14:32 · 30 เมษายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เทศกาลธนาคารกลางกำลังคึกคักเต็มที่

สัปดาห์นี้ถูกครอบงำโดยการตัดสินใจและการสื่อสารจากธนาคารกลางหลักของโลกอย่างชัดเจน เริ่มต้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ต่อด้วยการประชุม FOMC และสัญญาณจาก Federal Reserve และในวันนี้โฟกัสย้ายมาที่ยุโรป โดย European Central Bank และ Bank of England จะปิดฉากชุดเหตุการณ์สำคัญนี้

นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อย ซึ่งนโยบายการเงินจากหลายเศรษฐกิจหลักเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กันมาก ทำให้ตลาดต้อง “รีเซ็ตความคาดหวัง” อย่างต่อเนื่อง

ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขอีกต่อไป แต่กลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยยืนยันหรือท้าทายมุมมองของธนาคารกลาง คำถามหลักยังคงอยู่ที่ว่า เงินเฟ้อกำลังชะลอตัวอย่างยั่งยืนจริงหรือไม่ หรือเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ช่วงที่การเติบโตและเงินเฟ้อเริ่มเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกัน

ไฮไลต์ข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้

ยุโรป (ข้อมูลหนาแน่นเป็นพิเศษ)

07:30 – ฝรั่งเศส

  • GDP (q/q, Q1): 0.0% (คาด 0.2%)
  • การใช้จ่ายผู้บริโภค: 0.7% (คาด 0.6%)

08:00 – เยอรมนี

  • ยอดค้าปลีก (m/m): -0.5%
  • ราคานำเข้า (m/m): 2.5%
  • ราคานำเข้า (y/y): -2.3%

08:30 – ฮังการี

  • GDP (q/q): 0.2%
  • GDP (y/y): 1.0%

08:45 – ฝรั่งเศส (เงินเฟ้อ)

  • CPI (y/y): 2.0%
  • HICP (y/y): 2.2%

09:00 – หลายประเทศยุโรป

  • เช็ก: GDP (q/q) 0.5%
  • สเปน: GDP (q/q) 0.5%
  • สวิตเซอร์แลนด์: KOF 96
  • ตุรกี: ดุลการค้า -9.03 พันล้านดอลลาร์

09:30 – โปแลนด์

  • CPI (y/y): 2.9%

09:55 – เยอรมนี

  • อัตราว่างงาน: 6.3%

10:00 – เยอรมนี / อิตาลี

  • GDP เยอรมนี (q/q): 0.2%
  • GDP อิตาลี (q/q): 0.1%
  • อัตราว่างงานอิตาลี: 5.3%

ยูโรโซน (ข้อมูลสำคัญ)

11:00

  • เงินเฟ้อ HICP: 2.9%
  • Core HICP: 2.3%
  • GDP (q/q): 0.2%
  • อัตราว่างงาน: 6.2%

การตัดสินใจนโยบายการเงิน

14:15 – European Central Bank

  • อัตราดอกเบี้ยหลัก: 2.15% (คงเดิม)
  • Deposit rate: 2.00% (คงเดิม)

14:45 / 16:15

  • แถลงข่าว ECB
  • สุนทรพจน์ของ Christine Lagarde

13:00 – Bank of England

  • อัตราดอกเบี้ย: 3.75% (คงเดิม)

สหรัฐอเมริกา (ตัวกำหนดทิศทางโลก)

14:30

  • การใช้จ่ายผู้บริโภค: 0.9%
  • Core PCE (y/y): 3.2%
  • GDP (annualized): 2.3%
  • Initial Jobless Claims: 214k
  • ECI: 0.8%

15:45

  • Chicago PMI: 53

16:00

  • Leading Indicators: -0.1%

16:30

  • ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง: +83bn

สรุปภาพรวม

วันนี้ถือเป็นหนึ่งในวันที่ “ข้อมูลแน่นที่สุด” ของเดือน โดยเฉพาะในยุโรป ขณะที่สหรัฐยังคงเป็นตัวชี้นำหลักของความคาดหวังด้านดอกเบี้ยโลก

ตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกข้อมูลสามารถเปลี่ยน narrative ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อ การเติบโต หรือแรงงาน และทั้งหมดจะถูกตีความผ่านมุมมองของธนาคารกลางเป็นหลัก

30 เมษายน 2026, 08:56

🔴 การแถลงข่าว Fed: Powell ยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะผู้ว่าการ
30 เมษายน 2026, 08:53

เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 📌 EURUSD ย่อตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่า 1.1700 📉
29 เมษายน 2026, 21:34

BREAKING: Bank of Canada คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง 🇨🇦 📌 USD/CAD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 📈
29 เมษายน 2026, 21:28

⏰ US500 ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนการประชุม Fed
