ปฏิทินเศรษฐกิจ: ปลายสัปดาห์เงียบสงบ!

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันท้ายสัปดาห์ที่ค่อนข้างเงียบ
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง ทำให้ตลาดมีเวลาย่อยข้อมูลก่อนหน้าและพักจากความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีตัวเลขสำคัญระดับ high-impact โดยโฟกัสจะอยู่ที่ข้อมูลยุโรปบางส่วน และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ในช่วงค่ำ
ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงจับตาพัฒนาการเกี่ยวกับความขัดแย้งในอ่าวอาหรับ ซึ่งยังเป็นปัจจัยสร้างความไม่แน่นอนและกดดันความต้องการรับความเสี่ยง (risk appetite)
แม้ช่วงต้นวันจะค่อนข้างเงียบ แต่คำพูดของเจ้าหน้าที่ Fed ในช่วงค่ำอาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดค่าเงินและพันธบัตร อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ววันนี้มีแนวโน้มเป็นวันของการ “พักฐาน” มากกว่าการเคลื่อนไหวเป็นเทรนด์ชัดเจน
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
08:30 – ฮังการี
- ค่าจ้าง (YoY) เดือนกุมภาพันธ์: 9.7% (ก่อนหน้า 26.3%)
10:00 – ยูโรโซน
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (ก.พ.)
- n.s.a.: €13B
- s.a.: €27.5B (ก่อนหน้า €37.9B)
10:00 – อิตาลี
- ดุลการค้า (ก.พ.): €3.8B (ก่อนหน้า €1.09B)
11:00 – ยูโรโซน
- การค้าต่างประเทศ (ก.พ.)
- n.s.a.: €-1.9B
- s.a.: €11.1B (ก่อนหน้า €12.1B)
14:15 – แคนาดา
- Housing starts (มี.ค.): 254K (ก่อนหน้า 250.9K)
ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ Fed
17:30 – สหรัฐ
- Mary Daly
18:15 – สหรัฐ
- Tom Barkin
20:00 – สหรัฐ
- Christopher Waller
อื่น ๆ
19:00 – สหรัฐ
- จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (รายสัปดาห์): 412 (ก่อนหน้า 411)
