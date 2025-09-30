อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสิ้นไตรมาสที่คึกคักในยุโรป

13:39 30 กันยายน 2025

วันนี้เป็นวันสิ้นไตรมาส ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนของตลาดการเงินเพิ่มขึ้น ขณะที่สิ้นเดือนใกล้เข้ามา ข้อมูลเศรษฐกิจเบื้องต้นจำนวนมากกำลังจะถูกเผยแพร่ โดยเฉพาะจากยุโรป ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็จะมีตัวเลขสำคัญในช่วงบ่าย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของ การปิดหน่วยงานรัฐบาล (shutdown) ทำให้มีโอกาสสูงที่รายงานการจ้างงาน NFP วันศุกร์นี้อาจไม่ถูกประกาศ

เอเชีย:

  • ญี่ปุ่นเผยตัวเลข การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ ยอดค้าปลีก ออกมาอ่อนแอ ซึ่งทำให้ยากต่อการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกของธนาคารกลางญี่ปุ่น แม้รายงานการประชุมเดือนกันยายนจะแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มผู้กำหนดนโยบายที่ยังคง “hawkish” อยู่

  • จีนประกาศตัวเลข PMI หลายภาคส่วน ส่วนใหญ่ดีกว่าคาด แสดงผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา ยกเว้น PMI ภาคการผลิตของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ยังต่ำกว่า 50 เล็กน้อย

  • ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.6% ตามคาด โดยค่าเงิน AUD/USD ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง หลังแถลงการณ์ชี้ถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรง

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา BST)

  • 07:00 อังกฤษ – GDP ไตรมาส 2 (YoY) คาด: 1.2% / ก่อนหน้า: 1.3%

  • 07:00 เยอรมนี – ยอดค้าปลีก ส.ค. (MoM) คาด: +0.5% / ก่อนหน้า: -1.5%

  • 07:45 ฝรั่งเศส – CPI ก.ย. (YoY) คาด: 1.3% / ก่อนหน้า: 0.9%

  • 08:00 สวิตเซอร์แลนด์ – KOF Barometer ก.ย. คาด: 97.1 / ก่อนหน้า: 97.4

  • 08:55 เยอรมนี – อัตราว่างงาน ก.ย. คาด: 6.3% / ก่อนหน้า: 6.3%

  • 09:00 โปแลนด์ – CPI ก.ย. (YoY) คาด: 3.0% / ก่อนหน้า: 2.9%

  • 10:30 ยูโรโซน – คำปราศรัยโดย Christine Lagarde (ECB)

  • 13:00 เยอรมนี – CPI ก.ย. (YoY) คาด: 2.3% / ก่อนหน้า: 2.2%

  • 14:00 สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน (MoM) ก.ค. คาด: 0.0% / ก่อนหน้า: -0.2%

  • 14:45 สหรัฐฯ – Chicago PMI คาด: 43.1 / ก่อนหน้า: 41.5

  • 15:00 สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conference Board) ก.ย. คาด: 96 / ก่อนหน้า: 97.4

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

03.10.2025
13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...

 13:14

สรุปข่าวเช้า

ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...

 08:29

ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
