ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนี และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง

วันพฤหัสบดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างคึกคัก ทั้งในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง นักลงทุนจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการค้าของยุโรป การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสวีเดนและนอร์เวย์ รวมถึงถ้อยแถลงจาก ECB และ Fed หลายราย
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ออกมาแข็งแกร่งยังคงเป็นจุดสนใจหลัก เพราะช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจยุโรปโดยรวม ในช่วงต่อมาของวัน ตลาดจะหันไปโฟกัสที่สหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูลตลาดแรงงานและถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
🕗 08:00 Germany
- Industrial Orders m/m (March): 5% (คาด 1%, ครั้งก่อน 1.4%)
- Industrial Orders y/y (w.d.a.): 6.3% (ครั้งก่อน 3.5%)
🕣 08:30 Hungary
- Retail Sales y/y: (ครั้งก่อน 3.8%)
🕗 08:45 France
- Trade Balance: -5.6B (คาด, ครั้งก่อน -5.78B)
🕘 09:00 Switzerland
- Unemployment Rate: 3.1% / (คาด 3%)
🕘 09:00 Czech Republic
- Trade Balance: 19.8B (คาด 19.3B)
- Industrial Production y/y: 1.9% (คาด 1.3%)
🕘 09:00 Slovakia
- Trade Balance / Retail Sales y/y
🕘 09:00 Eurozone
- ECB Executive Board Member Luis de Guindos Speaks
🕤 09:30 Sweden
- Interest Rate Decision: 1.75% (คาดคงที่)
🕙 10:00 Norway
- Interest Rate Decision: 4.00% (คาดคงที่)
🕚 11:00 Eurozone
- Retail Sales m/m: -0.3% (คาด)
- Retail Sales y/y: 0.9% (คาด)
🕐 13:30 USA
- Challenger Job Cuts Report
🕝 14:30 USA
- Unit Labor Costs Q1: 2.6% (คาด)
- Productivity Q1: 1.1% (คาด)
- Initial Jobless Claims: 205K (คาด)
🕑 14:30 Czech Republic
- CNB Interest Rate Decision: 3.50% (คาดคงที่)
🕞 14:40 Eurozone
- ECB Executive Board Member Philip R. Lane Speaks
🕒 15:00 Poland
- NBP Governor Adam Glapiński Speaks
🕓 16:00 USA
- Construction Spending m/m: 0.2% (คาด)
🕟 16:30 USA
- Weekly Natural Gas Storage Change
🕖 19:00 Eurozone
- ECB Executive Board Member Isabel Schnabel Speaks
🕗 20:05 USA
- Cleveland Fed President Beth Hammack Speaks
🕘 21:00 USA
- Consumer Credit: 12.5B (คาด)
🕤 21:30 USA
- New York Fed President John Williams Speaks
🚨 ข้อมูลภาคการผลิตเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด!
