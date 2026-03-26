Rivian – ความร่วมมือกับ Uber และ R2: นี่คือ “Tesla killer” หรือไม่?

Rivian เป็นผู้เล่นรายใหม่ (แม้ยังถือว่าใหม่อยู่) และมีขนาดค่อนข้างเล็กในตลาด e-mobility แต่กลับมีศักยภาพมหาศาล คำถามคือ ความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่นั้นจะยิ่งใหญ่พอ ๆ กันหรือไม่?
ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่ามุมมองส่วนตัวของนักลงทุนแต่ละคนจะเป็นอย่างไร จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งไปอีกหลายปี หรืออาจนานเป็นทศวรรษ การแข่งขันระหว่าง Tesla, BYD และค่ายรถยนต์ดั้งเดิม ยังคงเป็นศูนย์กลางของความสนใจในตลาดและงานวิจัย อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เล่นเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่และการแข่งขันจะเข้มข้นเพียงใด ก็ไม่ได้หมายความว่ารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ จะหมดไปแล้ว
ทั้ง Tesla และ BYD ต่างมุ่งเน้นไปที่การสร้าง economies of scale ซึ่งกดดันให้มาร์จิ้นในอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง บังคับให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ และกระตุ้นสงครามราคา ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป กำลังเผชิญความยากลำบากในการ “ปรับโครงสร้างใหม่” ของโรงงาน สายการผลิต เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย และทีมออกแบบ ให้รองรับรถยนต์ไฟฟ้า
ในบริบทนี้ แนวทางแบบ “incremental” ของ Rivian ถือเป็นลมหายใจใหม่ของทั้งอุตสาหกรรมและตลาด นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และวัสดุ ทำให้แม้แต่บริษัทขนาดเล็กก็สามารถแข่งขันกับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะจินตนาการเมื่อเพียงสิบกว่าปีก่อน
การเปิดตัวโมเดล “R2” ที่กำลังจะมาถึง ถูกมองโดยนักวิเคราะห์และนักลงทุนจำนวนมากว่าเป็นช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตาย (make-or-break) ของบริษัท และก็มีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน โดย R2 สามารถมองได้สองมุมมอง
ในด้านหนึ่ง มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางเดิมของบริษัทที่เน้น “ความเบาและประสิทธิภาพ”
แต่อีกด้านหนึ่ง มันคือก้าวสำคัญสู่การขยายขนาดธุรกิจ (scalability) และการเติบโต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นหากบริษัทต้องการก้าวข้ามจากการเป็นเพียง “ของแปลกใหม่” ในตลาด
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีโซลูชันเฉพาะตัวในอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนที่พัฒนาเอง รวมถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถแข่งขันกับผู้นำในตลาดได้ แม้จะใช้ต้นทุนด้านการพัฒนาและการผลิตเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การบูรณาการระบบแบบครบวงจร (vertical integration) รวมถึงแนวคิด platformization ยังช่วยเสริมความได้เปรียบที่บริษัทจำเป็นต้องมีในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างยิ่งนี้
Source: Bloomberg Finance L.P.
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท และดูเหมือนว่ายังไม่ได้ถูกสะท้อนในราคาตลาดอย่างเต็มที่ คือข้อตกลงล่าสุดกับ Uber เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการจัดส่งยานพาหนะให้กับผู้นำตลาด ride-hailing รวมถึงการร่วมทุนล่าสุดกับ Volkswagen ก็อาจทำให้ Tesla ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ Rivian สามารถ “ข้ามบางขั้นตอน” และเริ่มสร้างรายได้จาก robotaxi ได้เร็วขึ้น โดยหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนใหญ่ที่บริษัทของ Elon Musk กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
Source: Bloomberg Finance L.P.
Additional support for Rivian is the hard-to-ignore rise in fuel prices. The oil market is not able to wean itself off, or even meaningfully reduce, its dependence on the Middle East, but the global economy can significantly reduce its dependence on oil. The price of gasoline in the U.S. has risen by around 30% over the past month. With Elon Musk’s nearly permanent reputational crisis among current and potential EV owners
in mind, high fuel prices may give Rivian a chance to capture a meaningful share of the market at the best possible moment, especially with the R2 launch ahead.
However, the company still faces a number of risks, not just opportunities. As of today, it is still not profitable—although the trend is strongly improving. The company promises significant growth in financial metrics, and the data partially supports these intentions, but it is worth asking:
- How much of this growth is already priced in (if at all)?
- How likely is it that the company will deliver such an ambitious expansion scenario in such a difficult market?
Investors, both current and prospective, will be looking for answers to these questions during the company’s earnings call on May 12.
RIVN.US (D1)
หุ้นของบริษัทได้ปรับตัวขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นแบบผันผวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2024 เป็นต้นมา สัญญาณสำคัญอย่างมากคือการตัดกันของเส้น EMA100 และ EMA200 ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวก (bullish) ที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่มูลค่าบริษัทยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ในช่วง IPO ปี 2021 อย่างมีนัยสำคัญ
