ปฏิทินเศรษฐกิจ: สุนทรพจน์ของธนาคารกลางและยอดขายปลีกยูโรโซน 📄

ประเด็นหลัก
  • ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเบา ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดโลก

เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ยอดขายปลีกของยูโรโซน และสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง เช่น Lane, De Guindos, ประธาน ECB Lagarde และผู้ว่าการ BOE Bailey

ปฏิทินรายละเอียดวันนี้:

  • 08:15 น. BST, ยูโรโซน – สุนทรพจน์ของ De Guindos (ECB)

  • 09:00 น. BST, ยูโรโซน – สุนทรพจน์ของ Lane (ECB)

  • 09:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนกันยายน:

    • S&P Global Construction PMI: คาดการณ์ 46.1; ก่อนหน้า 45.5

  • 18:00 น. BST, ยูโรโซน – สุนทรพจน์ของประธาน ECB Lagarde

  • 18:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ BOE Bailey

 

8 ตุลาคม 2025, 13:51

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
8 ตุลาคม 2025, 10:38

ทองคำทะลุ $4,000 /ออนซ์ 💰
8 ตุลาคม 2025, 10:26

RBNZ ประกาศอัตราดอกเบี้ย: ตลาดจับตาการผ่อนคลายเพิ่มเติม หลัง GDP ช็อก
8 ตุลาคม 2025, 10:25

FOMC ชี้ AI เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

