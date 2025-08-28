หุ้น Royal Bank of Canada ปรับตัวขึ้น 5% หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง 📈

Royal Bank of Canada (RY.US)
หุ้นปรับตัวขึ้น กว่า 5% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง ทำลายความคาดหมายของนักวิเคราะห์และทำสถิติรายได้สูงสุดในทุกสายธุรกิจหลัก หุ้นของธนาคารชั้นนำของแคนาดาแตะ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และทำผลตอบแทนเหนือกว่าภาคการเงินเกือบทั้งหมดในสหรัฐฯ และแคนาดา
ผลประกอบการ Q3 2025
-
กำไรสุทธิ: 5.4 พันล้านดอลลาร์ (+21% จาก 4.5 พันล้านใน Q3 2024)
-
EPS รายงาน: 3.75 ดอลลาร์ เทียบกับ 3.09 ดอลลาร์ปีที่แล้ว
-
EPS ปรับแล้ว: 3.84 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์ที่ 3.32 ดอลลาร์ และสูงกว่า Q2 ที่ 3.12 ดอลลาร์
-
รายได้: 16.99 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 14.63 พันล้านดอลลาร์ปีที่แล้ว
-
สำรองหนี้เสีย (PCLs): 881 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าปีที่แล้ว 659 ล้าน แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ 1 พันล้าน และลดลงจาก Q2 ที่ 1.4 พันล้าน
ผลประกอบการตาม Segment
-
Personal Banking: กำไรสุทธิ 1.9 พันล้าน (+22% y/y)
-
Commercial Banking: กำไรสุทธิ 836 ล้าน (+2% y/y)
-
Wealth Management: กำไรสุทธิ 1.1 พันล้าน (+15% y/y)
-
Capital Markets: กำไรสุทธิ 1.3 พันล้าน (+13% y/y)
-
Insurance: 247 ล้าน (+45% y/y)
-
ROE: 17.3% รายงาน; 17.7% ปรับแล้ว
-
Efficiency ratio: 54.4% รายงาน; 53.5% ปรับแล้ว
รายละเอียด Segment
Personal Banking:
-
กำไรสุทธิ +22% y/y
-
รายได้เพิ่ม 13% จาก Net interest income +14% และ Net interest margin เพิ่ม 24 bps เป็น 2.61%
-
การเติบโตปริมาณลูกค้าเฉลี่ย 3% และค่าใช้จ่ายเท่าเดิม
-
Efficiency ratio ดีขึ้นเป็น 37.2%
Commercial Banking:
-
กำไรสุทธิ +2% y/y
-
รายได้ +6% สนับสนุนโดย Net interest income +8%
-
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียง 1% Efficiency ratio 32.4%
Wealth Management:
-
กำไรสุทธิ +15% y/y; รายได้ +11%
-
Canadian Wealth Management +15%; Global Asset Management +14%; U.S. Wealth Management +7%
Capital Markets:
-
กำไรสุทธิ +13% y/y; PPPT เพิ่ม 36%
-
รายได้ +25% จาก Corporate & Investment Banking +11% และ Global Markets +37%
U.S. Region:
-
กำไรสุทธิ +21% y/y
-
Efficiency ratio ดีขึ้นเป็น 81.5% (-6.6 p.p. y/y)
Capital และ Credit Management
-
CET1 Capital Ratio: 13.2%
-
ซื้อหุ้นคืน 5.4 ล้านหุ้น มูลค่า 955 ล้านดอลลาร์
-
คุณภาพเครดิตมั่นคง:
-
PCL คงที่
-
PCL ratio 35 bps (+8 bps y/y, -23 bps q/q)
-
Gross impaired loans ลดลง 188 ล้าน q/q
-
-
Digital adoption: ผู้ใช้งานดิจิทัล >10 ล้านราย, 190 ล้าน session ใน Q3
แนวโน้มและข้อสรุป
-
Management คาดว่า Net interest income จะเติบโตในช่วงเลขหลักเดียวสูงถึงเลขหลักสองต่ำ และ Loan growth ใน Commercial Banking จะมั่นคงในครึ่งหลังของปี 2025
-
ผลประกอบการ Q3 ทำลายสถิติ แสดงให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจที่หลากหลายของ RBC, ความยืดหยุ่นในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย และความสามารถในการสร้าง ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด พร้อมการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
Source: xStation5