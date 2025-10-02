ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐเป็นจุดสนใจ 🗽 รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐถูกระงับเนื่องจากรัฐบาลปิดทำการ

การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลวันนี้เกี่ยวกับผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและการปรับปรุงคำสั่งซื้อสินค้าคงทนถูกระงับ ทำให้ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา ดัชนีหุ้นกำลังปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีที่ตอบสนองอย่างเป็นบวกต่อข้อมูลตลาดแรงงาน ADP ที่อ่อนแอเมื่อวานนี้ (ซึ่งแทบจะ “เข้ามาแทนความสำคัญ” ของรายงาน NFP ที่จะไม่ถูกเผยแพร่พรุ่งนี้) และความร่วมมือใหม่ระหว่าง OpenAI กับ Samsung และ SK Hynix ภายใต้โครงการ Stargate
ปฏิทินเศรษฐกิจ
-
9:00 น. GMT (ยูโรโซน) – อัตราการว่างงาน คาด 6.2% เทียบกับ 6.2% ก่อนหน้า
-
14:00 น. GMT (สหรัฐฯ) – คำสั่งซื้อโรงงาน คาด +1.4% เทียบกับ -1.3% ก่อนหน้า
-
14:30 น. GMT (สหรัฐฯ) – การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังของ EIA คาด 66 bcf เทียบกับ 75 bcf ก่อนหน้า
การปราศรัยของธนาคารกลาง
-
13:35 น. GMT – Makhlouf (ECB)
-
14:30 น. GMT – Logan (Fed)
-
16:00 น. GMT – Villeroy (ECB)
-
17:30 น. GMT – de Guindos (ECB)
ตลาดเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎
สรุปข่าวเช้า