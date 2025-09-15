ปฏิทินเศรษฐกิจ: สื่อจับตาสุนทรพจน์ของลาการ์ด

📊 ต้นสัปดาห์ค่อนข้างสงบ
แม้ว่า Fitch จะปรับลดอันดับเครดิตของฝรั่งเศส แต่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนียุโรป ยังคงปรับตัวขึ้นก่อนเปิดตลาดสดในยุโรป ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างว่าง แต่จะมีตัวเลขที่น่าสนใจ โดย ดัชนี NY Empire State และ สุนทรพจน์ของลาการ์ดจาก ECB มีแนวโน้มดึงดูดความสนใจมากที่สุด
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ:
-
10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดุลการค้าเดือนกรกฎาคม
-
ดุลการค้า: คาดการณ์ 11.7 พันล้าน; ก่อนหน้า 7.0 พันล้าน
-
-
12:30 น. BST, ยูโรโซน – ECB’s Schnabel พูด
-
13:30 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนี NY Empire State Manufacturing เดือนกันยายน
-
คาดการณ์ 4.30; ก่อนหน้า 11.90
-
-
13:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม
-
คาดการณ์ 1.7% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM
-
-
13:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายรถยนต์ใหม่เดือนกรกฎาคม
-
ก่อนหน้า 177.3K MoM
-
-
13:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายส่งเดือนกรกฎาคม
-
คาดการณ์ 1.4% MoM; ก่อนหน้า 0.7% MoM
-
-
19:30 น. BST, ยูโรโซน – ECB ประธานลาการ์ด กล่าวสุนทรพจน์