หุ้น Royal Bank of Canada ปรับตัวขึ้น 5% หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง 📈

08:39 28 สิงหาคม 2025

Royal Bank of Canada (RY.US)

หุ้นปรับตัวขึ้น กว่า 5% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง ทำลายความคาดหมายของนักวิเคราะห์และทำสถิติรายได้สูงสุดในทุกสายธุรกิจหลัก หุ้นของธนาคารชั้นนำของแคนาดาแตะ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และทำผลตอบแทนเหนือกว่าภาคการเงินเกือบทั้งหมดในสหรัฐฯ และแคนาดา

ผลประกอบการ Q3 2025

  • กำไรสุทธิ: 5.4 พันล้านดอลลาร์ (+21% จาก 4.5 พันล้านใน Q3 2024)

  • EPS รายงาน: 3.75 ดอลลาร์ เทียบกับ 3.09 ดอลลาร์ปีที่แล้ว

  • EPS ปรับแล้ว: 3.84 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์ที่ 3.32 ดอลลาร์ และสูงกว่า Q2 ที่ 3.12 ดอลลาร์

  • รายได้: 16.99 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 14.63 พันล้านดอลลาร์ปีที่แล้ว

  • สำรองหนี้เสีย (PCLs): 881 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าปีที่แล้ว 659 ล้าน แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ 1 พันล้าน และลดลงจาก Q2 ที่ 1.4 พันล้าน

ผลประกอบการตาม Segment

  • Personal Banking: กำไรสุทธิ 1.9 พันล้าน (+22% y/y)

  • Commercial Banking: กำไรสุทธิ 836 ล้าน (+2% y/y)

  • Wealth Management: กำไรสุทธิ 1.1 พันล้าน (+15% y/y)

  • Capital Markets: กำไรสุทธิ 1.3 พันล้าน (+13% y/y)

  • Insurance: 247 ล้าน (+45% y/y)

  • ROE: 17.3% รายงาน; 17.7% ปรับแล้ว

  • Efficiency ratio: 54.4% รายงาน; 53.5% ปรับแล้ว

รายละเอียด Segment

Personal Banking:

  • กำไรสุทธิ +22% y/y

  • รายได้เพิ่ม 13% จาก Net interest income +14% และ Net interest margin เพิ่ม 24 bps เป็น 2.61%

  • การเติบโตปริมาณลูกค้าเฉลี่ย 3% และค่าใช้จ่ายเท่าเดิม

  • Efficiency ratio ดีขึ้นเป็น 37.2%

Commercial Banking:

  • กำไรสุทธิ +2% y/y

  • รายได้ +6% สนับสนุนโดย Net interest income +8%

  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียง 1% Efficiency ratio 32.4%

Wealth Management:

  • กำไรสุทธิ +15% y/y; รายได้ +11%

  • Canadian Wealth Management +15%; Global Asset Management +14%; U.S. Wealth Management +7%

Capital Markets:

  • กำไรสุทธิ +13% y/y; PPPT เพิ่ม 36%

  • รายได้ +25% จาก Corporate & Investment Banking +11% และ Global Markets +37%

U.S. Region:

  • กำไรสุทธิ +21% y/y

  • Efficiency ratio ดีขึ้นเป็น 81.5% (-6.6 p.p. y/y)

Capital และ Credit Management

  • CET1 Capital Ratio: 13.2%

  • ซื้อหุ้นคืน 5.4 ล้านหุ้น มูลค่า 955 ล้านดอลลาร์

  • คุณภาพเครดิตมั่นคง:

    • PCL คงที่

    • PCL ratio 35 bps (+8 bps y/y, -23 bps q/q)

    • Gross impaired loans ลดลง 188 ล้าน q/q

  • Digital adoption: ผู้ใช้งานดิจิทัล >10 ล้านราย, 190 ล้าน session ใน Q3

แนวโน้มและข้อสรุป

  • Management คาดว่า Net interest income จะเติบโตในช่วงเลขหลักเดียวสูงถึงเลขหลักสองต่ำ และ Loan growth ใน Commercial Banking จะมั่นคงในครึ่งหลังของปี 2025

  • ผลประกอบการ Q3 ทำลายสถิติ แสดงให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจที่หลากหลายของ RBC, ความยืดหยุ่นในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย และความสามารถในการสร้าง ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด พร้อมการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

 

Source: xStation5

