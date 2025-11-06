อ่านเพิ่มเติม
08:12 · 6 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนออกมาตรงตามคาด

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก
  • ตัวเลข PPI ออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้

ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกันยายน

📉 รายเดือน (m/m): -0.1% (คาดการณ์ -0.1%; เดือนก่อนหน้า -0.3%)
📉 รายปี (y/y): -0.2% (คาดการณ์ -0.2%; เดือนก่อนหน้า -0.6%)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนในเดือนกันยายนปรับลดลงเล็กน้อย 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากที่เดือนสิงหาคมลดลง 0.3% สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านต้นทุนของผู้ผลิตที่ยังคงผ่อนคลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อเทียบรายปี PPI ลดลง 0.2% ซึ่งตรงตามที่คาดการณ์ไว้ และดีขึ้นจากการลดลง 0.6% ในเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงภาวะเงินฝืดเล็กน้อยในภาคการผลิต

โดยรวมแล้ว ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับปานกลาง และไม่น่าจะมีผลกระทบทันทีต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

Cocoa ร่วง 3%
7 พฤศจิกายน 2025, 09:17

สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก