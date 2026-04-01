PMI ยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด 📈 EURUSD ปรับตัวขึ้น

PMI ภาคการผลิต – ยุโรป | มีนาคม 2026
- ยูโรโซน: 51.6 (คาดการณ์: 51.4; ครั้งก่อน: 51.4)
- เยอรมนี: 52.2 (คาดการณ์: 51.7; ครั้งก่อน: 51.7)
- อิตาลี: 51.3 (คาดการณ์: 50.9; ครั้งก่อน: 50.6)
- ฝรั่งเศส: 50.0 (คาดการณ์: 50.2; ครั้งก่อน: 50.2)
- สวิตเซอร์แลนด์: 53.3 (คาดการณ์: 47.0; ครั้งก่อน: 47.4)
- สเปน: 48.7 (คาดการณ์: 50.4; ครั้งก่อน: 50.0)
- สวีเดน: 56.3 (ครั้งก่อน: 56.1)
- โปแลนด์: 48.7 (คาดการณ์: 47.2; ครั้งก่อน: 47.1)
ข้อมูล PMI ภาคการผลิตของยุโรปประจำเดือนมีนาคมออกมาค่อนข้าง “ดีกว่าคาด” โดยรวม แม้ภาพรวมยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ยูโรโซนโดยรวมอยู่ที่ระดับ 51.6 สูงกว่าทั้งคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่าภาคการผลิตยังคงอยู่ในโซนขยายตัวต่อเนื่อง
จุดที่โดดเด่นที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 53.3 เทียบกับที่คาดเพียง 47.0 ถือเป็นหนึ่งในค่าเบี่ยงเบนเชิงบวกจากคาดการณ์ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เยอรมนียังคงยืนยันบทบาท “เครื่องยนต์เศรษฐกิจยุโรป” ด้วยตัวเลข 52.2 สูงกว่าคาดอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวจากช่วงอ่อนแอ
ในฝั่งลบ สเปนออกมาต่ำกว่าระดับ 50 (48.7 เทียบกับคาด 50.4) สะท้อนการหดตัวของภาคการผลิตหลังจากขยายตัวในเดือนก่อน ขณะที่โปแลนด์แม้จะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 48.7 แต่ยังคงอยู่ในโซนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง
โดยรวมข้อมูลชุดนี้ยังคงให้ภาพเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร แต่ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศแกนหลักและประเทศรอบนอก อาจทำให้ ECB ประเมินภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนได้ยากขึ้นในรอบนี้
Source: xStation
