16:23 · 2 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐเป็นจุดสนใจ 🗽 รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐถูกระงับเนื่องจากรัฐบาลปิดทำการ

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลวันนี้เกี่ยวกับผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและการปรับปรุงคำสั่งซื้อสินค้าคงทนถูกระงับ ทำให้ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา ดัชนีหุ้นกำลังปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีที่ตอบสนองอย่างเป็นบวกต่อข้อมูลตลาดแรงงาน ADP ที่อ่อนแอเมื่อวานนี้ (ซึ่งแทบจะ “เข้ามาแทนความสำคัญ” ของรายงาน NFP ที่จะไม่ถูกเผยแพร่พรุ่งนี้) และความร่วมมือใหม่ระหว่าง OpenAI กับ Samsung และ SK Hynix ภายใต้โครงการ Stargate

ปฏิทินเศรษฐกิจ

  • 9:00 น. GMT (ยูโรโซน) – อัตราการว่างงาน คาด 6.2% เทียบกับ 6.2% ก่อนหน้า

  • 14:00 น. GMT (สหรัฐฯ) – คำสั่งซื้อโรงงาน คาด +1.4% เทียบกับ -1.3% ก่อนหน้า

  • 14:30 น. GMT (สหรัฐฯ) – การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังของ EIA คาด 66 bcf เทียบกับ 75 bcf ก่อนหน้า

การปราศรัยของธนาคารกลาง

  • 13:35 น. GMT – Makhlouf (ECB)

  • 14:30 น. GMT – Logan (Fed)

  • 16:00 น. GMT – Villeroy (ECB)

  • 17:30 น. GMT – de Guindos (ECB)

3 ตุลาคม 2025, 16:18

