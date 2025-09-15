อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สื่อจับตาสุนทรพจน์ของลาการ์ด

14:59 15 กันยายน 2025

📊 ต้นสัปดาห์ค่อนข้างสงบ

แม้ว่า Fitch จะปรับลดอันดับเครดิตของฝรั่งเศส แต่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนียุโรป ยังคงปรับตัวขึ้นก่อนเปิดตลาดสดในยุโรป ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างว่าง แต่จะมีตัวเลขที่น่าสนใจ โดย ดัชนี NY Empire State และ สุนทรพจน์ของลาการ์ดจาก ECB มีแนวโน้มดึงดูดความสนใจมากที่สุด

เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ:

  • 10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดุลการค้าเดือนกรกฎาคม

    • ดุลการค้า: คาดการณ์ 11.7 พันล้าน; ก่อนหน้า 7.0 พันล้าน

  • 12:30 น. BST, ยูโรโซน – ECB’s Schnabel พูด

  • 13:30 น. BST, สหรัฐฯ – ดัชนี NY Empire State Manufacturing เดือนกันยายน

    • คาดการณ์ 4.30; ก่อนหน้า 11.90

  • 13:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม

    • คาดการณ์ 1.7% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM

  • 13:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายรถยนต์ใหม่เดือนกรกฎาคม

    • ก่อนหน้า 177.3K MoM

  • 13:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายส่งเดือนกรกฎาคม

    • คาดการณ์ 1.4% MoM; ก่อนหน้า 0.7% MoM

  • 19:30 น. BST, ยูโรโซน – ECB ประธานลาการ์ด กล่าวสุนทรพจน์

หุ้น:
