ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการและถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง 🎙️

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างหลากหลาย — ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2026 เริ่มต้นขึ้น ขณะเดียวกันเรายังจะได้ฟังถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางคนสำคัญ
ในภาพรวม ยังมีตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) จากยุโรป (รวมถึงฝรั่งเศส โปแลนด์ และสโลวาเกีย) รวมถึงข้อมูลราคานำเข้า–ส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีความสำคัญเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
ผลประกอบการสำคัญ:
- ASML — ก่อนตลาดเปิด
- Bank of America — ก่อนตลาดเปิด
- Morgan Stanley — ก่อนตลาดเปิด
สรุปข่าวเช้า (15.04.2026)
ดัชนี PPI สหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น
🚩 ดัชนี NFIB Small Business Optimism Index สหรัฐฯ แย่กว่าคาด
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PPI ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอยู่ในความสนใจหลัก