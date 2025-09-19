ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

เหตุการณ์เด่น
ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค
ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ
หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า
ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ (FedEx +5% หลังประกาศงบ) และสุนทรพจน์ของสมาชิกเฟด “Miran”
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
12:30 น. GMT – ยอดค้าปลีกแคนาดา (คาด -0.8% เทียบก่อนหน้า 1.5%)
13:00 น. GMT – การโทรหาระหว่างทรัมป์–สี
15:00 น. GMT – สุนทรพจน์เฟด Miran
18:30 น. GMT – สุนทรพจน์เฟด Daly
20:00 น. GMT – ชำระสัญญาฟิวเจอร์ส/ออปชันสหรัฐ