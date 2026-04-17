ปฏิทินเศรษฐกิจ: ปลายสัปดาห์เงียบสงบ!

14:25 · 17 เมษายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันท้ายสัปดาห์ที่ค่อนข้างเงียบ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง ทำให้ตลาดมีเวลาย่อยข้อมูลก่อนหน้าและพักจากความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีตัวเลขสำคัญระดับ high-impact โดยโฟกัสจะอยู่ที่ข้อมูลยุโรปบางส่วน และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ในช่วงค่ำ

ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงจับตาพัฒนาการเกี่ยวกับความขัดแย้งในอ่าวอาหรับ ซึ่งยังเป็นปัจจัยสร้างความไม่แน่นอนและกดดันความต้องการรับความเสี่ยง (risk appetite)

แม้ช่วงต้นวันจะค่อนข้างเงียบ แต่คำพูดของเจ้าหน้าที่ Fed ในช่วงค่ำอาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดค่าเงินและพันธบัตร อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ววันนี้มีแนวโน้มเป็นวันของการ “พักฐาน” มากกว่าการเคลื่อนไหวเป็นเทรนด์ชัดเจน

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

08:30 – ฮังการี

  • ค่าจ้าง (YoY) เดือนกุมภาพันธ์: 9.7% (ก่อนหน้า 26.3%)

10:00 – ยูโรโซน

  • ดุลบัญชีเดินสะพัด (ก.พ.)
    • n.s.a.: €13B
    • s.a.: €27.5B (ก่อนหน้า €37.9B)

10:00 – อิตาลี

  • ดุลการค้า (ก.พ.): €3.8B (ก่อนหน้า €1.09B)

11:00 – ยูโรโซน

  • การค้าต่างประเทศ (ก.พ.)
    • n.s.a.: €-1.9B
    • s.a.: €11.1B (ก่อนหน้า €12.1B)

14:15 – แคนาดา

  • Housing starts (มี.ค.): 254K (ก่อนหน้า 250.9K)

ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ Fed

17:30 – สหรัฐ

  • Mary Daly

18:15 – สหรัฐ

  • Tom Barkin

20:00 – สหรัฐ

  • Christopher Waller

อื่น ๆ

19:00 – สหรัฐ

  • จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (รายสัปดาห์): 412 (ก่อนหน้า 411)
