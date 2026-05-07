ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนี และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง

วันพฤหัสบดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างคึกคัก ทั้งในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง นักลงทุนจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการค้าของยุโรป การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสวีเดนและนอร์เวย์ รวมถึงถ้อยแถลงจาก ECB และ Fed หลายราย

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ออกมาแข็งแกร่งยังคงเป็นจุดสนใจหลัก เพราะช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจยุโรปโดยรวม ในช่วงต่อมาของวัน ตลาดจะหันไปโฟกัสที่สหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูลตลาดแรงงานและถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

🕗 08:00 Germany

  • Industrial Orders m/m (March): 5% (คาด 1%, ครั้งก่อน 1.4%)
  • Industrial Orders y/y (w.d.a.): 6.3% (ครั้งก่อน 3.5%)

🕣 08:30 Hungary

  • Retail Sales y/y: (ครั้งก่อน 3.8%)

🕗 08:45 France

  • Trade Balance: -5.6B (คาด, ครั้งก่อน -5.78B)

🕘 09:00 Switzerland

  • Unemployment Rate: 3.1% / (คาด 3%)

🕘 09:00 Czech Republic

  • Trade Balance: 19.8B (คาด 19.3B)
  • Industrial Production y/y: 1.9% (คาด 1.3%)

🕘 09:00 Slovakia

  • Trade Balance / Retail Sales y/y

🕘 09:00 Eurozone

  • ECB Executive Board Member Luis de Guindos Speaks

🕤 09:30 Sweden

  • Interest Rate Decision: 1.75% (คาดคงที่)

🕙 10:00 Norway

  • Interest Rate Decision: 4.00% (คาดคงที่)

🕚 11:00 Eurozone

  • Retail Sales m/m: -0.3% (คาด)
  • Retail Sales y/y: 0.9% (คาด)

🕐 13:30 USA

  • Challenger Job Cuts Report

🕝 14:30 USA

  • Unit Labor Costs Q1: 2.6% (คาด)
  • Productivity Q1: 1.1% (คาด)
  • Initial Jobless Claims: 205K (คาด)

🕑 14:30 Czech Republic

  • CNB Interest Rate Decision: 3.50% (คาดคงที่)

🕞 14:40 Eurozone

  • ECB Executive Board Member Philip R. Lane Speaks

🕒 15:00 Poland

  • NBP Governor Adam Glapiński Speaks

🕓 16:00 USA

  • Construction Spending m/m: 0.2% (คาด)

🕟 16:30 USA

  • Weekly Natural Gas Storage Change

🕖 19:00 Eurozone

  • ECB Executive Board Member Isabel Schnabel Speaks

🕗 20:05 USA

  • Cleveland Fed President Beth Hammack Speaks

🕘 21:00 USA

  • Consumer Credit: 12.5B (คาด)

🕤 21:30 USA

  • New York Fed President John Williams Speaks

 

