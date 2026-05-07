อ่านเพิ่มเติม
20:44 · 7 พฤษภาคม 2026

Rheinmetall earninigs: Weak sales overshadow strong prospects

 

ผู้นำอุตสาหกรรมกลาโหมของยุโรปอย่าง Rheinmetall ได้เผยแพร่ผลประกอบการฉบับสมบูรณ์ก่อนตลาดเปิดในวันพฤหัสบดี

สถานการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดต่อบริษัท และต่อทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหม มีความผันผวนสูงเพียงใด แม้ว่าผลประกอบการเบื้องต้นที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้จะมีตัวเลขใกล้เคียงกับรายงานฉบับสุดท้ายเกือบทั้งหมด แต่ปฏิกิริยาของตลาดกลับแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยในช่วงบ่าย หุ้นของบริษัทเยอรมันปรับตัวลดลงราว 2–3%

ตัวเลขทางการเงินสำคัญ

  • รายได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.94 พันล้านยูโร (+7.7% YoY)
  • กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 224 ล้านยูโร (+17% YoY) แต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 262 ล้านยูโร
  • กระแสเงินสดอิสระ (FCF) อยู่ที่ 285 ล้านยูโร สูงกว่าคาดการณ์ที่ 181 ล้านยูโร
  • Operating Margin เพิ่มขึ้นเป็น 11.6% จาก 10.6% ในปีก่อน
  • EPS อยู่ที่ 2.42 ยูโร ต่ำกว่าคาดการณ์ราว 2.70 ยูโร
  • Backlog เพิ่มขึ้น 30% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 73 พันล้านยูโร

แม้บริษัทจะยังเติบโตได้ดี โดยเฉพาะด้านความสามารถในการทำกำไร แต่นักลงทุนกลับตอบสนองเชิงลบต่อยอดขายที่ต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน เพราะตลาดเคยคาดหวังรายได้ไว้สูงกว่า 2.1–2.2 พันล้านยูโร

แนวโน้มและเป้าหมายของบริษัท
แม้ยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานจะต่ำกว่าคาด แต่ฝ่ายบริหารยังยืนยันในการประชุมนักวิเคราะห์ว่า เป้าหมายการเติบโตของรายได้ทั้งปีที่ 40–45% ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ประเด็นสำคัญอื่น ๆ

  • นักลงทุนอาจมองบวกต่อการเริ่มเดินสายการผลิตเต็มรูปแบบของโรงงานกระสุนในเมือง Murcia
  • ตลาดยังคงคาดหวังการเพิ่มขึ้นของยอดส่งมอบรถบรรทุกทางทหาร รวมถึงการขยายธุรกิจทางทะเลของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  • ฝ่ายบริหารอธิบายว่ายอดขายและผลดำเนินงานที่อ่อนแอ เป็นผลจากฐานเปรียบเทียบที่สูง และลักษณะของวัฏจักรการรับรู้รายได้ในอุตสาหกรรมกลาโหม
  • อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือธุรกรรมภายในบริษัท โดยผู้บริหารระดับสูง 2 ราย รวมถึง CEO เข้าซื้อหุ้นรวมมูลค่าเกือบ 1 ล้านยูโร

บทสรุป
ในอดีต ไตรมาสแรกมักเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดของ Rheinmetall ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงการขาดความต้องการ แต่เป็นผลจากจังหวะการส่งมอบและรับรู้รายได้ของสัญญาทางทหาร การที่ Backlog ทำสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมกับ Margin ที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและแนวโน้มระยะยาวของบริษัท ขณะที่ยอดขายที่ต่ำกว่าคาด อาจเป็นเพียงสัญญาณชั่วคราวของการชะลอตัวเท่านั้น

ธุรกรรมซื้อหุ้นของผู้บริหารภายในยังสะท้อนมุมมองนี้ได้ชัดเจน เพราะในตลาดหุ้น “การขาย” อาจมีได้หลายเหตุผล แต่ “การซื้อ” มักมีเหตุผลเดียว คือผู้บริหารเชื่อว่าหุ้นยังมีมูลค่าที่น่าสนใจในระยะยาว

RHM.DE (D1)

 

บนกราฟ ราคาหุ้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณด้านล่างของกรอบการสะสมระยะยาว โดยในอดีต ระดับราคาปัจจุบันถือว่าเข้าใกล้โซนสำคัญที่มักเกิดแรงรีบาวด์ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจาก RSI ซึ่งก่อนหน้านี้เคยส่งสัญญาณให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบกรอบบนของช่วง Sideway ได้หลายครั้ง

ในมุมมองทางเทคนิค สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือเส้น EMA100 และ EMA200 ซึ่งจะเป็นแนวชี้วัดสำคัญว่าราคาจะสามารถกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้หรือไม่

ที่มา: xStation5

8 พฤษภาคม 2026, 16:04

กราฟประจำวัน: SILVER ยังไม่ยอมแพ้ 📈 เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง 🔍
8 พฤษภาคม 2026, 13:45

ปฏิทินเศรษฐกิจ: NFP และถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง เตรียมแย่งความสนใจจากข่าวสงคราม (08.05.2026)
8 พฤษภาคม 2026, 13:44

Morning wrap: ดัชนียังปรับขึ้น แม้เกิดเหตุยิงกันในช่องแคบฮอร์มุซ 📈💥
8 พฤษภาคม 2026, 08:22

ข่าวเด่นวันนี้ 8 พ.ค.
หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก