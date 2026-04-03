หุ้นเด่นประจำสัปดาห์: Rheinmetall – ตัวเลขสะท้อนกระแส Defense Boom

Rheinmetall AG กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่อุตสาหกรรมกลาโหมยุโรปกลายเป็นแกนกลางของภูมิรัฐศาสตร์โลก การรุกรานยูเครนของ Russia ปัญหาการขาดแคลนกระสุนอย่างต่อเนื่อง และบทบาทที่ไม่แน่นอนของ United States ใน NATO ทำให้บริษัทสัญชาติเยอรมันจากดุสเซลดอร์ฟแห่งนี้กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากงบประมาณกลาโหมยุโรปที่พุ่งทำสถิติสูงสุด
ในวันนี้ Rheinmetall ไม่ใช่ผู้เล่นเฉพาะทางอีกต่อไป แต่เป็นหนึ่งในผู้จัดหาชั้นนำด้านยานรบ ระบบปืนใหญ่ และระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดยมีมูลค่างานในมือ (backlog) มากกว่า 55 พันล้านยูโร และยังมีแผนขยายการเติบโตต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันให้ยุโรปต้องพึ่งพาตนเองด้านยุทธศาสตร์ บริษัทกำลังก้าวขึ้นเป็นทั้ง “คลังอาวุธของยุโรป” และพันธมิตรสำคัญในโครงการต่าง ๆ ใน Ukraine พร้อมทั้งเร่งขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการกระสุนและยุทโธปกรณ์หนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Rheinmetall ไม่ได้เพียงตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของระบบกลาโหมยุโรป กลายเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ความมั่นคงรูปแบบใหม่ และมอบโอกาสการลงทุนที่ผสานทั้งการเติบโตและการเชื่อมโยงกับเทรนด์ภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด
🏢 โปรไฟล์บริษัท
Rheinmetall AG เป็นกลุ่มบริษัทจากเยอรมนีที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองดุสเซลดอร์ฟ ซึ่งผสมผสานประสบการณ์ยาวนานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่อง
ในอดีต บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่
- กลุ่มธุรกิจกลาโหม (Defence)
- กลุ่มธุรกิจพลเรือน เช่น ยานยนต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับโฟกัสไปที่ธุรกิจกลาโหมอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนผ่านโครงสร้างรายได้:
- ในปี 2024 กลุ่ม Defence คิดเป็นประมาณ 80% ของรายได้ทั้งหมด
- ขณะที่กลุ่มธุรกิจพลเรือนเหลือเพียง 20% และมีการเติบโตค่อนข้างจำกัด
ในส่วนธุรกิจกลาโหม Rheinmetall AG มุ่งเน้นอยู่ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
1) Vehicle Systems
ให้บริการยานรบ รถถัง รถรบทหารราบ และรถบรรทุกทางทหาร กลายเป็นแกนหลักของกองทัพยุโรปยุคใหม่
2) Weapon and Ammunition
รวมถึงปืนใหญ่ กระสุน 155 มม. กระสุนรถถัง และปืนครก เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของยุทโธปกรณ์หนักใน NATO และ Ukraine
3) Electronic Solutions
พัฒนาระบบควบคุมการยิง เซนเซอร์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้น เช่น Skynex
4) บริการและโลจิสติกส์ (Service & Logistics)
ให้การสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุงและระบบซัพพลาย เพื่อให้การปฏิบัติการทางทหารดำเนินต่อเนื่องได้ในระยะยาว
ในส่วนธุรกิจพลเรือน แม้ปัจจุบันจะมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มกลาโหม แต่ยังรวมถึง Power Systems ซึ่งเน้นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบควบคุม และการใช้งานในอุตสาหกรรม
ตลาดเครื่องยนต์สันดาปภายในกำลังค่อย ๆ เปลี่ยนผ่าน และการเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้ากดดันทั้งการเติบโตและอัตรากำไรของธุรกิจส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม Rheinmetall ยังคงปรับโครงสร้างและค่อย ๆ ลดสัดส่วนธุรกิจพลเรือน เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับกลุ่มกลาโหมมากขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้จัดหาอาวุธหลักของยุโรป
Rheinmetall AG ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตอุปกรณ์อีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้เล่นเชิงยุทธศาสตร์ ที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเครือข่ายการผลิตระดับโลก จนกลายเป็นพันธมิตรสำคัญของยุโรปในด้านความมั่นคงและความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์
การมีบทบาทใน Ukraine การขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว และ backlog ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้บริษัทอยู่ใจกลางของภูมิรัฐศาสตร์ยุโรปและตลาดกลาโหมโลก
การวิเคราะห์ทางการเงิน
ผลประกอบการของ Rheinmetall AG แสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนการเพิ่มขึ้นของงบประมาณกลาโหมในยุโรปและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น
รายได้รายไตรมาสเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2022 จนถึงไตรมาส 4 ปี 2025 โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2024 และเดือนถัดมา ซึ่งรายได้รายไตรมาสพุ่งเกิน 3 พันล้านยูโรอย่างชัดเจน
การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ขับเคลื่อนหลักจากความต้องการอุปกรณ์ทางทหารที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรง และคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากประเทศสมาชิก NATO และ Ukraine
Alongside rising revenues, the company has improved its margins. Operating margins have steadily climbed from around thirteen percent at the start of the period to twenty percent by the end of 2025. This demonstrates that Rheinmetall is not only increasing sales but also effectively managing production and operational costs. Net margins rise slightly more slowly, reflecting stabilized financial and tax expenses.
Improved financial results translate into higher net profits, particularly visible in recent quarters, confirming a solid profitability structure and effective cost control.
เมื่อพิจารณาจากงบดุล สภาพคล่องในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีการเติบโต และในไตรมาส 4 ปี 2025 มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ Rheinmetall AG มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการลงทุนและขยายกำลังการผลิตในอนาคต
หนี้สินสุทธิ (net liabilities) ซึ่งคำนวณจากหนี้ลบด้วยเงินสด มีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยระดับหนี้สุทธิสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2023 ก่อนจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนลดลงมาอยู่ในระดับติดลบ ณ สิ้นปี 2025
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการและลดภาระหนี้สุทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความมั่นคงโดยรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ความสามารถในการทำกำไร (profitability) ก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน Rheinmetall AG โดย EBITDA เพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ 200–300 ล้านยูโรในปี 2021 ไปสู่ราว 2.5 พันล้านยูโร ณ สิ้นปี 2024
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ปรับตัวขึ้นจากระดับ 5–7% ไปสู่ประมาณ 45% สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของประสิทธิภาพในการสร้างกำไร
ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินทุน (cost of capital) ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ที่ประมาณ 8%
ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Invested Capital: ROIC) ได้ปรับขึ้นสูงกว่าต้นทุนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่า Rheinmetall สามารถสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
Rheinmetall AG เห็นการเติบโตที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่ปี 2022 หลังการรุกรานยูเครนของ Russia และการตัดสินใจของ Germany ในการเพิ่มศักยภาพด้านกลาโหม (remilitarization) บริษัทได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกลาโหม สร้างกระแสเงินสดจำนวนมาก กำไรที่แข็งแกร่ง และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในระยะต่อไป
โดยรวมแล้ว ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนภาพของบริษัทที่มีรายได้และกำไรเติบโตอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง Rheinmetall จึงอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการคว้าโอกาสจากแนวโน้มการใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์
แนวโน้มและโอกาสในอนาคต (Outlook & Prospects)
โอกาสและแนวโน้มของ Rheinmetall AG ถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์และตลาดที่เอื้ออย่างมาก บริษัทกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ที่อุตสาหกรรมกลาโหมยุโรปกลายเป็นองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ความมั่นคงโลก
การรุกรานยูเครนของ Russia ปัญหาการขาดแคลนกระสุนเรื้อรัง และบทบาทที่ไม่แน่นอนของ United States ใน NATO ทำให้ Rheinmetall กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยธรรมชาติจากการใช้จ่ายด้านกลาโหมของยุโรปที่ทำสถิติสูงสุด
แรงตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียและตะวันออกกลางยิ่งตอกย้ำความจำเป็นของ “European strategic autonomy” ส่งผลให้คำสั่งซื้ออาวุธ กระสุน และระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจุบัน Rheinmetall ไม่ใช่ผู้เล่นเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่เป็นผู้จัดหาระบบรบ ปืนใหญ่ และระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นนำ โดยมี backlog มูลค่าหลายพันล้านยูโร ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจด้านรายได้ในระยะหลายปีข้างหน้า
ผู้เชี่ยวชาญมองว่า วัฏจักรการเพิ่มงบกลาโหมเชิงโครงสร้างในยุโรป รวมถึงการเพิ่มงบประมาณราว 20% ต่อปีในเยอรมนีและประเทศสมาชิก NATO จะเป็นฐานการเติบโตระยะยาว ไม่ว่าความขัดแย้งในยูเครนจะคลี่คลายหรือไม่
Rheinmetall ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนยูเครนในการสร้างกำลังการผลิตในประเทศ โดยกำลังขยายโรงงานผลิตกระสุน 155 มม. และยานรบ ซึ่งไม่เพียงตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังวางรากฐานระยะยาวสำหรับหลังสงคราม
แนวโน้มการเติบโตยังได้รับแรงหนุนจากบทบาทที่เปลี่ยนไปของ United States ในยุโรป รวมถึงความกดดันให้ยุโรปพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันตนเองมากขึ้น ทำให้ Rheinmetall ได้รับประโยชน์จากสัญญาระยะยาวของภาครัฐและโครงการข้ามชาติ
ภาวะขาดแคลนกระสุน อุปกรณ์หนัก และชิ้นส่วนทางทหารอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทไม่เพียงแค่ตอบสนองคำสั่งซื้อปัจจุบัน แต่ยังมีโอกาสขยายกำลังการผลิตทั้งในยุโรปและต่างประเทศ
ด้วยการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่เพิ่มขึ้น ความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ของยุโรป และความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลก Rheinmetall จึงอยู่ใจกลางของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมแนวโน้มการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรในระยะยาว
การประเมินมูลค่า (Valuation)
เรานำเสนอการประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF ของ Rheinmetall AG เพื่อใช้ประกอบข้อมูลเชิงวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน
Rheinmetall เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์กลาโหมรายใหญ่ที่สุดของยุโรป ครอบคลุมยานรบ ปืนใหญ่ กระสุน และระบบป้องกันภัยทางอากาศ บริษัทได้รับประโยชน์จากการเพิ่มงบกลาโหมในเยอรมนีและประเทศสมาชิก NATO คำสั่งซื้อจากยูเครนที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
Backlog ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทมี visibility ของรายได้ในระดับสูง และเป็นฐานสำคัญของการเติบโตในระยะยาว
ผลการประเมิน DCF ชี้ว่า มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นอยู่ที่ 1,895 ยูโร ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1,565.50 ยูโร คิดเป็น upside ประมาณ 21% ซึ่งสะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท การขยาย margin และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากธุรกิจกลาโหม
Rheinmetall AG ไม่เพียงตอบสนองต่อความต้องการระยะสั้นของตลาด แต่กำลังสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในระยะยาว เสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้จัดหากลาโหมหลักของยุโรป และอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต
Key Takeaways (สรุปประเด็นสำคัญ)
Rheinmetall AG กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมกลาโหมยุโรป ได้แรงหนุนจากความต้องการอุปกรณ์ทางทหารที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มที่ยุโรปต้องพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคง ท่ามกลางบทบาทของ United States ที่ยังมีความไม่แน่นอนในระบบ NATO
- บริษัทมีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจกลาโหมที่มีอัตรากำไร (operating margin) อยู่ในระดับ double-digit สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
- Backlog ที่อยู่ในระดับสูงช่วยสร้างความมั่นใจด้านรายได้ในอีกหลายปีข้างหน้า และเปิดทางให้ขยายกำลังการผลิตทั้งในเยอรมนีและ Ukraine
- กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ยืนยันถึงศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- แนวโน้มการเติบโตยังได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มงบกลาโหมเชิงโครงสร้างในยุโรป ปัญหาการขาดแคลนอาวุธและกระสุนอย่างต่อเนื่อง บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในยูเครน และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง (Persian Gulf)
- Rheinmetall กำลังก้าวสู่บทบาท “พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์” ของระบบกลาโหมยุโรป โดยผสานทั้งคำสั่งซื้อปัจจุบันและการพัฒนากำลังการผลิตระยะยาว รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศที่สำคัญ
