ปฏิทินเศรษฐกิจ: โฟกัสข้อมูลเศรษฐกิจโลกย้ายไปยังสหรัฐฯ และแคนาดา

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตลาดจับตาข้อมูลจากสหรัฐฯ และแคนาดาเป็นหลัก
เซสชันเศรษฐกิจมหภาควันนี้มีภาพรวมค่อนข้างผสมผสาน แต่จุดสนใจหลักยังคงอยู่ที่ข้อมูลจากประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว โดยนักลงทุนจะจับตาตัวเลขจากสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจหลังความผันผวนของ sentiment ในช่วงที่ผ่านมา
ในยุโรป ความสนใจจะอยู่ที่ตัวเลขเงินเฟ้อของโปแลนด์ ซึ่งอาจช่วยประเมินแนวโน้ม disinflation และทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางโปแลนด์ (NBP) ขณะที่ข้อมูลจากประเทศขนาดเล็กอื่น ๆ อาจส่งผลเฉพาะต่อค่าเงินท้องถิ่นและมุมมองต่อธนาคารกลางของแต่ละประเทศมากกว่า
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
08:00 น. — นอร์เวย์
ดุลการค้าต่างประเทศ (เม.ย.)
คาดการณ์: 84.2 พันล้าน NOK
ก่อนหน้า: 97.5 พันล้าน NOK
09:00 น. — สาธารณรัฐเช็ก
รายงานการประชุมธนาคารกลาง CNB เดือนพฤษภาคม
09:30 น. — โปแลนด์
CPI เงินเฟ้อขั้นสุดท้าย (MoM) เดือนเม.ย.
คาดการณ์: +0.6%
ก่อนหน้า: +1.1%
09:30 น. — โปแลนด์
CPI เงินเฟ้อขั้นสุดท้าย (YoY) เดือนเม.ย.
คาดการณ์: +3.2%
ก่อนหน้า: +3.0%
10:00 น. — อิตาลี
CPI เงินเฟ้อขั้นสุดท้าย (MoM) เดือนเม.ย.
คาดการณ์: +1.2%
ก่อนหน้า: +0.5%
10:00 น. — อิตาลี
CPI เงินเฟ้อขั้นสุดท้าย (YoY) เดือนเม.ย.
คาดการณ์: +2.8%
ก่อนหน้า: +1.7%
10:00 น. — สาธารณรัฐเช็ก
ดุลบัญชีเดินสะพัด เดือนมี.ค.
คาดการณ์: 13.1 พันล้าน CZK
ก่อนหน้า: 17.37 พันล้าน CZK
14:00 น. — โปแลนด์
ดุลการชำระเงิน เดือนมี.ค.
14:00 น. — โปแลนด์
บัญชีเดินสะพัด (EUR) เดือนมี.ค.
คาดการณ์: -1,250 ล้านยูโร
ก่อนหน้า: -990 ล้านยูโร
14:00 น. — โปแลนด์
ดุลการค้า (EUR) เดือนมี.ค.
ก่อนหน้า: -1,025 ล้านยูโร
14:00 น. — โรมาเนีย
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง NBR
คาดการณ์: 6.50%
ก่อนหน้า: 6.50%
14:15 น. — แคนาดา
Housing Starts เดือนเม.ย.
คาดการณ์: 241k
ก่อนหน้า: 235.9k
14:30 น. — สหรัฐฯ
ดัชนี NY Empire State เดือนพ.ค.
คาดการณ์: 7.7
ก่อนหน้า: 11
14:30 น. — แคนาดา
ยอดขายภาคการผลิต (MoM) เดือนมี.ค.
ก่อนหน้า: +3.6%
15:15 น. — สหรัฐฯ
Industrial Production (MoM) เดือนเม.ย.
คาดการณ์: +0.3%
ก่อนหน้า: -0.5%
15:15 น. — สหรัฐฯ
Capacity Utilization เดือนเม.ย.
คาดการณ์: 75.9%
ก่อนหน้า: 75.7%
15:15 น. — สหรัฐฯ
Industrial Production (YoY) เดือนเม.ย.
ก่อนหน้า: +0.7%
19:00 น. — สหรัฐฯ
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน Baker Hughes (รายสัปดาห์)
คาดการณ์: 411
ก่อนหน้า: 410
