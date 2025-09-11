อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: เงินเฟ้อ PPI ชี้โอกาสลดดอกเบี้ยสูง – โดรนรัสเซียโจมตีโปแลนด์

08:42 11 กันยายน 2025

  • สรุปตลาดและข่าวสำคัญวันนี้

  • Wall Street: ดัชนีหลักทำจุดสูงสุดรายวันอีกครั้ง

    • US500 +0.25%, US100 +0.05% หลังพุ่ง 0.5% ช่วงเช้า

    • หุ้นเทคโนโลยีหนุนตลาดโดยเฉพาะ Oracle พุ่งเกือบ 40% หลังรายงานผล Q1 ปี 2025: รายได้ $14.9 พันล้าน (+12% YoY), EPS $1.47, Backlog $455 พันล้าน

  • เงินเฟ้อสหรัฐ: PPI ส.ค. +2.6% YoY ต่ำกว่าคาด 3.3%

    • เพิ่มโอกาส Fed ลดดอกเบี้ย 50bps ในเร็ว ๆ นี้

  • เหตุการณ์ระหว่างประเทศ:

    • โดรนรัสเซียรุกล้ำอากาศโปแลนด์ ชัตดาวน์บางลำ ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในเขต NATO

    • WIG20 ร่วง <1% รับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์

  • บริษัทอื่น ๆ:

    • NIO ระดมทุน $1 พันล้าน หุ้นร่วง 10%

    • TSMC รายได้ส.ค. 2025 ทำสถิติใหม่ >$11 พันล้าน (+33% YoY)

    • Inditex รายได้ H1 2025 €18.36 พันล้าน (+1.6% YoY), กำไรและอัตรากำไรขั้นต้นยังแข็งแกร่ง

  • ตลาดพลังงานและโลหะ:

    • น้ำมันดิบสหรัฐเพิ่ม 3.94 ล้านบาร์เรล, ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดตะวันออกกลางและความเสี่ยงคว่ำบาตรรัสเซีย

    • ก๊าซธรรมชาติลด >2% ทดสอบ $3/MMBTU

    • Palladium พุ่ง >3% สูงสุด 3 สัปดาห์ รับความเสี่ยงคว่ำบาตรรัสเซียและคาด Fed ลดดอกเบี้ย

  • จีน: PPI ส.ค. -2.9% YoY ตามคาด, CPI -0.4% YoY ต่ำกว่าคาด +0.2%

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

