ยูโรโซนโดยรวมอยู่ที่ระดับ 51.6 สูงกว่าทั้งคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่าภาคการผลิตยังคงอยู่ในโซนขยายตัวต่อเนื่อง

จุดที่โดดเด่นที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 53.3 เทียบกับที่คาดเพียง 47.0 ถือเป็นหนึ่งในค่าเบี่ยงเบนเชิงบวกจากคาดการณ์ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เยอรมนียังคงยืนยันบทบาท “เครื่องยนต์เศรษฐกิจยุโรป” ด้วยตัวเลข 52.2 สูงกว่าคาดอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวจากช่วงอ่อนแอ

ในฝั่งลบ สเปนออกมาต่ำกว่าระดับ 50 (48.7 เทียบกับคาด 50.4) สะท้อนการหดตัวของภาคการผลิตหลังจากขยายตัวในเดือนก่อน ขณะที่โปแลนด์แม้จะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 48.7 แต่ยังคงอยู่ในโซนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง

โดยรวมข้อมูลชุดนี้ยังคงให้ภาพเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร แต่ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศแกนหลักและประเทศรอบนอก อาจทำให้ ECB ประเมินภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนได้ยากขึ้นในรอบนี้

Source: xStation

8 เมษายน 2026, 17:07

📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
8 เมษายน 2026, 16:08

การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
8 เมษายน 2026, 16:06

NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
8 เมษายน 2026, 16:04

ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก