📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาตัวเลข NFP ตลาดแรงงานสหรัฐฯ คืนนี้

- ตลาดการเงินทั่วโลกจับตาการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแรงกดดันด้านค่าจ้าง — ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
- หากตัวเลขออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจช่วยหนุนความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed และกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากข้อมูลแรงงานแข็งแกร่งกว่าคาด ก็อาจช่วยหนุนดอลลาร์ผ่านการลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในระยะสั้น
- สินทรัพย์ที่คาดว่าจะผันผวนมากที่สุดในคืนนี้ ได้แก่ คู่เงินดอลลาร์ โดยเฉพาะ EUR/USD ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อย่าง S&P 500 และ NASDAQ รวมถึงทองคำ
📌 ข้อมูลสำคัญจากฝั่งเอเชีย
🇯🇵 ญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนเมษายนลดลง 0.5% YoY ดีกว่าคาดที่ -1.4% และฟื้นตัวจากครั้งก่อนที่ -2.9%
🇮🇳 อินเดีย: ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25% ตามคาด
📊 ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้
08:45 🇫🇷 ฝรั่งเศส – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (เม.ย.)
คาดการณ์: -0.2% MoM | ก่อนหน้า: 1.0%
08:45 🇫🇷 ฝรั่งเศส – ดุลการค้า (เม.ย.)
09:00 🇨🇿 เช็ก – ยอดค้าปลีก (เม.ย.)
คาดการณ์: 3.6% YoY | ก่อนหน้า: 4.9%
09:00 🇹🇷 ตุรกี – CPI เงินเฟ้อ (พ.ค.)
คาดการณ์: 32.5% YoY
09:00 🇹🇷 ตุรกี – PPI เงินเฟ้อ (พ.ค.)
11:00 🇪🇺 ยูโรโซน – GDP ไตรมาส 1 (Final)
คาดการณ์: 0.1% QoQ และ 0.8% YoY
11:00 🇮🇹 อิตาลี – ยอดค้าปลีก (เม.ย.)
คาดการณ์: 0.2% MoM | ก่อนหน้า: 0.8%
14:00 🇵🇱 โปแลนด์ – รายงานการประชุม MPC เดือนพฤษภาคม
14:00 🇮🇳 อินเดีย – GDP ไตรมาส 4
คาดการณ์: 7.3% YoY | ก่อนหน้า: 7.8%
14:30 🇺🇸 สหรัฐฯ – รายงานตลาดแรงงานเดือนพฤษภาคม
• อัตราว่างงาน
คาดการณ์: 4.3% | ก่อนหน้า: 4.3%
• Non-Farm Payrolls (NFP)
คาดการณ์: +85K | ก่อนหน้า: +115K
• ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง
คาดการณ์: +0.3% MoM และ +3.4% YoY
14:30 🇨🇦 แคนาดา – การจ้างงานเปลี่ยนแปลง (พ.ค.)
คาดการณ์: +10.1K | ก่อนหน้า: -17.7K
14:30 🇨🇦 แคนาดา – อัตราว่างงาน
คาดการณ์: 6.9% | ก่อนหน้า: 6.9%
16:00 🇨🇦 แคนาดา – Ivey PMI
คาดการณ์: 54.7
19:00 🇺🇸 สหรัฐฯ – Baker Hughes Oil Rig Count
คาดการณ์: 432
20:00 🇬🇧 อังกฤษ – ถ้อยแถลงจาก Andrew Bailey ผู้ว่าการ BOE
21:00 🇺🇸 สหรัฐฯ – Consumer Credit (เม.ย.)
คาดการณ์: 17.1 พันล้านดอลลาร์
📈 Earnings Calendar
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2026 ไม่มีบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ และยุโรปรายงานผลประกอบการเพิ่มเติม หลังเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลประกาศงบไตรมาส
👀 ตลาดที่ต้องจับตา
💱 EUR/USD – คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มีแนวโน้มผันผวนแรงตามผล NFP และอัตราว่างงาน ซึ่งอาจกำหนดทิศทางระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐฯ
📊 S&P 500 / NASDAQ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงไวต่อข้อมูลค่าจ้างและการจ้างงาน เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินเฟ้อและแนวโน้มนโยบาย Fed
🥇 Gold (XAU/USD) – ทองคำยังคงเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และการปรับสถานะลงทุนหลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ราคาน้ำมัน, เฟด, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และผลประกอบการวอลล์สตรีท 🔎
Morning Wrap: ทรัมป์คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้เร็วที่สุดภายในสุดสัปดาห์นี้ 📌
BREAKING: ตัวเลข ADP ออกมาสูงกว่าคาด! 📈
ข่าวเด่นวันนี้ 4 มิ.ย.