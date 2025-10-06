ปฏิทินเศรษฐกิจ: สุนทรพจน์ของธนาคารกลางและยอดขายปลีกยูโรโซน 📄

- ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเบา ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดโลก
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ยอดขายปลีกของยูโรโซน และสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง เช่น Lane, De Guindos, ประธาน ECB Lagarde และผู้ว่าการ BOE Bailey
ปฏิทินรายละเอียดวันนี้:
-
08:15 น. BST, ยูโรโซน – สุนทรพจน์ของ De Guindos (ECB)
-
09:00 น. BST, ยูโรโซน – สุนทรพจน์ของ Lane (ECB)
-
09:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนกันยายน:
-
S&P Global Construction PMI: คาดการณ์ 46.1; ก่อนหน้า 45.5
-
-
18:00 น. BST, ยูโรโซน – สุนทรพจน์ของประธาน ECB Lagarde
-
18:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ BOE Bailey
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
ทองคำทะลุ $4,000 /ออนซ์ 💰
RBNZ ประกาศอัตราดอกเบี้ย: ตลาดจับตาการผ่อนคลายเพิ่มเติม หลัง GDP ช็อก
FOMC ชี้ AI เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ