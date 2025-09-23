ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ข้อมูล PMI เบื้องต้น เดือนกันยายน คำปราศรัยของ เจอโรม พาวเวลล์ (Fed)

ตลาดการเงินวันอังคารเริ่มต้นแล้ว
-
ตลาดเอเชียปิดผสมผสาน: โตเกียวปิดทำการ (วันหยุด), ฮั่งเส็งลดลง, เซี่ยงไฮ้บวกขึ้น, ออสเตรเลียปิดลบ
-
ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากวันจันทร์ที่แข็งแกร่ง, Euro Stoxx 50 futures บวกเล็กน้อยก่อนเปิด
-
บรรยากาศได้รับแรงหนุนจากข่าวความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง OpenAI – NVIDIA (NVIDIA เตรียมลงทุนสูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนา AI)
-
Piper Sandler ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Tesla ขึ้นสู่ 500 ดอลลาร์ ชูจุดแข็งด้าน AI
-
ดอลลาร์ทรงตัว, ทองคำขยับขึ้นต่อ, น้ำมันและก๊าซปรับลด, ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวผสมผสาน
สิ่งที่ต้องติดตามวันนี้
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
งบการเงิน: Micron, Kingfisher
-
ข้อมูลเศรษฐกิจ: PMI เบื้องต้น (ยูโรโซน / สหราชอาณาจักร / สหรัฐ)
-
การตัดสินใจนโยบายการเงิน: Riksbank, NBH
-
คำปราศรัยสำคัญ: เจ้าหน้าที่ BoE, Fed (Powell), ECB, BoC และ ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ UN (09:50 ET / 14:50 BST)
ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา BST)
-
08:15 ฝรั่งเศส – PMI เดือนก.ย. (บริการ 49.7 คาดการณ์ / 49.8 ก่อนหน้า; คอมโพสิต 49.9 / 49.8; การผลิต 50.2 / 50.4)
-
08:30 เยอรมนี – PMI เดือนก.ย. (คอมโพสิต 50.5 / 50.5; การผลิต 50.0 / 49.8; บริการ 49.5 / 49.3)
-
09:00 ยูโรโซน – PMI เดือนก.ย. (บริการ 50.6 / 50.5; คอมโพสิต 51.1 / 51.0; การผลิต 50.7 / 50.7)
-
09:30 สหราชอาณาจักร – PMI เดือนก.ย. (คอมโพสิต 52.7 / 53.5; การผลิต 47.1 / 47.0; บริการ 53.4 / 54.2)
-
10:00 สหราชอาณาจักร – คำปราศรัย MPC Member Pill (BoE)
-
13:30 สหรัฐ – คำปราศรัย Fed Goolsbee; ดุลบัญชีเดินสะพัด Q2 (-259.0B คาดการณ์ / -450.2B ก่อนหน้า)
-
13:30 แคนาดา – ดัชนีราคาบ้านใหม่เดือนส.ค. (0.0% MoM คาดการณ์ / -0.1% ก่อนหน้า)
-
14:00 สหรัฐ – คำปราศรัย FOMC Member Bowman
-
14:45 สหรัฐ – PMI เดือนก.ย. (บริการ 54.0 / 54.5; คอมโพสิต 54.6 / 54.6; การผลิต 52.2 / 53.0)
-
14:50 สหรัฐ – คำปราศรัยประธานาธิบดีทรัมป์
-
15:00 สหรัฐ – Richmond Fed: ดัชนีการผลิต (-5 คาดการณ์ / -7 ก่อนหน้า), Shipments (-5 ก่อนหน้า), Services (4 ก่อนหน้า); คำปราศรัย FOMC Member Bostic
-
17:35 สหรัฐ – คำปราศรัยประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์
-
18:00 สหรัฐ – M2 เดือนส.ค. (22.12T ก่อนหน้า); ประมูลพันธบัตร 2 ปี (3.641% ก่อนหน้า)
-
19:15 แคนาดา – คำปราศรัยผู้ว่าการ BoC Macklem
-
21:30 สหรัฐ – ข้อมูลน้ำมันรายสัปดาห์ (API Crude Oil Stocks -3.420M ก่อนหน้า)
-
23:00 เยอรมนี – คำปราศรัย Buba Mauderer
-
00:20 สหรัฐ – คำปราศรัยประธานาธิบดีทรัมป์
-
01:30 ญี่ปุ่น – PMI เดือนก.ย. (การผลิต 50.2 คาดการณ์ / 49.7 ก่อนหน้า; บริการ 53.1 ก่อนหน้า; คอมโพสิต 52.0 ก่อนหน้า)