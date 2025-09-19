อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

16:03 19 กันยายน 2025

 

เหตุการณ์เด่น

  • ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค

  • ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ

  • หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า

  • ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ (FedEx +5% หลังประกาศงบ) และสุนทรพจน์ของสมาชิกเฟด “Miran”

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
12:30 น. GMT – ยอดค้าปลีกแคนาดา (คาด -0.8% เทียบก่อนหน้า 1.5%)
13:00 น. GMT – การโทรหาระหว่างทรัมป์–สี
15:00 น. GMT – สุนทรพจน์เฟด Miran
18:30 น. GMT – สุนทรพจน์เฟด Daly
20:00 น. GMT – ชำระสัญญาฟิวเจอร์ส/ออปชันสหรัฐ

หุ้น:
19.09.2025
15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...

 13:18

ข่าวเด่น: PPI เยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาด

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เยอรมนี YoY: -2.2% (คาด -1.7%, ก่อนหน้า -1.5%) MoM: -0.5% (คาด -0.1%, ก่อนหน้า -0.1%) 📉 ข้อมูล PPI ที่อ่อนกว่าคาดสะท้อนว่าเยอรมนีกำลังเผชิญปัญหาด้านอุปสงค์...
