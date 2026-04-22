ผลประกอบการภาคกลาโหม: RTX Corporation, Thales Group และ Northrop Grumman
วันอังคารนี้ ตลาดจะได้รับอิทธิพลบางส่วนจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมกลาโหม โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำจากสหรัฐฯ รายงานสำคัญในวันนี้ ได้แก่ Northrop Grumman, RTX และ Thales จากฝรั่งเศส
ในวันพฤหัสบดี ฤดูกาลประกาศผลประกอบการจะดำเนินต่อเนื่อง โดยมีรายงานจาก Safran, SAAB, Dassault และ Lockheed Martin
Thales Group (HO.FR)
บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของฝรั่งเศสรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ออกมา “ผสมกัน” ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากกว่า 4%
คำสั่งซื้อ (Orders):
- คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 23% โดยเติบโตแบบ organic 27%
- การเติบโตหลักมาจากตลาดพัฒนาแล้ว: 31% เทียบกับตลาดเกิดใหม่ 10%
- การเพิ่มขึ้นทั้งหมดมาจากธุรกิจ “defense” ซึ่งเติบโตสูงถึง 71%
- ธุรกิจ “cyber” และ “aerospace” กลับลดลงเล็กน้อย
รายได้:
- รายได้อยู่ที่ 5.31 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 7.2%
เป้าหมายผู้บริหาร (ยืนยันเดิม):
- Book-to-bill ratio มากกว่า 1
- รายได้เติบโตแบบ organic 6–7%
- EBITDA margin อย่างน้อย 12.6%
มุมมองการประเมินมูลค่าได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาขนาดใหญ่ด้านอุปกรณ์อวกาศวงโคจร รวมถึงระบบป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธ ซึ่งยุโรปอาจต้องการเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ต่อ NATO
RTX Corporation (RTX.US)
RTX รายงานผล Q1 2026 ซึ่งตลาดมองว่า “ค่อนข้างดีแต่ไม่โดดเด่นมาก”
ผลประกอบการ:
- รายได้ 22.1 พันล้านดอลลาร์ (+9% YoY)
- backlog เพิ่มเป็น 271 พันล้านดอลลาร์ (+25%)
- EPS ปรับปรุงแล้ว 1.78 ดอลลาร์ (+21%) สูงกว่าคาดที่ ~1.5 ดอลลาร์
รายธุรกิจ:
- Raytheon, Pratt & Whitney และ Collins Aerospace โตใกล้เคียงกันที่ ~10%
- กำไรปรับเพิ่มมากกว่า 20%
- Collins Aerospace โตช้ากว่า (6%) จากแรงกดดันด้านราคาและ exposure ในตลาดพลเรือน
แนวโน้ม:
- ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 92.5–93.5 พันล้านดอลลาร์
- EPS คาดที่ 6.7–6.9 ดอลลาร์
- FCF ที่ 8.25–8.75 พันล้านดอลลาร์
บริษัทได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมกลาโหม และยังมี upside เพิ่มเติม แต่เป้าหมายปัจจุบันถือว่าค่อนข้าง conservative
Northrop Grumman (NOC.US)
ผลประกอบการออกมาแบบผสม แต่ sentiment หลังประกาศค่อนข้างลบ โดยหุ้นลดลงประมาณ 2% หลังตลาดปิด
รายได้:
- เติบโตเพียง 4% ที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์
- แม้รายได้อ่อน แต่ยังคงคาดการณ์ทั้งปีที่ 43.5 พันล้านดอลลาร์
ความสามารถทำกำไร:
- margin เพิ่มจาก 6% เป็น 10.8% (ถือว่าปรับตัวดีมาก)
ปัจจัยสำคัญที่บริษัทชี้แจง:
- การปรับพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับแผน DoD สหรัฐฯ
- เร่งการผลิตเครื่องบิน B-21
- เพิ่มความเร็วโครงการ Sentinel
ประเด็นที่ตลาดจับตา:
- รายการ “inter-segment eliminations” เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
- ค่าใช้จ่าย 280 ล้านดอลลาร์ในหมวด “Other” ยังไม่ชัดเจน อาจเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าใหม่ ค่าปรับสัญญา หรือโครงการลับ
โดยรวม นักลงทุนยังไม่มั่นใจเต็มที่ และแม้บริษัทจะขอ “benefit of the doubt” แต่ตลาดตอบรับอย่างระมัดระวังมากกว่าเชิงบวก
