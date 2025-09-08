ปฏิทินเศรษฐกิจ: การเริ่มต้นที่เงียบสงบของสัปดาห์ที่น่าจับตา

- เกือบทั้งหมดของตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญในวันนี้ได้ประกาศออกมาแล้ว
- อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงเต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
ก่อนที่ตลาดยุโรปจะเปิดการซื้อขาย ฟิวเจอร์สดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจของวันนี้แทบจะว่างเปล่า แต่การซื้อขายในเอเชียกลับเต็มไปด้วยประเด็นเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจหลายประการ ฟิวเจอร์สหุ้นยุโรปบ่งชี้การเปิดตลาดในแดนบวก โดยฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 0.25%
สำหรับปฏิทินในช่วงที่เหลือของวัน จะมีการประกาศดัชนี Sentix ของยูโรโซน (กันยายน) และข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคของสหรัฐฯ (กรกฎาคม)