ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ข้อมูล PMI เบื้องต้น เดือนกันยายน คำปราศรัยของ เจอโรม พาวเวลล์ (Fed)

13:48 23 กันยายน 2025

ตลาดการเงินวันอังคารเริ่มต้นแล้ว

  • ตลาดเอเชียปิดผสมผสาน: โตเกียวปิดทำการ (วันหยุด), ฮั่งเส็งลดลง, เซี่ยงไฮ้บวกขึ้น, ออสเตรเลียปิดลบ

  • ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากวันจันทร์ที่แข็งแกร่ง, Euro Stoxx 50 futures บวกเล็กน้อยก่อนเปิด

  • บรรยากาศได้รับแรงหนุนจากข่าวความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง OpenAI – NVIDIA (NVIDIA เตรียมลงทุนสูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนา AI)

  • Piper Sandler ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Tesla ขึ้นสู่ 500 ดอลลาร์ ชูจุดแข็งด้าน AI

  • ดอลลาร์ทรงตัว, ทองคำขยับขึ้นต่อ, น้ำมันและก๊าซปรับลด, ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวผสมผสาน

สิ่งที่ต้องติดตามวันนี้

  • งบการเงิน: Micron, Kingfisher

  • ข้อมูลเศรษฐกิจ: PMI เบื้องต้น (ยูโรโซน / สหราชอาณาจักร / สหรัฐ)

  • การตัดสินใจนโยบายการเงิน: Riksbank, NBH

  • คำปราศรัยสำคัญ: เจ้าหน้าที่ BoE, Fed (Powell), ECB, BoC และ ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ UN (09:50 ET / 14:50 BST)

ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา BST)

  • 08:15 ฝรั่งเศส – PMI เดือนก.ย. (บริการ 49.7 คาดการณ์ / 49.8 ก่อนหน้า; คอมโพสิต 49.9 / 49.8; การผลิต 50.2 / 50.4)

  • 08:30 เยอรมนี – PMI เดือนก.ย. (คอมโพสิต 50.5 / 50.5; การผลิต 50.0 / 49.8; บริการ 49.5 / 49.3)

  • 09:00 ยูโรโซน – PMI เดือนก.ย. (บริการ 50.6 / 50.5; คอมโพสิต 51.1 / 51.0; การผลิต 50.7 / 50.7)

  • 09:30 สหราชอาณาจักร – PMI เดือนก.ย. (คอมโพสิต 52.7 / 53.5; การผลิต 47.1 / 47.0; บริการ 53.4 / 54.2)

  • 10:00 สหราชอาณาจักร – คำปราศรัย MPC Member Pill (BoE)

  • 13:30 สหรัฐ – คำปราศรัย Fed Goolsbee; ดุลบัญชีเดินสะพัด Q2 (-259.0B คาดการณ์ / -450.2B ก่อนหน้า)

  • 13:30 แคนาดา – ดัชนีราคาบ้านใหม่เดือนส.ค. (0.0% MoM คาดการณ์ / -0.1% ก่อนหน้า)

  • 14:00 สหรัฐ – คำปราศรัย FOMC Member Bowman

  • 14:45 สหรัฐ – PMI เดือนก.ย. (บริการ 54.0 / 54.5; คอมโพสิต 54.6 / 54.6; การผลิต 52.2 / 53.0)

  • 14:50 สหรัฐ – คำปราศรัยประธานาธิบดีทรัมป์

  • 15:00 สหรัฐ – Richmond Fed: ดัชนีการผลิต (-5 คาดการณ์ / -7 ก่อนหน้า), Shipments (-5 ก่อนหน้า), Services (4 ก่อนหน้า); คำปราศรัย FOMC Member Bostic

  • 17:35 สหรัฐ – คำปราศรัยประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์

  • 18:00 สหรัฐ – M2 เดือนส.ค. (22.12T ก่อนหน้า); ประมูลพันธบัตร 2 ปี (3.641% ก่อนหน้า)

  • 19:15 แคนาดา – คำปราศรัยผู้ว่าการ BoC Macklem

  • 21:30 สหรัฐ – ข้อมูลน้ำมันรายสัปดาห์ (API Crude Oil Stocks -3.420M ก่อนหน้า)

  • 23:00 เยอรมนี – คำปราศรัย Buba Mauderer

  • 00:20 สหรัฐ – คำปราศรัยประธานาธิบดีทรัมป์

  • 01:30 ญี่ปุ่น – PMI เดือนก.ย. (การผลิต 50.2 คาดการณ์ / 49.7 ก่อนหน้า; บริการ 53.1 ก่อนหน้า; คอมโพสิต 52.0 ก่อนหน้า)

 

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
