สรุปข่าวเช้า

- ทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยร่วงมากกว่า 1%
- ดัชนีหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
- นักลงทุนในวอลล์สตรีทยังคงจับตาผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ ในฤดูกาลประกาศงบนี้
เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรง โดย Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง นักลงทุนในเวลานี้จับตาการประชุม Fed ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% และอาจประกาศ ยุติโครงการลดงบดุล (QT) อย่างเป็นทางการ รวมถึงการประชุมสุดยอดระหว่าง โดนัลด์ ทรัมป์ และ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในวันพฤหัสบดีนี้
นักวิเคราะห์จาก LH Meyer ระบุว่า แม้การยุติการลดงบดุลจะยังไม่แน่นอน แต่แรงกดดันในตลาดเงินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นทำให้สถานการณ์นี้มีแนวโน้มเกิดขึ้นมากขึ้น
หลังปิดตลาดวันนี้ นักลงทุนจะได้เห็นรายงานผลประกอบการจาก Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth, Southern Copper, Booking Holdings และ Mondelez
ขณะที่ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด จะมีรายงานจาก Novartis, NextEra Energy, Sherwin-Williams และ Royal Caribbean
เช้าวันนี้ ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ เคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อยราว 0.1–0.15% ขณะที่ ฟิวเจอร์สยุโรปหลักๆ อย่าง UK100 และ DE40 ก็อยู่ในแดนลบเช่นกัน
ราคาทองคำปรับตัวลงแรงกว่า 1% สู่ระดับ 3,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย ส่วน EUR/USD ขยับขึ้นประมาณ 0.1% มาที่ 1.166
ในยุโรปวันนี้จะมีข้อมูลสำคัญคือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนี (GfK)
Nucor ปรับขึ้น 2% หลังประกาศกำไรไตรมาส 3 ดีกว่าคาด โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ 2.63 ดอลลาร์ สูงกว่าช่วงคาดการณ์เดิม 2.05–2.15 ดอลลาร์ และรายได้อยู่ที่ 8.52 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าคาดที่ 8.18 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนว่ากำไรในไตรมาสถัดไปอาจลดลงจาก Q3
F5 Networks ร่วงกว่า 6% หลังออกแนวโน้มธุรกิจที่น่าผิดหวัง โดยอ้างถึง “ความล่าช้าชั่วคราวของรอบการขาย” จากเหตุระบบถูกแฮ็กโดยกลุ่มที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีน
NXP Semiconductors ผู้ผลิตชิปจากเนเธอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นเกือบ 2% หลังผลประกอบการไตรมาส 3 ดีกว่าคาด และให้แนวโน้มไตรมาสปัจจุบันแข็งแกร่งกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้
ในด้านเทคโนโลยี OpenAI ได้ยื่นคำขอต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ขยายขีดความสามารถด้านพลังงานอย่างมาก โดยเสนอให้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ 100 กิกะวัตต์ต่อปี เพื่อปิด “ช่องว่างพลังงาน” ระหว่างสหรัฐฯ และจีน บริษัทเตือนว่าการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอาจชะลอความก้าวหน้าของ AI และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้านแรงงาน Amazon ประกาศแผนเลิกจ้างพนักงาน 30,000 คน ส่วนใหญ่ในฝ่ายโฆษณาและทรัพยากรบุคคล ขณะที่ Paramount Global ยืนยันว่าจะปลดพนักงานราว 1,000 คน
Larry Fink ซีอีโอของ BlackRock กล่าวว่า สหรัฐฯ จะยังคงเป็นตลาด “น้ำหนักลงทุนเกิน” ในกองทุนต่างๆ ต่อไปอย่างน้อย 18 เดือนข้างหน้า
ทำเนียบขาวแจ้งว่า สหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกันในด้านการจัดหาวัตถุดิบหายากและแร่ธาตุสำคัญ รวมถึงแก้ไขปัญหานโยบายทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีต่างประเทศของ ไต้หวัน ยืนยันว่า ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ ยังคงใกล้ชิด และไม่กังวลว่าทรัมป์จะ “ทอดทิ้งไต้หวัน” ในการเจรจากับสี จิ้นผิง โดยย้ำว่า ความสัมพันธ์ไต้หวัน–สหรัฐฯ “มีเสถียรภาพดีมาก”
