ปฏิทินเศรษฐกิจ: การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้บริหารเฟดเป็นจุดสนใจ

15:54 22 กันยายน 2025

การซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นด้วยแรงหนุนครั้งใหม่ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (โลหะมีค่า) และน้ำมัน ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินฝั่งแอนติโพเดียนกลับฟื้นตัวต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม เงินเยนญี่ปุ่นและสกุลเงินดิจิทัลกำลังสูญเสียมูลค่า

ในวันนี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคำกล่าวสุนทรพจน์จำนวนมากจากบรรดาผู้บริหารเฟด ซึ่งจะสะท้อนมุมมองด้านนโยบายการเงินภายหลังการปรับลดดอกเบี้ยล่าสุด

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

  • 01:30 น. BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม:
    • IPPI: คาดการณ์ +0.2% MoM; ก่อนหน้า +0.7% MoM
    • IPPI: ก่อนหน้า +2.6% YoY

  • 01:30 น. BST, แคนาดา – RMPI เดือนสิงหาคม:
    • คาดการณ์ +1.2% MoM; ก่อนหน้า +0.3% MoM
    • ก่อนหน้า +0.8% YoY

  • 01:45 น. BST, เยอรมนี – สมาชิก Bundesbank Mauderer กล่าวสุนทรพจน์

  • 02:45 น. BST, สหราชอาณาจักร – สมาชิก BoE MPC, Pill กล่าวสุนทรพจน์

  • 02:45 น. BST, สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC, Williams กล่าวสุนทรพจน์

  • 02:45 น. BST, ยูโรโซน – Lane, ECB กล่าวสุนทรพจน์

  • 05:00 น. BST, เยอรมนี – ประธาน Bundesbank, Nagel กล่าวสุนทรพจน์

  • 06:15 น. BST, แคนาดา – รองผู้ว่าการอาวุโส BoC, Rogers กล่าวสุนทรพจน์

  • 06:30 น. BST, เยอรมนี – สมาชิก Bundesbank, Balz กล่าวสุนทรพจน์

  • 07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – ผู้ว่าการ BoE, Bailey กล่าวสุนทรพจน์

  • 08:45 น. BST, แคนาดา – รองผู้ว่าการ BoC, Kozicki กล่าวสุนทรพจน์

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

24.09.2025
08:45

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันจากการขายหุ้นเทคโนโลยี 📉 ราคากาแฟลดลงกว่า 4%

  ยุโรป: ตัวเลข PMI เดือนกันยายนสร้างความประหลาดใจ ตลาดฝรั่งเศสชะลอตัว ขณะที่เยอรมนีดัชนี Composite และ Services เพิ่มขึ้นเหนือ 52 แต่ภาคการผลิตลดลงจาก...

 08:44

สุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ โดยระบุว่าไม่มีเส้นทางนโยบายที่ปราศจากความเสี่ยง แม้ตลาดแรงงานอ่อนตัว แต่ราคาสินค้ายังคงปรับตัวขึ้น...

 08:43

หุ้น United States Antimony Corporation พุ่งแรง หลังบริษัทได้สัญญาจากภาครัฐ

United States Antimony Corporation (UAMY.US) ประกาศเซ็นสัญญาสำคัญกับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มูลค่าสูงสุดถึง 245 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญากับ Defense Logistics Agency...
