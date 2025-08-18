อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาการเจรจายูเครน

15:23 18 สิงหาคม 2025

วันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคประกาศออกมาค่อนข้างน้อย ทำให้ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่การประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี โดยมีผู้นำยุโรปและเลขาธิการ NATO เข้าร่วม

แม้ว่าความเสี่ยงจากการจัดข้อตกลงแบบ “บนลงล่าง” ระหว่างทรัมป์–ปูตินจะถูกเลื่อนออกไป แต่คำพูดล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐที่ว่า “ไครเมียและ NATO จะไม่ถูกหยิบมาพูดถึงสำหรับยูเครน” อาจกดดันความเชื่อมั่นในตลาดยุโรป อย่างไรก็ตาม ความผันผวนมากที่สุดยังคงคาดว่าจะเกิดขึ้นในตลาดพลังงาน ซึ่งยังเป็นเครื่องมือต่อรองหลักของทำเนียบขาวกับรัสเซีย

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

  • 10:00 BST, ยูโรโซน – ดุลการค้า เดือนมิถุนายน
    คาดการณ์: 18.1B | ก่อนหน้า: 16.2B

  • 13:00 BST, โปแลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนกรกฎาคม
    Core CPI: คาดการณ์ 3.3% y/y | ก่อนหน้า 3.4% y/y

  • 13:15 BST, แคนาดา – ข้อมูลที่อยู่อาศัยและการก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม
    Housing starts: คาดการณ์ 264.0K | ก่อนหน้า 283.7K

  • 13:30 BST, แคนาดา – การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ (มิถุนายน)
    คาดการณ์: -4.75B | ก่อนหน้า: -2.79B

  • 13:30 BST, แคนาดา – การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยชาวแคนาดา (มิถุนายน)
    ก่อนหน้า: 13.370B

หุ้น:
