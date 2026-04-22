08:35 · 22 เมษายน 2026

ผลประกอบการภาคกลาโหม: RTX Corporation, Thales Group และ Northrop Grumman

วันอังคารนี้ ตลาดจะได้รับอิทธิพลบางส่วนจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมกลาโหม โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำจากสหรัฐฯ รายงานสำคัญในวันนี้ ได้แก่ Northrop Grumman, RTX และ Thales จากฝรั่งเศส

ในวันพฤหัสบดี ฤดูกาลประกาศผลประกอบการจะดำเนินต่อเนื่อง โดยมีรายงานจาก Safran, SAAB, Dassault และ Lockheed Martin

Thales Group (HO.FR)

บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของฝรั่งเศสรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ออกมา “ผสมกัน” ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากกว่า 4%

คำสั่งซื้อ (Orders):

  • คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 23% โดยเติบโตแบบ organic 27%
  • การเติบโตหลักมาจากตลาดพัฒนาแล้ว: 31% เทียบกับตลาดเกิดใหม่ 10%
  • การเพิ่มขึ้นทั้งหมดมาจากธุรกิจ “defense” ซึ่งเติบโตสูงถึง 71%
  • ธุรกิจ “cyber” และ “aerospace” กลับลดลงเล็กน้อย

รายได้:

  • รายได้อยู่ที่ 5.31 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 7.2%

เป้าหมายผู้บริหาร (ยืนยันเดิม):

  • Book-to-bill ratio มากกว่า 1
  • รายได้เติบโตแบบ organic 6–7%
  • EBITDA margin อย่างน้อย 12.6%

มุมมองการประเมินมูลค่าได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาขนาดใหญ่ด้านอุปกรณ์อวกาศวงโคจร รวมถึงระบบป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธ ซึ่งยุโรปอาจต้องการเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ต่อ NATO

RTX Corporation (RTX.US)

RTX รายงานผล Q1 2026 ซึ่งตลาดมองว่า “ค่อนข้างดีแต่ไม่โดดเด่นมาก”

ผลประกอบการ:

  • รายได้ 22.1 พันล้านดอลลาร์ (+9% YoY)
  • backlog เพิ่มเป็น 271 พันล้านดอลลาร์ (+25%)
  • EPS ปรับปรุงแล้ว 1.78 ดอลลาร์ (+21%) สูงกว่าคาดที่ ~1.5 ดอลลาร์

รายธุรกิจ:

  • Raytheon, Pratt & Whitney และ Collins Aerospace โตใกล้เคียงกันที่ ~10%
  • กำไรปรับเพิ่มมากกว่า 20%
  • Collins Aerospace โตช้ากว่า (6%) จากแรงกดดันด้านราคาและ exposure ในตลาดพลเรือน

แนวโน้ม:

  • ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 92.5–93.5 พันล้านดอลลาร์
  • EPS คาดที่ 6.7–6.9 ดอลลาร์
  • FCF ที่ 8.25–8.75 พันล้านดอลลาร์

บริษัทได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมกลาโหม และยังมี upside เพิ่มเติม แต่เป้าหมายปัจจุบันถือว่าค่อนข้าง conservative

Northrop Grumman (NOC.US)

ผลประกอบการออกมาแบบผสม แต่ sentiment หลังประกาศค่อนข้างลบ โดยหุ้นลดลงประมาณ 2% หลังตลาดปิด

รายได้:

  • เติบโตเพียง 4% ที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์
  • แม้รายได้อ่อน แต่ยังคงคาดการณ์ทั้งปีที่ 43.5 พันล้านดอลลาร์

ความสามารถทำกำไร:

  • margin เพิ่มจาก 6% เป็น 10.8% (ถือว่าปรับตัวดีมาก)

ปัจจัยสำคัญที่บริษัทชี้แจง:

  • การปรับพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับแผน DoD สหรัฐฯ
  • เร่งการผลิตเครื่องบิน B-21
  • เพิ่มความเร็วโครงการ Sentinel

ประเด็นที่ตลาดจับตา:

  • รายการ “inter-segment eliminations” เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
  • ค่าใช้จ่าย 280 ล้านดอลลาร์ในหมวด “Other” ยังไม่ชัดเจน อาจเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าใหม่ ค่าปรับสัญญา หรือโครงการลับ

โดยรวม นักลงทุนยังไม่มั่นใจเต็มที่ และแม้บริษัทจะขอ “benefit of the doubt” แต่ตลาดตอบรับอย่างระมัดระวังมากกว่าเชิงบวก

16 เมษายน 2026, 09:03

AllBirds: จากรองเท้าผ้าใบสู่ AI จะไปได้ไกลแค่ไหน?
16 เมษายน 2026, 09:00

“AI Layoffs” เรื่องจริงหรือแค่ข้ออ้างของการปลดคน?
13 เมษายน 2026, 08:42

ข่าวเด่นวันนี้ 13 เม.ย.
13 เมษายน 2026, 08:36

“SaaS-pocalypse” ยังไม่จบ
หุ้น
