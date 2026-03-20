ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและแคนาดาเป็นจุดสนใจ

วันนี้ ตลาดให้ความสนใจเป็นหลักกับ ข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีและแคนาดา นักลงทุนจะจับตา อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตของเยอรมนี (PPI) และตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญของแคนาดา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ IPPI, ยอดขายปลีก และดัชนีราคาบ้านใหม่ ผลลัพธ์จากการประกาศเหล่านี้อาจมี ผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นในตลาดและความคาดหวังนโยบายการเงิน
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (CET):
08:00 – เยอรมนี
PPI Inflation (m/m): จริง -0.5% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า -0.6%)
PPI Inflation (y/y): จริง -3.3% (คาด -2.7%; ก่อนหน้า -3%)
09:00 – โปแลนด์
BIEC Well-being Index (มีนาคม): ก่อนหน้า 95.6
09:30 – โปแลนด์
Economic Sentiment (มีนาคม)
10:00 – ยูโรโซน
Current Account Balance n.s.a.: ก่อนหน้า EUR 34.6 bn
Current Account Balance s.a.: คาด EUR 17.2 bn; ก่อนหน้า EUR 14.6 bn
10:00 – อิตาลี
Foreign Trade Balance (มกราคม): คาด EUR 5.6 bn; ก่อนหน้า EUR 6.04 bn
11:00 – ยูโรโซน
Foreign Trade Balance n.s.a.: ก่อนหน้า EUR 12.6 bn
Foreign Trade Balance s.a.: คาด EUR 12.6 bn; ก่อนหน้า EUR 11.6 bn
12:00 – สหราชอาณาจักร
CBI Orders Index (มีนาคม): คาด -29; ก่อนหน้า -28
13:30 – แคนาดา
IPPI Inflation (m/m): คาด 0.6%; ก่อนหน้า 2.7%
IPPI Inflation (y/y): ก่อนหน้า 5.4%
Retail Sales (m/m): คาด 1.4%; ก่อนหน้า -0.4%
Retail Sales ex-Autos (m/m): คาด 1.2%; ก่อนหน้า 0.1%
New Home Price Index (m/m, กุมภาพันธ์): คาด -0.3%; ก่อนหน้า -0.4%
18:00 – สหรัฐฯ
Oil Rig Count (รายสัปดาห์): ก่อนหน้า 412
18:30 – เยอรมนี
การกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานธนาคารกลางเยอรมนี Joachim Nagel
การแถลงข่าวของประธาน European Central Bank Christine Lagarde
