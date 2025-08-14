อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นจุดโฟกัส 🗽

17:49 14 สิงหาคม 2025

 

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก โดยดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทปรับขึ้นเล็กน้อย
ข้อมูลยูโรโซนอ่อนกว่าที่คาดเล็กน้อย
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้องจับตาเวลา 12:30 GMT ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
บรรยากาศการลงทุนในวันนี้บ่งชี้ถึงความต้องการขยายการปรับขึ้นล่าสุด

ปฏิทินเศรษฐกิจ (Macro Calendar)

  • 10:00 – การตัดสินใจของธนาคารกลางนอร์เวย์: คงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25% ตามคาด

  • 09:00 GMT – GDP ไตรมาส 2 ของยูโรโซน: +1.4% YoY (ตรงตามคาด) และ +0.1% QoQ (ตรงตามคาด)

  • 09:00 GMT – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม: +0.2% YoY (คาด +1.5%) และ -1.3% MoM (คาด -1%)

  • 12:30 GMT – ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม: คาด +2.5% YoY และ +0.2% MoM

  • 12:30 GMT – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: คาด 225K (ก่อนหน้า 226K); ผู้ขอรับต่อเนื่อง: 1.967 ล้าน (ก่อนหน้า 1.974 ล้าน)

  • 14:30 GMT – การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติในสต็อกของ EIA: คาด +54 bcf (ก่อนหน้า +7 bcf)

หุ้น:
