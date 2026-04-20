อ่านเพิ่มเติม
15:21 · 20 เมษายน 2026

ราคาน้ำมันขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งการเมืองกับความจริงตลาด 📌

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • น้ำมัน (OIL) ปรับขึ้น 3.50% แตะ 90 ดอลลาร์ ขณะที่ WTI เพิ่ม 4.50% อยู่ที่ 87 ดอลลาร์
  • ราคาพุ่งแรงหลังเกิดการโจมตีเรือพาณิชย์ใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซ
  • อิหร่านประกาศปิดช่องแคบอีกครั้ง และเตือนเรือไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าว
  • กองกำลังสหรัฐฯ ยึดเรือที่ชักธงอิหร่าน ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งยกระดับขึ้น
  • เตหะรานอาจไม่เข้าร่วมการเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯ ที่ปากีสถาน
  • ข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐ–อิหร่านในปัจจุบันจะหมดอายุวันพุธ โดยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการต่ออายุ
  • การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ กดดันอุปทานพลังงานโลก
  • ขณะเดียวกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังพิจารณารับการสนับสนุนทางการเงินจากสหรัฐฯ ท่ามกลางความเสี่ยงต่อการส่งออกน้ำมันและกระแสเงินดอลลาร์

ราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังสุดสัปดาห์ โดยน้ำมัน (OIL) ปรับขึ้น 3.50% แตะ 90 ดอลลาร์ ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 4.50% อยู่ที่ 87 ดอลลาร์ ความกังวลของตลาดกลับมาอีกครั้ง และความเสี่ยงของการหยุดชะงักรอบใหม่ในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้น หลังช่วงแรกของวัน ราคาพุ่งแรงจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ การข่มขู่เส้นทางเดินเรือของอิหร่าน และการที่สหรัฐฯ ยึดเรือสัญชาติอิหร่าน ก่อนจะย่อตัวลงบางส่วนจากจุดสูงสุดระหว่างวัน

สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาเลวร้ายอีกครั้งหลังช่วงความหวังสั้น ๆ อิหร่านถอยจากสัญญาณการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยกล่าวโทษการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันการเจรจาหยุดยิงเริ่มเปราะบางมากขึ้น เตหะรานส่งสัญญาณว่าอาจไม่เข้าร่วมการเจรจารอบใหม่ในปากีสถาน พร้อมกล่าวหาสหรัฐฯ ว่ามีข้อเรียกร้องที่ไม่สมจริง และข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์จะหมดอายุในวันพุธนี้

การขาดความคืบหน้าทางการทูตที่ชัดเจน รวมถึงแรงกดดันทางทหารที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนมองภูมิภาคนี้เป็น “ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ถาวร” มากกว่าจะเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว

สำหรับตลาด สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ถ้อยแถลงทางการเมืองอีกต่อไป แต่คือผลกระทบจริงต่อการไหลเวียนพลังงาน ความเชื่อมั่นด้านการขนส่งทางทะเล และเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย

การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังต่ำกว่าระดับปกติอย่างมาก ราคาพลังงานทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น และบางประเทศเริ่มใช้คลังสำรองหรือมาตรการประหยัดพลังงาน ขณะเดียวกันมีสัญญาณว่าประเทศในอ่าวกำลังเตรียมรับมือกับการหยุดชะงักระยะยาว โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังพิจารณามาตรการสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้สกุลเงินทางเลือกในการค้าพลังงานในสถานการณ์กดดัน

ในภาพรวม ราคาน้ำมัน OIL แถว 90 ดอลลาร์ และ WTI ใกล้ 87 ดอลลาร์ สะท้อนว่าตลาดยังคงตึงตัว แม้ความคาดหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้งยังคงมีอยู่ก็ตาม

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก