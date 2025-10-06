ราคาทองแดงพุ่งขึ้น ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง! 📈🏗️

-
ราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง +2% วันนี้ ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
-
แนวโน้มสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มกว่า 8% แรงหนุนจาก อุปสงค์สูงและอุปทานจำกัด
-
ตลาดเริ่มสะท้อนความหายากของทองแดง ขณะที่ความคาดหวังเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยรอง
-
ราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง +2% วันนี้ ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
-
แนวโน้มสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มกว่า 8% แรงหนุนจาก อุปสงค์สูงและอุปทานจำกัด
-
ตลาดเริ่มสะท้อนความหายากของทองแดง ขณะที่ความคาดหวังเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยรอง
-
ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล: ปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเพียง 2.6%
-
แนวโน้มระยะสั้น: ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องสองสัปดาห์ เพิ่มกว่า 8%
-
แรงหนุนหลัก: ความต้องการวัตถุดิบยังสูงต่อเนื่อง และอุปทานจำกัด ตลาดเริ่มสะท้อนความหายากของทองแดง
-
ปัจจัยอื่น ๆ: ความคาดหวังเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมฟื้นตัวอาจมีส่วน แต่แรงหลักยังมาจาก อุปสงค์-อุปทาน
Timeframe: D1
Source: xStation5
💥 NZDUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน หลัง RBNZ ประกาศลดดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด ✂️
🥇 ทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์! 🚀
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
สรุปข่าวเช้า