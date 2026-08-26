Risk-on กลับมาอีกครั้ง แต่ผู้บริโภคสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณเตือนก่อน Jackson Hole

วันนี้ตลาดกลับเข้าสู่โหมด Risk-on ตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี การเทขาย Nasdaq ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเริ่มดูผิดปกติ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นการฟื้นตัว โดยเฉพาะก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ในคืนวันพรุ่งนี้
วันนี้ Nvidia ปรับตัวขึ้น 1.8% และกลับมายืนเหนือระดับ 210 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังจากหุ้นเผชิญช่วงขาลงต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบ 4 ปี โดยปรับตัวลงติดต่อกันถึง 7 วัน เมื่อพิจารณาว่าตลาดคาดว่าบริษัทจะรายงานรายได้มากกว่า 92,000 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่ผ่านมา การเทขายต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
การฟื้นตัวของหุ้นสหรัฐฯ ยังจำกัด
Dow Jones ปรับตัวตามหลัง Nasdaq ในวันนี้ และการฟื้นตัวของตลาดยังค่อนข้างกระจุกตัว แม้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะเป็นผู้นำการฟื้นตัว แต่มีหุ้นถึง 5 กลุ่มใน S&P 500 ที่ยังปรับตัวลง โดยกลุ่ม Consumer Staples เป็นกลุ่มที่ปรับตัวแย่ที่สุด ลดลงมากกว่า 1%
สิ่งนี้สะท้อนว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้ Bond Yields และราคาน้ำมันจะปรับตัวลงอย่างรุนแรงในวันนี้
การฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดูเหมือนจะขับเคลื่อนเกือบทั้งหมดด้วยความคาดหวังว่า ผลประกอบการของ Nvidia จะช่วยเติมแรงส่งให้กับธีม AI ในช่วงเข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาส 3 ซึ่งทำให้ Jensen Huang ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างมากในการส่งมอบผลประกอบการที่ตลาดคาดหวัง
ความคืบหน้าในการเปิดช่องแคบ Hormuz กดดันราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างรุนแรงในวันนี้ โดยทั้ง Brent และ WTI ลดลงมากกว่า 3% ขณะที่ Brent crude เคลื่อนไหวเหนือระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพียงเล็กน้อย และปรับตัวลงแล้ว 4.6% ในสัปดาห์นี้
แรงกดดันเกิดขึ้นหลังอิหร่านและโอมานออกแถลงการณ์ร่วมกันเมื่อวันอังคาร โดยระบุว่าทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับ “กรอบการดำเนินงานแบบเป็นขั้นตอน” ซึ่งอาจช่วยนำไปสู่การเปิดช่องแคบ Hormuz อย่างถาวร รวมถึงการจัดตั้งเส้นทางชั่วคราวเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย และการจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ในครั้งนี้สหรัฐฯ ได้เพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านผ่านมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และเมื่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา ก็อาจเพิ่มแรงจูงใจให้สหรัฐฯ และอิหร่านหาทางบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ทำไมหุ้นกลุ่มผู้บริโภคสหรัฐฯ จึงอ่อนแอ?
สิ่งที่น่าสนใจคือ เศรษฐกิจโลกสามารถรับมือกับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันได้อย่างแข็งแกร่งตลอดช่วงส่วนใหญ่ของปีนี้ แต่ขณะนี้เมื่อราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลงในช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง หุ้นกลุ่ม Consumer โดยเฉพาะในสหรัฐฯ กลับดูเหมือนกำลังยอมจำนนต่อแรงกดดัน
หรือบางทีตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ อาจกำลังส่งสัญญาณบางอย่าง?
ราคาน้ำมันกับตลาดพันธบัตร
การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของ Bond Yields เป็นอีกประเด็นที่น่าจับตา โดยเฉพาะก่อนการประชุม Jackson Hole ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 5 bps ในวันนี้ ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีลดลง 7 bps สะท้อนว่า Bond Yields ของอังกฤษยังคงเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษน่าจะต้องการเห็นราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลก่อนการประกาศงบประมาณในเดือนตุลาคม ขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นภาษีเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ซึ่งอาจยิ่งกระทบความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของอังกฤษที่เปราะบางอยู่แล้ว
ทำไมหุ้นกลุ่ม Consumer จึงสำคัญต่อ Warsh?
ในขณะที่ตลาดกำลังประเมินว่า Kevin Warsh จะใช้น้ำเสียงอย่างไรในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกที่ Jackson Hole เขาอาจให้น้ำหนักกับ ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของหุ้นกลุ่ม Consumer และตลาดแรงงาน มากกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
แน่นอนว่าเรายังต้องรอดูตัวเลข Core PCE เดือนกรกฎาคม ซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ แต่ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของ Walmart, Target, Deckers และ Casey’s General Stores อาจเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของ Warsh ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า
ความอ่อนแอของภาคผู้บริโภค ประกอบกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายต่างประกาศมาตรการภาษีตอบโต้กันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ยังคงกดดันให้ดอลลาร์เคลื่อนไหวในระดับต่ำ
อย่างไรก็ตาม การลดลงของ Bond Yields และความกังวลด้านการคลังที่ผ่อนคลายลงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมถึงเงินทุนสำรองมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่พร้อมใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาด Treasury กำลังกดดันโลหะมีค่า โดย Platinum ลดลงมากกว่า 1% ขณะที่ทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
โดยรวมแล้ว การฟื้นตัวของธีม AI เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia
แต่พัฒนาการที่น่าสนใจที่สุดของตลาดก่อนเข้าสู่ Jackson Hole อาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมัน แต่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับหุ้นกลุ่มผู้บริโภคสหรัฐฯ
Chart 1: Walmart ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน
ที่มา: XTB
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