16:30 · 13 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การปิดรัฐบาลสหรัฐสิ้นสุดแล้ว🏛️

ก่อนการเปิดตลาดหุ้นแบบสดในยุโรปของวันพฤหัสบดี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่ของดัชนีหุ้นจากยุโรปและอเมริกาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่ตลาดอ่อนตัวลงในวันก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นการตอบสนองต่อข่าวสำคัญเมื่อวานนี้ คือการสิ้นสุดของการปิดรัฐบาลสหรัฐ คองเกรสได้ผ่านร่างกฎหมายและประธานาธิบดีได้ลงนาม ทำให้หน่วยงานรัฐบาลกลับมาดำเนินงานหลังหยุดทำงานนาน 43 วันเป็นสถิติ ทำเนียบขาวประกาศว่าจะเผยแพร่ข้อมูล BLS ของเดือนกันยายนในเร็ว ๆ นี้ และงบประมาณใหม่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลจนถึงสิ้นเดือนมกราคม

สิ่งที่ควรจับตามองในช่วงการซื้อขายวันนี้: GDP ของสหราชอาณาจักร (กันยายน/ไตรมาส 3), การผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน (กันยายน), ดัชนี Cleveland Fed (ตุลาคม), PMI ภาคการผลิตนิวซีแลนด์ (พฤศจิกายน), รายงาน IEA, การกล่าวสุนทรพจน์ของ Greene จากธนาคารแห่งอังกฤษ, Daly, Kashkari, Musalem และ Hammack จาก Fed, Elderson จาก ECB, Tschudin และ Moser จาก SNB, รายงานผลประกอบการรายไตรมาสของ Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com และ Bilibili

เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญของวัน (เวลาตาม BST):

08:30, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม:
ดัชนี PPI: ก่อนหน้า -1.8% y/y
ดัชนี PPI: คาดการณ์ -0.1% m/m; ก่อนหน้า -0.2% m/m

11:00, ยูโรโซน – การผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน:
การผลิตอุตสาหกรรม: คาดการณ์ 2.1% y/y; ก่อนหน้า 1.1% y/y
การผลิตอุตสาหกรรม: คาดการณ์ 0.7% m/m; ก่อนหน้า -1.2% m/m

13:00, สหรัฐอเมริกา – การกล่าวสุนทรพจน์ของ FOMC Member Daly

15:30, สหรัฐอเมริกา – การกล่าวสุนทรพจน์ของ FOMC Member Kashkari

18:00, สหรัฐอเมริกา – รายงาน EIA:
สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ: คาดการณ์ 1,000M; ก่อนหน้า 5,202M

