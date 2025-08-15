อ่านเพิ่มเติม

ดอลลาร์แข็งค่าหลังดัชนี PPI ออกมาสูงขึ้น📈

09:35 15 สิงหาคม 2025

🏛️ โอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเล็กน้อยหลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) กลับมาปรับตัวขึ้นแรงเกินคาด (Core PPI: +3.7% เทียบกับคาดการณ์ 2.9%) หลังจากเดือนก่อนมีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ต่อสินค้าผู้ผลิตมีผลกระทบจำกัด

แรงกดดันสูงสุดมาจากภาคอาหาร (ผัก: +39%), น้ำมันทำความร้อนและน้ำมันกลั่น (+15%) และน้ำมันดีเซล (+12%) ขณะที่แรงกดดันจากภาษีก็ปรากฏในราคาขยะเหล็กและเหล็กกล้า (+4.5%) และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (+5%)

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

Source: XTB Research

 

ภาพรวมของการปรับขึ้นราคาสินค้าเป็นรายกลุ่มสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกำลังกลายเป็นแหล่งเงินเฟ้อใหม่ของสหรัฐฯ จากเดิมที่ภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและความกังวลด้านซัพพลายเชน อาจหลังการเก็บภาษีนำเข้า ทำให้ราคาสินค้าหลากหลายประเภทปรับสูงขึ้นในไม่ช้า

ตามข้อมูลจากตลาดสวอป นักลงทุนยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญต่อการประชุมเฟดเดือนกันยายน แม้ PPI จะออกมาสูงเกินคาด โดยปัจจุบันความน่าจะเป็นของการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% อยู่ที่ 94% ลดลงจาก 98% ก่อนการประกาศรายงาน

บนคู่เงิน EUR/USD ในกรอบเวลา H1 ราคามีการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 200 ช่วง (เส้นสีทองบนกราฟ) ชั่วคราว ซึ่งในเชิงเทคนิคอาจทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับสำคัญ อย่างไรก็ตาม แรงขายในช่วงแรกถูกจำกัดได้อย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่านักลงทุนยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนคาดการณ์ต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนมากนัก ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงผ่อนคลาย (dovish) ต่อค่าเงินดอลลาร์เอง
ที่มา: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก