ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI, ISM และ ADP ถูกบดบังด้วยความเสี่ยงชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐ

เดือนตุลาคมเริ่มต้นด้วยวิกฤตการเมืองในสหรัฐฯ
หน่วยงานรัฐบาลกลางส่วนใหญ่ต้องหยุดการทำงาน หลังวุฒิสภาปฏิเสธร่างงบประมาณของพรรคเดโมแครต ขณะที่ข้อเสนอของพรรครีพับลิกันก็ตกค้างในสภาคองเกรส เนื่องจากมีข้อขัดแย้งเรื่องงบประมาณด้านสาธารณสุข ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่มีงบประมาณและยังหาทางออกร่วมกันไม่ได้ ทั้งสองพรรคต่างโทษกันที่ทำให้รัฐหยุดชะงัก
การชัตดาวน์ครั้งนี้จะนำไปสู่การพักงานชั่วคราวหรือถาวรของพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมาก แต่สำหรับตลาด การเลื่อนการเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของวันศุกร์โดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ถือเป็นปัญหาหลัก เนื่องจากการขาดข้อมูลแรงงานสำคัญนี้ไม่เพียงกดดันตลาดหุ้น แต่ยังสร้างความซับซ้อนให้กับการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟด
นอกเหนือจากวิกฤตการเมืองแล้ว วันนี้ยังมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งสองฝั่งแอตแลนติก ในยูโรโซนจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นที่คาดว่าจะเพิ่มจาก 2% เป็น 2.2% (ตาม Bloomberg) ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสนับสนุนการยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB
ในสหรัฐฯ จะมีการรายงานข้อมูล PMI ภาคการผลิต, ดัชนี ISM ภาคการผลิต และตัวเลขการจ้างงานเอกชน ADP ซึ่งครั้งนี้จะถูกจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจาก BLS ปิดทำการ ทำให้ความผันผวนรอบการประกาศ ADP อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีความประหลาดใจ
นอกจากนี้ ตลาดยังรอฟังถ้อยแถลงจากบรรดาธนาคารกลาง (ECB, Bundesbank, BoC, BoE), รายงานพลังงานจาก EIA และการประชุม OPEC ในสหรัฐฯ ซึ่งมีนัยต่อความผันผวนของราคาน้ำมันโดยตรง
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (01.10.2025):
07:00 BST, สหราชอาณาจักร – ดัชนี Nationwide HPI เดือนกันยายน:
-
จริง: 2.2% YoY
-
คาดการณ์: 1.8% YoY
-
ก่อนหน้า: 2.1% YoY
08:00 BST, โปแลนด์ – ดัชนี PMI เดือนกันยายน:
-
ภาคการผลิต: จริง 48 / คาดการณ์ 46.4 / ก่อนหน้า 46.6
08:15 BST, สเปน – ดัชนี PMI เดือนกันยายน:
-
ภาคการผลิต: คาดการณ์ 53.8 / ก่อนหน้า 54.3
08:30 BST, ยูโรโซน – คำปราศรัยของ Elderson (ECB)
08:30 BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ดัชนี PMI เดือนกันยายน:
-
procure.ch PMI: คาดการณ์ 47.9 / ก่อนหน้า 49.0
08:50 BST, ฝรั่งเศส – ดัชนี PMI เดือนกันยายน:
-
ภาคการผลิต: คาดการณ์ 48.1 / ก่อนหน้า 50.4
08:55 BST, ยูโรโซน – คำปราศรัยของ de Guindos (ECB)
08:55 BST, เยอรมนี – ดัชนี PMI เดือนกันยายน:
-
ภาคการผลิต: คาดการณ์ 48.5 / ก่อนหน้า 49.8
09:00 BST, ยูโรโซน – ดัชนี PMI เดือนกันยายน:
-
ภาคการผลิต: คาดการณ์ 49.5 / ก่อนหน้า 50.7
10:00 BST, เยอรมนี – คำปราศรัยของ Mauderer (Bundesbank)
10:00 BST, ยูโรโซน – ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายน:
-
CPI รายปี: คาดการณ์ 2.2% / ก่อนหน้า 2.0%
-
Core CPI: คาดการณ์ 2.3% / ก่อนหน้า 2.3%
10:30 BST, เยอรมนี – ประมูลพันธบัตร 10 ปี:
-
ก่อนหน้า: 2.250%
10:55 BST, สหราชอาณาจักร – คำปราศรัยของ Mann (BoE MPC)
11:00 BST, สหรัฐฯ – การประชุม OPEC
12:00 BST, เยอรมนี – คำปราศรัยของ Nagel (Bundesbank)
13:15 BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนกันยายน:
-
ADP Nonfarm Employment: คาดการณ์ 52K / ก่อนหน้า 54K
14:45 BST, สหรัฐฯ – ดัชนี PMI เดือนกันยายน:
-
ภาคการผลิต: คาดการณ์ 52.0 / ก่อนหน้า 53.0
15:00 BST, สหรัฐฯ – ดัชนี ISM เดือนกันยายน:
-
Manufacturing Index: คาดการณ์ 49.0 / ก่อนหน้า 48.7
-
New Orders Index: ก่อนหน้า 51.4
-
Employment Index: ก่อนหน้า 43.8
15:00 BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนสิงหาคม:
-
คาดการณ์ -0.1% m/m / ก่อนหน้า -0.1% m/m
15:30 BST, สหรัฐฯ – รายงานน้ำมัน EIA
18:00 BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล GDP:
-
Atlanta Fed GDPNow (Q3): คาดการณ์ 3.9% / ก่อนหน้า 3.9%
19:05 BST, แคนาดา – คำปราศรัยของ Rogers (BoC)