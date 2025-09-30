ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสิ้นไตรมาสที่คึกคักในยุโรป

วันนี้เป็นวันสิ้นไตรมาส ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนของตลาดการเงินเพิ่มขึ้น ขณะที่สิ้นเดือนใกล้เข้ามา ข้อมูลเศรษฐกิจเบื้องต้นจำนวนมากกำลังจะถูกเผยแพร่ โดยเฉพาะจากยุโรป ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็จะมีตัวเลขสำคัญในช่วงบ่าย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของ การปิดหน่วยงานรัฐบาล (shutdown) ทำให้มีโอกาสสูงที่รายงานการจ้างงาน NFP วันศุกร์นี้อาจไม่ถูกประกาศ
เอเชีย:
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
ญี่ปุ่นเผยตัวเลข การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ ยอดค้าปลีก ออกมาอ่อนแอ ซึ่งทำให้ยากต่อการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกของธนาคารกลางญี่ปุ่น แม้รายงานการประชุมเดือนกันยายนจะแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มผู้กำหนดนโยบายที่ยังคง “hawkish” อยู่
-
จีนประกาศตัวเลข PMI หลายภาคส่วน ส่วนใหญ่ดีกว่าคาด แสดงผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา ยกเว้น PMI ภาคการผลิตของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ยังต่ำกว่า 50 เล็กน้อย
-
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.6% ตามคาด โดยค่าเงิน AUD/USD ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง หลังแถลงการณ์ชี้ถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรง
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา BST)
-
07:00 อังกฤษ – GDP ไตรมาส 2 (YoY) คาด: 1.2% / ก่อนหน้า: 1.3%
-
07:00 เยอรมนี – ยอดค้าปลีก ส.ค. (MoM) คาด: +0.5% / ก่อนหน้า: -1.5%
-
07:45 ฝรั่งเศส – CPI ก.ย. (YoY) คาด: 1.3% / ก่อนหน้า: 0.9%
-
08:00 สวิตเซอร์แลนด์ – KOF Barometer ก.ย. คาด: 97.1 / ก่อนหน้า: 97.4
-
08:55 เยอรมนี – อัตราว่างงาน ก.ย. คาด: 6.3% / ก่อนหน้า: 6.3%
-
09:00 โปแลนด์ – CPI ก.ย. (YoY) คาด: 3.0% / ก่อนหน้า: 2.9%
-
10:30 ยูโรโซน – คำปราศรัยโดย Christine Lagarde (ECB)
-
13:00 เยอรมนี – CPI ก.ย. (YoY) คาด: 2.3% / ก่อนหน้า: 2.2%
-
14:00 สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน (MoM) ก.ค. คาด: 0.0% / ก่อนหน้า: -0.2%
-
14:45 สหรัฐฯ – Chicago PMI คาด: 43.1 / ก่อนหน้า: 41.5
-
15:00 สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conference Board) ก.ย. คาด: 96 / ก่อนหน้า: 97.4