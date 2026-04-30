ปฏิทินเศรษฐกิจ: เทศกาลธนาคารกลางกำลังคึกคักเต็มที่
สัปดาห์นี้ถูกครอบงำโดยการตัดสินใจและการสื่อสารจากธนาคารกลางหลักของโลกอย่างชัดเจน เริ่มต้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ต่อด้วยการประชุม FOMC และสัญญาณจาก Federal Reserve และในวันนี้โฟกัสย้ายมาที่ยุโรป โดย European Central Bank และ Bank of England จะปิดฉากชุดเหตุการณ์สำคัญนี้
นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อย ซึ่งนโยบายการเงินจากหลายเศรษฐกิจหลักเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กันมาก ทำให้ตลาดต้อง “รีเซ็ตความคาดหวัง” อย่างต่อเนื่อง
ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขอีกต่อไป แต่กลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยยืนยันหรือท้าทายมุมมองของธนาคารกลาง คำถามหลักยังคงอยู่ที่ว่า เงินเฟ้อกำลังชะลอตัวอย่างยั่งยืนจริงหรือไม่ หรือเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ช่วงที่การเติบโตและเงินเฟ้อเริ่มเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกัน
ไฮไลต์ข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้
ยุโรป (ข้อมูลหนาแน่นเป็นพิเศษ)
07:30 – ฝรั่งเศส
- GDP (q/q, Q1): 0.0% (คาด 0.2%)
- การใช้จ่ายผู้บริโภค: 0.7% (คาด 0.6%)
08:00 – เยอรมนี
- ยอดค้าปลีก (m/m): -0.5%
- ราคานำเข้า (m/m): 2.5%
- ราคานำเข้า (y/y): -2.3%
08:30 – ฮังการี
- GDP (q/q): 0.2%
- GDP (y/y): 1.0%
08:45 – ฝรั่งเศส (เงินเฟ้อ)
- CPI (y/y): 2.0%
- HICP (y/y): 2.2%
09:00 – หลายประเทศยุโรป
- เช็ก: GDP (q/q) 0.5%
- สเปน: GDP (q/q) 0.5%
- สวิตเซอร์แลนด์: KOF 96
- ตุรกี: ดุลการค้า -9.03 พันล้านดอลลาร์
09:30 – โปแลนด์
- CPI (y/y): 2.9%
09:55 – เยอรมนี
- อัตราว่างงาน: 6.3%
10:00 – เยอรมนี / อิตาลี
- GDP เยอรมนี (q/q): 0.2%
- GDP อิตาลี (q/q): 0.1%
- อัตราว่างงานอิตาลี: 5.3%
ยูโรโซน (ข้อมูลสำคัญ)
11:00
- เงินเฟ้อ HICP: 2.9%
- Core HICP: 2.3%
- GDP (q/q): 0.2%
- อัตราว่างงาน: 6.2%
การตัดสินใจนโยบายการเงิน
14:15 – European Central Bank
- อัตราดอกเบี้ยหลัก: 2.15% (คงเดิม)
- Deposit rate: 2.00% (คงเดิม)
14:45 / 16:15
- แถลงข่าว ECB
- สุนทรพจน์ของ Christine Lagarde
13:00 – Bank of England
- อัตราดอกเบี้ย: 3.75% (คงเดิม)
สหรัฐอเมริกา (ตัวกำหนดทิศทางโลก)
14:30
- การใช้จ่ายผู้บริโภค: 0.9%
- Core PCE (y/y): 3.2%
- GDP (annualized): 2.3%
- Initial Jobless Claims: 214k
- ECI: 0.8%
15:45
- Chicago PMI: 53
16:00
- Leading Indicators: -0.1%
16:30
- ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง: +83bn
สรุปภาพรวม
วันนี้ถือเป็นหนึ่งในวันที่ “ข้อมูลแน่นที่สุด” ของเดือน โดยเฉพาะในยุโรป ขณะที่สหรัฐยังคงเป็นตัวชี้นำหลักของความคาดหวังด้านดอกเบี้ยโลก
ตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกข้อมูลสามารถเปลี่ยน narrative ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อ การเติบโต หรือแรงงาน และทั้งหมดจะถูกตีความผ่านมุมมองของธนาคารกลางเป็นหลัก
🔴 การแถลงข่าว Fed: Powell ยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะผู้ว่าการ
เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 📌 EURUSD ย่อตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่า 1.1700 📉
BREAKING: Bank of Canada คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง 🇨🇦 📌 USD/CAD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 📈
⏰ US500 ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนการประชุม Fed