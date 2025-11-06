ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนออกมาตรงตามคาด

- ตัวเลข PPI ออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้
- ตัวเลข PPI ออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้
ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกันยายน
📉 รายเดือน (m/m): -0.1% (คาดการณ์ -0.1%; เดือนก่อนหน้า -0.3%)
📉 รายปี (y/y): -0.2% (คาดการณ์ -0.2%; เดือนก่อนหน้า -0.6%)
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนในเดือนกันยายนปรับลดลงเล็กน้อย 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากที่เดือนสิงหาคมลดลง 0.3% สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านต้นทุนของผู้ผลิตที่ยังคงผ่อนคลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อเทียบรายปี PPI ลดลง 0.2% ซึ่งตรงตามที่คาดการณ์ไว้ และดีขึ้นจากการลดลง 0.6% ในเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงภาวะเงินฝืดเล็กน้อยในภาคการผลิต
โดยรวมแล้ว ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับปานกลาง และไม่น่าจะมีผลกระทบทันทีต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉