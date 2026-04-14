ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PPI ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอยู่ในความสนใจหลัก

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจจะให้ความสำคัญกับข้อมูลจากสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ซึ่งแม้จะเป็นข้อมูลรอง แต่ยังคงมีความสำคัญต่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ในช่วงบ่าย นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางทั้งจาก Federal Reserve และ European Central Bank ซึ่งอาจช่วยให้เห็นภาพสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
- 11:00 PM GMT, สหรัฐฯ – NFIB Small Business Optimism Index
คาดการณ์: 98.80 | ครั้งก่อน: 97.9
- 1:15 PM GMT, สหรัฐฯ – ADP Employment Change (รายสัปดาห์)
คาดการณ์: 26K | ครั้งก่อน: ไม่มีข้อมูล
- 1:30 PM GMT, สหรัฐฯ – PPI เงินเฟ้อ YoY
คาดการณ์: 3.4% | ครั้งก่อน: 4.6%
- 1:30 PM GMT, สหรัฐฯ – PPI เงินเฟ้อ MoM
คาดการณ์: 0.7% | ครั้งก่อน: 1.1%
- 1:30 PM GMT, สหรัฐฯ – Core PPI YoY
คาดการณ์: 3.9% | ครั้งก่อน: 4.1%
- 1:30 PM GMT, สหรัฐฯ – Core PPI MoM
คาดการณ์: 0.5% | ครั้งก่อน: 0.4%
- 1:55 PM GMT, สหรัฐฯ – Redbook Index YoY
คาดการณ์: ไม่มี | ครั้งก่อน: 7.6%
- 2:00 PM GMT, โลก (International Monetary Fund) – World Economic Outlook
- 3:00 PM GMT, ตะวันออกกลาง – การเจรจาอิสราเอล–เลบานอนเริ่มต้น
- 3:15 PM GMT, โลก (IMF) – Global Financial Stability Report
- 3:30 PM GMT, โลก (IMF) – Financial Stability Conference
สุนทรพจน์ธนาคารกลาง
- 3:00 PM GMT – ECB: Makhlouf กล่าวสุนทรพจน์
- 3:00 PM GMT – ECB: Lane กล่าวสุนทรพจน์
- 3:00 PM GMT – BoE: Greene กล่าวสุนทรพจน์
- 5:15 PM GMT – Fed: Goolsbee กล่าวสุนทรพจน์
- 5:45 PM GMT – Fed: Barr กล่าวสุนทรพจน์
- 6:00 PM GMT – Fed: Paulson, Collins, Barkin และ Barr กล่าวสุนทรพจน์
- 10:00 PM GMT – ECB: Lagarde กล่าวสุนทรพจน์
