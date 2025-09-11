อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเเด่น: PPI สหรัฐต่ำกว่าคาด US100 บวก 0.5%

08:27 11 กันยายน 2025

สหรัฐ: PPI เดือนสิงหาคมต่ำกว่าคาดการณ์

  • PPI YoY: 2.6% (คาดการณ์ 3.3%, ก่อนหน้า 3.3%, ปรับใหม่ 3.1%)

  • PPI MoM: -0.1% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.9%, ปรับใหม่ 0.7%)

  • Core PPI YoY: 2.8% (คาดการณ์ 3.5%, ก่อนหน้า 3.7%, ปรับใหม่ 3.4%)

  • Core PPI MoM: -0.1% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.9%, ปรับใหม่ 0.7%)

ภาพรวมตลาด:

  • ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังตัวเลข PPI บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาภาคการผลิตคลายตัว

  • นักลงทุนเริ่มเพิ่มน้ำหนักการเดิมพันเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน

  • ตัวเลขนี้เป็นสัญญาณบวกต่อ Wall Street และเป็นตัวชี้วัดสำคัญก่อนรายงาน CPI ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้

 

Source:XTB Research, Bloomberg Finance L.P, BLS, Macrobond

 

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
