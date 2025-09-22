ปฏิทินเศรษฐกิจ: การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้บริหารเฟดเป็นจุดสนใจ

การซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นด้วยแรงหนุนครั้งใหม่ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (โลหะมีค่า) และน้ำมัน ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินฝั่งแอนติโพเดียนกลับฟื้นตัวต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม เงินเยนญี่ปุ่นและสกุลเงินดิจิทัลกำลังสูญเสียมูลค่า
ในวันนี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคำกล่าวสุนทรพจน์จำนวนมากจากบรรดาผู้บริหารเฟด ซึ่งจะสะท้อนมุมมองด้านนโยบายการเงินภายหลังการปรับลดดอกเบี้ยล่าสุด
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
-
01:30 น. BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม:
• IPPI: คาดการณ์ +0.2% MoM; ก่อนหน้า +0.7% MoM
• IPPI: ก่อนหน้า +2.6% YoY
-
01:30 น. BST, แคนาดา – RMPI เดือนสิงหาคม:
• คาดการณ์ +1.2% MoM; ก่อนหน้า +0.3% MoM
• ก่อนหน้า +0.8% YoY
-
01:45 น. BST, เยอรมนี – สมาชิก Bundesbank Mauderer กล่าวสุนทรพจน์
-
02:45 น. BST, สหราชอาณาจักร – สมาชิก BoE MPC, Pill กล่าวสุนทรพจน์
-
02:45 น. BST, สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC, Williams กล่าวสุนทรพจน์
-
02:45 น. BST, ยูโรโซน – Lane, ECB กล่าวสุนทรพจน์
-
05:00 น. BST, เยอรมนี – ประธาน Bundesbank, Nagel กล่าวสุนทรพจน์
-
06:15 น. BST, แคนาดา – รองผู้ว่าการอาวุโส BoC, Rogers กล่าวสุนทรพจน์
-
06:30 น. BST, เยอรมนี – สมาชิก Bundesbank, Balz กล่าวสุนทรพจน์
-
07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – ผู้ว่าการ BoE, Bailey กล่าวสุนทรพจน์
-
08:45 น. BST, แคนาดา – รองผู้ว่าการ BoC, Kozicki กล่าวสุนทรพจน์