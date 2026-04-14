ดัชนี PPI สหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น

ข้อมูล PPI ของสหรัฐ (Producer Price Inflation) ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์
ตัวเลขสำคัญ:
- PPI (m/m): 0.5% (คาดการณ์ 1.1% | ครั้งก่อน 0.7%)
- Core PPI (m/m): 0.1% (คาดการณ์ 0.5% | ครั้งก่อน 0.5%)
- PPI (y/y): 4.0% (คาดการณ์ 4.6% | ครั้งก่อน 3.4%)
- Core PPI (y/y): 3.8% (คาดการณ์ 4.2% | ครั้งก่อน 3.9%)
ความสำคัญของข้อมูล:
PPI เป็นดัชนีที่วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาฝั่งผู้ผลิต ก่อนที่สินค้าจะส่งต่อไปยังผู้บริโภค จึงถือเป็นตัวชี้นำสำคัญของเงินเฟ้อ CPI ในอนาคต
หาก PPI ปรับตัวสูงขึ้น จะสะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภคในอนาคต ในทางกลับกัน หากตัวเลขอ่อนลง จะสะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคากำลังลดลง ซึ่งเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางมีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะ Core PPI ที่ตัดปัจจัยผันผวนอย่างพลังงานและอาหารออก จะสะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานได้ชัดเจนกว่า
ผลกระทบต่อตลาด:
ตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าคาดสะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐกำลังชะลอลง ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นปัจจัยลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนความคาดหวังว่า Fed อาจไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากเท่าเดิม ส่งผลให้พันธบัตรได้รับแรงหนุน และช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของ EUR/USD
ข้อมูล PPI ของสหรัฐ (Producer Price Inflation) ล่าสุดออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างชัดเจน สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาฝั่งผู้ผลิตกำลังชะลอตัวลง
ตัวเลขปัจจุบัน:
PPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 0.5% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.1% และต่ำกว่าค่าก่อนหน้าที่ 0.7% แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนในระยะสั้นเริ่มชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนในเศรษฐกิจที่ลดลง
Core PPI รายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% และทรงตัวจากครั้งก่อนที่ 0.5% ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังอ่อนตัวลง แม้จะตัดองค์ประกอบที่ผันผวนอย่างอาหารและพลังงานออกแล้ว
ในเชิงรายปี PPI อยู่ที่ 4.0% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.6% แต่ยังสูงกว่าค่าก่อนหน้าที่ 3.4% สะท้อนว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่โมเมนตัมการเพิ่มขึ้นเริ่มชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
Core PPI รายปีอยู่ที่ 3.8% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.2% และลดลงเล็กน้อยจาก 3.9% ก่อนหน้า ยืนยันภาพว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังค่อย ๆ ลดลง
ภาพรวม:
ข้อมูลชุดนี้สะท้อนว่าเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตอ่อนตัวกว่าคาด ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยืดเยื้อในระบบเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้วจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงผ่อนคลาย (dovish) ต่อทิศทางนโยบายการเงิน เพราะลดแรงกดดันให้ธนาคารกลางต้องคงนโยบายเข้มงวดต่อไป
ในมุมมองตลาด ข่าวนี้มักกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากเพิ่มความคาดหวังว่า Fed อาจไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดมากเท่าเดิมในระยะต่อไป
Source: xStation5
