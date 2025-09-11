ข่าวเเด่น: PPI สหรัฐต่ำกว่าคาด US100 บวก 0.5%

สหรัฐ: PPI เดือนสิงหาคมต่ำกว่าคาดการณ์
-
PPI YoY: 2.6% (คาดการณ์ 3.3%, ก่อนหน้า 3.3%, ปรับใหม่ 3.1%)
-
PPI MoM: -0.1% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.9%, ปรับใหม่ 0.7%)
-
Core PPI YoY: 2.8% (คาดการณ์ 3.5%, ก่อนหน้า 3.7%, ปรับใหม่ 3.4%)
-
Core PPI MoM: -0.1% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.9%, ปรับใหม่ 0.7%)
ภาพรวมตลาด:
-
ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังตัวเลข PPI บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาภาคการผลิตคลายตัว
-
นักลงทุนเริ่มเพิ่มน้ำหนักการเดิมพันเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน
-
ตัวเลขนี้เป็นสัญญาณบวกต่อ Wall Street และเป็นตัวชี้วัดสำคัญก่อนรายงาน CPI ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้
Source:XTB Research, Bloomberg Finance L.P, BLS, Macrobond