ปฏิทินเศรษฐกิจ: ปลายสัปดาห์ที่เงียบสงบสำหรับตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันศุกร์ปลายเดือนที่ค่อนข้างเงียบสำหรับตลาด
วันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างเบาบาง แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปและสหรัฐฯ หลายรายการ แต่ยังไม่มีตัวเลขสำคัญมากพอที่จะกระตุ้นความผันผวนของตลาดในวงกว้างได้อย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงจับตารายงานช่วงบ่ายจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ซึ่งมักสะท้อนมุมมองต่อเศรษฐกิจและความคาดหวังเงินเฟ้อได้อย่างสำคัญ
ปฏิทินเศรษฐกิจ (CET):
08:00 – สหราชอาณาจักร: ยอดค้าปลีก (Retail Sales, ก.พ.)
m/m: -0.4% (คาดการณ์: -0.7%, ครั้งก่อน: 2.0%)
y/y: 2.5% (คาดการณ์: 2.1%, ครั้งก่อน: 4.8%)
08:00 – นอร์เวย์: ยอดค้าปลีกพื้นฐาน (ไม่รวมรถยนต์, ก.พ.)
m/m: -1.1% (ครั้งก่อน: 1.1%)
08:30 – ฮังการี: อัตราการว่างงาน (ก.พ.)
(ครั้งก่อน: 4.6%)
09:00 – สโลวาเกีย: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI, ก.พ.)
m/m: (ครั้งก่อน: -0.6%)
y/y: (ครั้งก่อน: -1.3%)
09:00 – สเปน: เงินเฟ้อเบื้องต้น CPI/HICP (มี.ค.)
CPI m/m: คาดการณ์ 1.2% (ครั้งก่อน: 0.4%)
HICP m/m: คาดการณ์ 1.2% (ครั้งก่อน: 0.4%)
CPI y/y: คาดการณ์ 3.7% (ครั้งก่อน: 2.3%)
HICP y/y: คาดการณ์ 3.9% (ครั้งก่อน: 2.5%)
09:00 – โปแลนด์: ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (BIEC) (มี.ค.)
(ครั้งก่อน: 173.2)
15:00 – สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มหาวิทยาลัยมิชิแกน (มี.ค. ฉบับสุดท้าย)
ดัชนีความเชื่อมั่น: คาดการณ์ 54 (ครั้งก่อน: 56.6)
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น: 3.4% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว: 3.2% (ครั้งก่อน: 3.3%)
16:30 – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์ Mary Daly (Fed San Francisco)
16:40 – สหรัฐฯ: สุนทรพจน์ Anna Paulson (Fed Philadelphia)
17:00 – ยูโรโซน: สุนทรพจน์ Isabel Schnabel (ECB)
18:00 – สหรัฐฯ: จำนวนแท่นขุดเจาะ Baker Hughes (รายสัปดาห์)
คาดการณ์: 415 (ครั้งก่อน: 414)
