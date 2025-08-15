ดอลลาร์แข็งค่าหลังดัชนี PPI ออกมาสูงขึ้น📈

🏛️ โอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเล็กน้อยหลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) กลับมาปรับตัวขึ้นแรงเกินคาด (Core PPI: +3.7% เทียบกับคาดการณ์ 2.9%) หลังจากเดือนก่อนมีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ต่อสินค้าผู้ผลิตมีผลกระทบจำกัด
แรงกดดันสูงสุดมาจากภาคอาหาร (ผัก: +39%), น้ำมันทำความร้อนและน้ำมันกลั่น (+15%) และน้ำมันดีเซล (+12%) ขณะที่แรงกดดันจากภาษีก็ปรากฏในราคาขยะเหล็กและเหล็กกล้า (+4.5%) และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (+5%)
Source: XTB Research
ภาพรวมของการปรับขึ้นราคาสินค้าเป็นรายกลุ่มสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกำลังกลายเป็นแหล่งเงินเฟ้อใหม่ของสหรัฐฯ จากเดิมที่ภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและความกังวลด้านซัพพลายเชน อาจหลังการเก็บภาษีนำเข้า ทำให้ราคาสินค้าหลากหลายประเภทปรับสูงขึ้นในไม่ช้า
ตามข้อมูลจากตลาดสวอป นักลงทุนยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญต่อการประชุมเฟดเดือนกันยายน แม้ PPI จะออกมาสูงเกินคาด โดยปัจจุบันความน่าจะเป็นของการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% อยู่ที่ 94% ลดลงจาก 98% ก่อนการประกาศรายงาน
บนคู่เงิน EUR/USD ในกรอบเวลา H1 ราคามีการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 200 ช่วง (เส้นสีทองบนกราฟ) ชั่วคราว ซึ่งในเชิงเทคนิคอาจทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับสำคัญ อย่างไรก็ตาม แรงขายในช่วงแรกถูกจำกัดได้อย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่านักลงทุนยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนคาดการณ์ต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนมากนัก ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงผ่อนคลาย (dovish) ต่อค่าเงินดอลลาร์เอง
ที่มา: xStation5