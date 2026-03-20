14:42 · 20 มีนาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและแคนาดาเป็นจุดสนใจ

วันนี้ ตลาดให้ความสนใจเป็นหลักกับ ข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีและแคนาดา นักลงทุนจะจับตา อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตของเยอรมนี (PPI) และตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญของแคนาดา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ IPPI, ยอดขายปลีก และดัชนีราคาบ้านใหม่ ผลลัพธ์จากการประกาศเหล่านี้อาจมี ผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นในตลาดและความคาดหวังนโยบายการเงิน

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (CET):

  • 08:00 – เยอรมนี

    • PPI Inflation (m/m): จริง -0.5% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า -0.6%)

    • PPI Inflation (y/y): จริง -3.3% (คาด -2.7%; ก่อนหน้า -3%)

  • 09:00 – โปแลนด์

    • BIEC Well-being Index (มีนาคม): ก่อนหน้า 95.6

  • 09:30 – โปแลนด์

    • Economic Sentiment (มีนาคม)

  • 10:00 – ยูโรโซน

    • Current Account Balance n.s.a.: ก่อนหน้า EUR 34.6 bn

    • Current Account Balance s.a.: คาด EUR 17.2 bn; ก่อนหน้า EUR 14.6 bn

  • 10:00 – อิตาลี

    • Foreign Trade Balance (มกราคม): คาด EUR 5.6 bn; ก่อนหน้า EUR 6.04 bn

  • 11:00 – ยูโรโซน

    • Foreign Trade Balance n.s.a.: ก่อนหน้า EUR 12.6 bn

    • Foreign Trade Balance s.a.: คาด EUR 12.6 bn; ก่อนหน้า EUR 11.6 bn

  • 12:00 – สหราชอาณาจักร

    • CBI Orders Index (มีนาคม): คาด -29; ก่อนหน้า -28

  • 13:30 – แคนาดา

    • IPPI Inflation (m/m): คาด 0.6%; ก่อนหน้า 2.7%

    • IPPI Inflation (y/y): ก่อนหน้า 5.4%

    • Retail Sales (m/m): คาด 1.4%; ก่อนหน้า -0.4%

    • Retail Sales ex-Autos (m/m): คาด 1.2%; ก่อนหน้า 0.1%

    • New Home Price Index (m/m, กุมภาพันธ์): คาด -0.3%; ก่อนหน้า -0.4%

  • 18:00 – สหรัฐฯ

    • Oil Rig Count (รายสัปดาห์): ก่อนหน้า 412

  • 18:30 – เยอรมนี

    • การกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานธนาคารกลางเยอรมนี Joachim Nagel

