Reserve Bank of Australia ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในออสเตรเลีย 🔎 สัญญาณเตือนสำหรับตลาดหรือไม่?

Reserve Bank of Australia ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps สู่ระดับ 4.35% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 การตัดสินใจครั้งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด และสะท้อนท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นต่อแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และความเสี่ยงภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันและก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนได้รับการยืนยันแล้วว่าธนาคารกลางยังพร้อมกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว แม้หลังจากช่วงการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในปีก่อน
เงินเฟ้อออสเตรเลีย (CPI) เดือนมีนาคม 2026 อยู่ที่ 4.6% YoY ตามข้อมูลจาก Australian Bureau of Statistics ซึ่งยังสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2–3% อย่างชัดเจน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคายังไม่จำกัดอยู่แค่สินค้าที่ผันผวน
ตลาดแรงงานยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย โดยอัตราว่างงานอยู่ที่ 4.3% และอัตราการมีส่วนร่วมยังสูง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักของ RBA คือเงินเฟ้อภาคบริการที่ยังเหนียวแน่น แม้ราคาสินค้าบางส่วนเริ่มชะลอลง
ภาพเศรษฐกิจโลกแย่ลงจากความผันผวนในตลาดพลังงาน โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมัน ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวอีกครั้งในไตรมาส 2 ผ่านต้นทุนเชื้อเพลิง การขนส่ง และต้นทุนการผลิตโดยรวม
ตามมุมมองของ T. Rowe Price ธนาคารกลางออสเตรเลียมีแนวโน้มเลือกดำเนินนโยบายเชิงรุกมากขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบเงินเฟ้อระลอกสอง และยับยั้งคาดการณ์เงินเฟ้อไม่ให้สูงขึ้น ก่อนการตัดสินใจ ตลาดให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยราว 75% และคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มอีกประมาณ 2.5 ครั้งภายในสิ้นปี 2026
VanEck มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ “แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้” ขณะที่ Ebury ระบุว่ากรณีการคุมเข้มมีความชัดเจน เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงและตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง
เงินเฟ้อ trimmed mean อยู่ที่ 3.3% ตอกย้ำว่าแรงกดดันด้านราคาภายในประเทศยังสูงเกินกว่าระดับที่ RBA ต้องการ การจ้างงานยังเติบโตดี โดยเฉพาะงานเต็มเวลา ทำให้ความเสี่ยงต่อการชะลอตัวทันทีหลังขึ้นดอกเบี้ยยังมีจำกัด
RBA ยังคงอยู่ในโหมดต่อสู้เงินเฟ้อ โดยทิศทางดอกเบี้ยต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับราคาพลังงาน เงินเฟ้อภาคบริการ และความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานเป็นหลัก
สรุป (RBA หลังการประชุมและคำแถลงของผู้ว่าการ Bullock)
- เศรษฐกิจเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างด้านอุปทาน กิจกรรมเข้าใกล้ขีดความสามารถสูงสุด
- ต้องชะลออุปสงค์ให้สอดคล้องกับอุปทานที่จำกัด
- การเติบโตของค่าจ้างจริงเป็นความเสี่ยงต่อเป้าหมายเงินเฟ้อ
- อุปสงค์ส่วนเกินก่อนหน้านี้เป็นเหตุผลหลักของการขึ้นดอกเบี้ย แม้ก่อนความขัดแย้งตะวันออกกลาง
- นโยบายการคลังอาจทำให้การลดอุปสงค์ทำได้ยากขึ้น
- ตลาดแรงงานยังตึงตัว และคาดว่าจะยังเติบโตต่อ
- RBA ต้องรักษาสมดุลระหว่างเงินเฟ้อและการจ้างงาน
- ปัจจุบันให้น้ำหนักกับการควบคุมเงินเฟ้อมากกว่า
- ยอมรับว่าการขึ้นดอกเบี้ยกระทบครัวเรือน แต่เงินเฟ้อก็ลดรายได้จริง
- เงินเฟ้อคาดพีคที่ 4.8% ในเดือนมิถุนายน
- ราคาน้ำมันจากความขัดแย้งตะวันออกกลางเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ
- แม้น้ำมันลดลง ผลกระทบเงินเฟ้อยังอยู่ต่อเนื่อง
- หากไม่มีความขัดแย้ง ทิศทางดอกเบี้ยอาจไม่เข้มงวดเท่านี้
- ราคาพลังงานลดกำลังซื้อครัวเรือน
- มีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยหากความขัดแย้งยืดเยื้อ
- RBA ยังยืดหยุ่นและพึ่งพาข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจนโยบายต่อไป
AUDUSD chart (D1)
Source: xStation5
