อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด

14:37 23 กันยายน 2025

อัตราดอกเบี้ย Riksbank สวีเดน ล่าสุด 1.75% (คาดการณ์ 2%, ก่อนหน้า 2.00%)

 

 

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก