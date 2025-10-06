อ่านเพิ่มเติม
ราคาทองแดงพุ่งขึ้น ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง! 📈🏗️

COPPER
สินค้าโภคภัณฑ์
  • ราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง +2% วันนี้ ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล

  • แนวโน้มสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มกว่า 8% แรงหนุนจาก อุปสงค์สูงและอุปทานจำกัด

  • ตลาดเริ่มสะท้อนความหายากของทองแดง ขณะที่ความคาดหวังเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยรอง

  • ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล: ปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเพียง 2.6%

  • แนวโน้มระยะสั้น: ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องสองสัปดาห์ เพิ่มกว่า 8%

  • แรงหนุนหลัก: ความต้องการวัตถุดิบยังสูงต่อเนื่อง และอุปทานจำกัด ตลาดเริ่มสะท้อนความหายากของทองแดง

  • ปัจจัยอื่น ๆ: ความคาดหวังเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมฟื้นตัวอาจมีส่วน แต่แรงหลักยังมาจาก อุปสงค์-อุปทาน

Timeframe: D1

 

Source: xStation5

8 ตุลาคม 2025, 13:57

