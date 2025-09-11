ข่าวเด่นวันนี้: เงินเฟ้อ PPI ชี้โอกาสลดดอกเบี้ยสูง – โดรนรัสเซียโจมตีโปแลนด์

-
สรุปตลาดและข่าวสำคัญวันนี้
-
Wall Street: ดัชนีหลักทำจุดสูงสุดรายวันอีกครั้ง
-
US500 +0.25%, US100 +0.05% หลังพุ่ง 0.5% ช่วงเช้า
-
หุ้นเทคโนโลยีหนุนตลาดโดยเฉพาะ Oracle พุ่งเกือบ 40% หลังรายงานผล Q1 ปี 2025: รายได้ $14.9 พันล้าน (+12% YoY), EPS $1.47, Backlog $455 พันล้าน
-
-
เงินเฟ้อสหรัฐ: PPI ส.ค. +2.6% YoY ต่ำกว่าคาด 3.3%
-
เพิ่มโอกาส Fed ลดดอกเบี้ย 50bps ในเร็ว ๆ นี้
-
-
เหตุการณ์ระหว่างประเทศ:
-
โดรนรัสเซียรุกล้ำอากาศโปแลนด์ ชัตดาวน์บางลำ ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในเขต NATO
-
WIG20 ร่วง <1% รับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์
-
-
บริษัทอื่น ๆ:
-
NIO ระดมทุน $1 พันล้าน หุ้นร่วง 10%
-
TSMC รายได้ส.ค. 2025 ทำสถิติใหม่ >$11 พันล้าน (+33% YoY)
-
Inditex รายได้ H1 2025 €18.36 พันล้าน (+1.6% YoY), กำไรและอัตรากำไรขั้นต้นยังแข็งแกร่ง
-
-
ตลาดพลังงานและโลหะ:
-
น้ำมันดิบสหรัฐเพิ่ม 3.94 ล้านบาร์เรล, ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดตะวันออกกลางและความเสี่ยงคว่ำบาตรรัสเซีย
-
ก๊าซธรรมชาติลด >2% ทดสอบ $3/MMBTU
-
Palladium พุ่ง >3% สูงสุด 3 สัปดาห์ รับความเสี่ยงคว่ำบาตรรัสเซียและคาด Fed ลดดอกเบี้ย
-
-
จีน: PPI ส.ค. -2.9% YoY ตามคาด, CPI -0.4% YoY ต่ำกว่าคาด +0.2%
